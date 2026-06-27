سار... الرجل الخجول يصبح الهداف التاريخي للسنغال في المونديال

أخيراً نال تفاني إسماعيلا سار لحظته المستحقة من الإشادة يوم الجمعة، بعدما أصبح المهاجم الهداف التاريخي لمنتخب السنغال في كأس العالم، خلال الفوز الكاسح 5-صفر على العراق، في إنجاز قوبل بفخر كبير من زملائه.

وسجل سار هدفه الرابع في نهائيات كأس العالم قبل مرور ساعة من عمر المباراة، ليتجاوز رقم الراحل بابا بوبا ديوب، ويعتلي صدارة هدافي السنغال في تاريخ البطولة.

ويرى زملاؤه في غرفة الملابس أن هذا الإنجاز مستحق تماماً. وقال لاعب الوسط إدريسا جانا جي «إنه يستحق ذلك بالفعل. نعم، إنه يبذل قصارى جهده في كل ما يقوم به».

وكان سار (28 عاماً) قد عادل رقم ديوب قبل أربعة أيام، عندما سجل ثنائية في مرمى النرويج، ليصبح أول لاعب سنغالي يهز الشباك في نسختين مختلفتين من كأس العالم.

ومن جانبه، رسم المدافع موسى نياكاتي صورة معبرة عن لاعب يترك أفعاله تتحدث عنه، قائلاً: «إنه مصدر إلهام. هو شخص خجول وهادئ جداً، لكن الأهم هو ما يقدمه على أرض الملعب، وهناك لا يبدو خجولاً على الإطلاق. يظهر ببساطة ما يستطيع فعله، ويبذل دائماً أقصى ما لديه من أجل بلده».

وشاطره الحارس موري دياو، الذي حل محل المصاب إدوار مندي، هذا التقييم. وقال دياو: «إنه يستحق ذلك لأنه لاعب مميز. يعمل بجد كل يوم، ولهذا يستحق هذا الإنجاز، وأتمنى له المزيد».