«دورة باد هومبورغ»: أوساكا تُسقط وانغ وتبلغ النهائي

بلغت اليابانية نعومي أوساكا أول نهائي على الملاعب العشبية في مسيرتها الاحترافية بعد فوزها على الصينية وانغ شينيو 6-3 و6-3 في نصف نهائي دورة باد هومبورغ الألمانية لكرة المضرب، الجمعة.

وحققت أوساكا، المصنفة السادسة في الدورة والـ15 عالمياً، فوزاً مريحاً في ظروف مناخية شديدة الحرارة، إذ تجاوزت درجات الحرارة 37 درجة مئوية خلال هذه الدورة التحضيرية لبطولة ويمبلدون ثالثة البطولات الأربع الكبرى.

وقدمت أوساكا أداء قوياً، إذ أحرزت ست ضربات إرسال ساحقة، ونجحت في كسر إرسال منافستها مرة واحدة لحسم المجموعة الأولى بسهولة.

وفي بداية المجموعة الثانية، ردت وانغ بكسر إرسال أوساكا، إلا أن اللاعبة اليابانية استعادت السيطرة سريعاً، لتنجح في كسر إرسال منافستها مجدداً وتحسم اللقاء خلال ساعة و10 دقائق.

وتواصل أوساكا بهذا الفوز تألقها على الملاعب العشبية قبل أيام من انطلاق بطولة ويمبلدون، حيث ستخوض البطولة بصفتها المصنفة الـ 14.

وتُعد أوساكا من أبرز اللاعبات على الملاعب الصلبة، إذ أحرزت لقب بطولة أستراليا المفتوحة والولايات المتحدة المفتوحة مرتين لكل منهما، لكنها لم تحقق نجاحات كبيرة على العشب، ولم تتجاوز الدور الثالث في ويمبلدون حتى الآن.

وستواجه أوساكا في النهائي الفائزة من المواجهة الثانية في نصف النهائي بين الرومانية إيلينا-غابرييلا روسه، والتشيكية كارولينا موخوفا الرابعة.