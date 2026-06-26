مدرب اليابان: نحترم البرازيل... لكن لدينا فرصة للفوز

قال هاجيمي مورياسو، مدرب اليابان، بعد أن احتل فريقه المركز الثاني في المجموعة السادسة في كأس العالم لكرة القدم، إن البرازيل من أفضل منتخبات العالم، وإن فريقه لن يكون منافساً سهلاً عندما يلتقي الفريقان في هيوستن بدور الـ32.

وأضاف مورياسو أن الفوز 3-2 على البرازيل في طوكيو في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بعدما كانت اليابان متأخرة ليحقق الفريق أول فوز له على الإطلاق ضد بطل العالم خمس مرات، يُظهر أن اليابان ستخوض مباراة الاثنين المقبل وهي تسعى إلى ما هو أكثر من مجرد تقديم أداء جيد.

وقال مورياسو: «أثبتنا للبرازيل في المرة الأخيرة أننا لسنا منافساً سهلاً. هذا تقدم كبير بالنسبة لنا. المنتخب البرازيلي أحد أفضل المنتخبات في العالم، ونحترمه بشدة. في المباراة، لا نعرف ما الذي سيحدث. ستكون لدينا فرصة للفوز أيضاً».

وضربت اليابان موعداً مع البرازيل بعد تعادلها 1-1 مع السويد اليوم الجمعة في دالاس، حيث افتتح دايزن مايدا التسجيل قبل أن يتلقى فريق المدرب مورياسو هدفاً بعد دقائق قليلة. وبفضل هذه النتيجة، احتلت اليابان المركز الثاني في المجموعة خلف هولندا.

وأعرب مورياسو عن خيبة أمله لتلقي هدف التعادل، لكنه أشار إلى أنه بمجرد إدراك التعادل قرر إشراك مدافعين للحفاظ على النقطة وحسم المركز الثاني في المجموعة.

وقال: «استقبلنا هدفاً وهذه طبيعة كرة القدم».

وأضاف مورياسو أن نتيجة اليابان تعتبر إيجابية أيضاً لكرة القدم الآسيوية، وأشار إلى أن فريقه يمثل الطموح الرياضي للمنطقة ككل، وأن تأهله للأدوار الإقصائية يدل على نمو كرة القدم في بلاده.

وقال: «هذا ما كنا نريد تحقيقه منذ بداية البطولة، وهذا دليل على نمو كرة القدم اليابانية».