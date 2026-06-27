سكالوني: ميسي سيكون احتياطياً أمام الأردن

أكد ليونيل سكالوني مدرب منتخب الأرجنتين الإبقاء على قائد الفريق ونجمه ليونيل ميسي احتياطياً في مباراة الأردن ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات.

وضمن منتخب الأرجنتين التأهل لدور الـ32 بعد الفوز على الجزائر 3-صفر، والنمسا 2-صفر، علماً بأن ميسي سجل الأهداف الخمسة.

وقال سكالوني في المؤتمر الصحافي: «في البداية أريد أن أعبر عن دعمي للشعب الفنزويلي، فما رأيناه كان محزناً للغاية».

وأضاف: «إنهم يمرون بوقت عصيب، ونأمل أن تقدم كل الدول الدعم لهم».

وعن موقف ميسي قال المدرب: «إنه سيكون على مقاعد البدلاء في مباراة الأردن، لكي يلعب أساسياً في مباراة أخرى، وسنعلن بقية الفريق غداً».

وأضاف: «يجب عليك دائماً اتخاذ الاحتياطات اللازمة بشأن ما يمتلكه الخصم. في هذه النسخة من كأس العالم نرى أن هناك فرقاً تلعب بأساليب مختلفة، وقد حقق العديد منها نتائج إيجابية».

وتابع في تصريحاته التي نقلها الحساب الرسمي للمنتخب الأرجنتيني عبر «إكس»: «يعود الفضل الأكبر في كل ما تم إنجازه إلى اللاعبين الذين يلتزمون بالحضور، ويتدربون بأقصى جهد. أعتقد أنه عندما تتاح الفرصة هناك لاعبون رائعون يستحقون أيضاً المشاركة. والفكرة هي أن يلعب الفريق بنفس الطريقة».

وتابع: «الأردن خصم قوي، وسنسعى للاستحواذ على الكرة، والسيطرة على مجريات المباراة؛ مهاجمو المنافس يتسمون بالسرعة، وعلينا أن نضع ذلك في الاعتبار».