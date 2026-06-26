مونديال «اللقطات السريعة»... هل تغيّرت طريقة مشاهدة كرة القدم؟

يرى الناقد البريطاني جيم وايت أن كأس العالم 2026 لا يكشف عن تطور كرة القدم داخل الملعب فقط، بل يعكس أيضاً تحولاً جذرياً في الطريقة التي يستهلك بها الجمهور اللعبة، إذ أصبحت اللقطات المختصرة والمقاطع السريعة هي الوسيلة المفضلة لدى ملايين المشجعين لمتابعة البطولة.

ويعترف وايت، في مقال نشره في صحيفة «التليغراف البريطانية»، بأنه اندمج تماماً مع أحداث المونديال، رغم اعتراضاته السابقة على توسيع البطولة وارتفاع الأسعار والتدخلات السياسية. فهو يتابع سباق الهدافين، وتألق حارس كوراساو، وموهبة لامين يامال، والجدل التحكيمي، لكنه في المقابل لم يشاهد سوى مباراتين كاملتين، بينما اكتفى ببقية المباريات عبر ملخصات صباحية قصيرة.

ويشير إلى أن ملخصات هيئة الإذاعة البريطانية اليومية حققت أكثر من 11 مليون مشاهدة حتى الآن، أي أكثر من ضعف التفاعل الذي سجلته طوال بطولة أوروبا الماضية، وهو ما يعكس تحولاً واضحاً في عادات المشاهدة.

ويستعيد الناقد البريطاني مسلسل «الفتيان المحتملان»، الذي دارت إحدى حلقاته حول محاولة بطليه تجنب معرفة نتيجة مباراة إنجلترا طوال اليوم حتى يشاهدا الملخص مساءً دون حرق الأحداث. ويرى أن هذه الفكرة لم تعد ممكنة اليوم، في ظل انتشار الهواتف الذكية ومواقع التواصل الاجتماعي، إذ أصبح من شبه المستحيل تجنب معرفة النتائج.

ويؤكد أن فارق التوقيت في مونديال أميركا الشمالية لعب دوراً إضافياً في هذا التحول، إذ يصعب على كثيرين مشاهدة مباريات تقام فجراً، لذلك يفضلون متابعة أبرز اللقطات على هواتفهم صباحاً أثناء تناول الإفطار.

لكن الكاتب يعتقد أن القضية أعمق من مجرد اختلاف التوقيت، فهي تعكس تغيراً في مفهوم متابعة كرة القدم نفسها، إذ بات كثير من المشجعين يكتفون بمشاهدة الأهداف والمهارات والبطاقات الحمراء، بينما يفوتهم سياق المباراة الكامل، بما يتضمنه من صراع تكتيكي وبناء للهجمات.

ويضرب مثالاً من مونديال 2002 في اليابان، حين وقف آلاف المشجعين يصفقون بحرارة لمحاولة تنفيذ ركلة مقصية في وسط الملعب، رغم أنها لم تشكل أي خطورة على المرمى، لأن الصورة التي كونتها الإعلانات التلفزيونية آنذاك جعلت تلك المهارة تبدو ذروة كرة القدم.

ويرى وايت أن الأمر يتكرر اليوم بصورة مختلفة، إذ أصبحت الجماهير تتفاعل مع اللقطات المنفصلة أكثر من تفاعلها مع تفاصيل المباراة نفسها، فتحتفل بهدف رائع دون أن تدرك العمل الجماعي الطويل الذي سبقه، وهو ما يجعل متابعة اللعبة تتحول تدريجياً من تجربة متكاملة إلى سلسلة من اللحظات المثيرة فقط.

ويختتم بالإشارة إلى أن هيئة الإذاعة البريطانية توفر حالياً خدمة «الملخصات دون حرق النتيجة»، لكن المفارقة أن المشاهد لا يعرف النتيجة إلا بعد مشاهدة المقطع كاملاً، في تجربة يرى أنها تختلف كثيراً عن متعة انتظار الملخصات كما كان يحدث في الماضي.