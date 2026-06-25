الإكوادور تصعق ألمانيا... وتلحق بها إلى دور الـ32

لحقت الإكوادور بألمانيا إلى دور الـ32، عندما تغلبت عليها 2 - 1 الخميس، على ملعب ميتلايف في إيست راذرفورد بنيوجيرسي، في الجولة الثالثة الأخيرة من منافسات المجموعة الخامسة بمونديال أميركا 2026.
وكانت ألمانيا، التي ضمنت صدارة المجموعة بعد الجولة الثانية، البادئة بالتسجيل عبر لوروا سانيه (2)، وردت الإكوادور بهدفين لنيلسون أنغولو (9) وغونسالو بلاتا (77).
وحققت الإكوادور ما كانت بحاجة إليه؛ وهو الفوز، وتفادت الخروج من البطولة بعدما أنهت دور المجموعات برصيد 4 نقاط في المركز الثالث، ولكونها ستملك فارق أهداف أفضل من منتخبات بالرصيد عينه، فيما منيت ألمانيا بخسارتها الأولى في هذه النسخة بعد فوزين متتاليين على كوراساو 7 - 1 وساحل العاج 2 - 1.