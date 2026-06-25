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الرياضة رياضة عالمية

الإكوادور تصعق ألمانيا... وتلحق بها إلى دور الـ32

فرحة إكوادورية بهدف الفوز (أ.ب)
فرحة إكوادورية بهدف الفوز (أ.ب)
  • إيست راذرفورد الولايات المتحدة: «الشرق الأوسط»
TT
  • إيست راذرفورد الولايات المتحدة: «الشرق الأوسط»
TT

الإكوادور تصعق ألمانيا... وتلحق بها إلى دور الـ32

فرحة إكوادورية بهدف الفوز (أ.ب)
فرحة إكوادورية بهدف الفوز (أ.ب)

لحقت الإكوادور بألمانيا إلى دور الـ32، عندما تغلبت عليها 2 - 1 الخميس، على ملعب ميتلايف في إيست راذرفورد بنيوجيرسي، في الجولة الثالثة الأخيرة من منافسات المجموعة الخامسة بمونديال أميركا 2026.

وكانت ألمانيا، التي ضمنت صدارة المجموعة بعد الجولة الثانية، البادئة بالتسجيل عبر لوروا سانيه (2)، وردت الإكوادور بهدفين لنيلسون أنغولو (9) وغونسالو بلاتا (77).

وحققت الإكوادور ما كانت بحاجة إليه؛ وهو الفوز، وتفادت الخروج من البطولة بعدما أنهت دور المجموعات برصيد 4 نقاط في المركز الثالث، ولكونها ستملك فارق أهداف أفضل من منتخبات بالرصيد عينه، فيما منيت ألمانيا بخسارتها الأولى في هذه النسخة بعد فوزين متتاليين على كوراساو 7 - 1 وساحل العاج 2 - 1.

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إيزي يتجاهل الضجيج الخارجي قبل مواجهة إنجلترا الحاسمة بكأس العالم

إبريتشي إيزي (أ.ف.ب)
إبريتشي إيزي (أ.ف.ب)
  • كانساس سيتي: «الشرق الأوسط»
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  • كانساس سيتي: «الشرق الأوسط»
TT

إيزي يتجاهل الضجيج الخارجي قبل مواجهة إنجلترا الحاسمة بكأس العالم

إبريتشي إيزي (أ.ف.ب)
إبريتشي إيزي (أ.ف.ب)

قال مهاجم منتخب إنجلترا إبريتشي إيزي، إنه لا يلتفت إلى الانتقادات التي أعقبت تعادل فريقه السلبي مع غانا في كأس العالم، مفضلاً التركيز على الآراء الصادرة من داخل معسكر المنتخب، والتي يراها الأهم. وتستعد إنجلترا لخوض مباراتها الأخيرة في المجموعة الـ12 أمام بنما يوم السبت، ساعية إلى حسم الصدارة بالفوز، رغم التعادل المخيب دون أهداف مع غانا، الذي أثار استياء بعض الجماهير بسبب ضعف الفاعلية الهجومية.

وأوضح إيزي، الذي شارك بديلاً في الشوط الثاني أمام غانا في ظهوره الأول بكأس العالم، أنه لا يولي أهمية كبيرة لما يقال خارج المعسكر، قائلاً: «أحاول ألا أشغل نفسي كثيراً بآراء الآخرين. نحن نعرف من نكون داخل المعسكر، ونحن من يعمل ويقاتل على أرض الملعب».

وأضاف: «نسعى للاستمتاع بهذه الأجواء الخاصة والتركيز على ما نقوم به... هذه هي العقلية التي أتمسك بها». وأشار اللاعب (27 عاماً)، الذي خاض الدقائق الـ18 الأخيرة أمام غانا، إلى أن الصبر كان عنصراً حاسماً في مسيرته، قائلاً: «نشأت على أن أبقى جاهزاً وأتحلى بالصبر، وأن أثق بأن الفرصة ستأتي، وعندها أكون مستعداً لإثبات نفسي وتقديم أفضل ما لديّ».

وأكد أن هذه العقلية تعززت خلال مسيرة آرسنال نحو تحقيق اللقب، حيث انتظر فرصته قبل أن يسهم بشكل مؤثر مع الفريق. وقال: «هذا وضع جيد أن تكون مستعداً للعب في أي وقت. عندما تدخل أرض الملعب، هدفك أن تُحدث الفارق وتساعد الفريق. كل مباراة تحمل تحديات مختلفة، ومباراة غانا لم تكن سهلة للدخول في أجوائها».

ووصل إيزي إلى البطولة برفقة زملائه بوكايو ساكا وديكلان رايس ونوني مادويكي بعد تتويج آرسنال باللقب، مشيراً إلى أن النجاحات تُعزز الثقة داخل الفريق. وقال: «وجود لاعبين حققوا ألقاباً يمنحك ثقة أكبر وشعوراً بالراحة والإيمان بقدراتك».

ورغم مشقة الموسم، أكد إيزي أن كأس العالم تشكل حافزاً كافياً بالنسبة له، مضيفاً: «أنا أعشق كرة القدم. صحيح أننا نحتاج إلى الراحة، لكن وقتها سيأتي بعد البطولة».

وخارج المستطيل الأخضر، أشار إلى أن زوجته، التي تعمل ممرضة في العناية المركزة، تساعده في الحفاظ على توازنه، قائلاً: «تُذكرني دائماً بأهمية البقاء متواضعاً والتركيز على الأمور الجوهرية، وهذا يساعدني في الحفاظ على نظرة واقعية للأشياء».

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الرياضة كرة القدم كأس العالم أميركا
الرياضة رياضة عالمية

كوت ديفوار إلى «الإقصائية» للمرة الأولى في تاريخها

لاعبو كوت ديفوار يحتفلون بعد التأهل (رويترز)
لاعبو كوت ديفوار يحتفلون بعد التأهل (رويترز)
  • فيلادلفيا الولايات المتحدة: «الشرق الأوسط»
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  • فيلادلفيا الولايات المتحدة: «الشرق الأوسط»
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كوت ديفوار إلى «الإقصائية» للمرة الأولى في تاريخها

لاعبو كوت ديفوار يحتفلون بعد التأهل (رويترز)
لاعبو كوت ديفوار يحتفلون بعد التأهل (رويترز)

بلغت كوت ديفوار الأدوار الإقصائية في كأس العالم للمرة الأولى بتاريخها، بفوزها على كوراساو 2 - 0 الخميس في فيلادلفيا، في الجولة الثالثة الأخيرة من المجموعة الخامسة لمونديال 2026.

وسجل نيكولا بيبيه (7، و64) هدفي كوت ديفوار التي خرجت في مشاركاتها الثلاث السابقة بين 2006 و2014 من دور المجموعات.

ورفعت كوت ديفوار رصيدها إلى 6 نقاط بعد فوزها على الإكوادور 1 - 0، وخسارتها أمام ألمانيا 1 - 2، لتلاقي الاثنين المقبل وصيف المجموعة التاسعة؛ أي فرنسا أو النرويج.

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تشواميني: عازمون على تحقيق إنجاز لجعل ديشان فخوراً بنا

أوريليان تشواميني (أ.ف.ب)
أوريليان تشواميني (أ.ف.ب)
  • نيويورك: «الشرق الأوسط»
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  • نيويورك: «الشرق الأوسط»
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تشواميني: عازمون على تحقيق إنجاز لجعل ديشان فخوراً بنا

أوريليان تشواميني (أ.ف.ب)
أوريليان تشواميني (أ.ف.ب)

أكد لاعب خط الوسط أوريليان تشواميني أن فرنسا عازمة على تحقيق إنجاز يجعل المدرب ديدييه ديشان الغائب يشعر بالفخر، وذلك بتصدر المجموعة الأولى في كأس العالم.

وسيغيب ديشان عن مباراة الجمعة ضد النرويج في فوكسبورو بعد عودته إلى بلاده إثر وفاة والدته.

ويتساوى المنتخبان الفرنسي والنرويج برصيد ست نقاط، وقد ضمنا بالفعل التأهل إلى الأدوار الإقصائية بفضل فوزيهما على السنغال والعراق على الترتيب.

وقال تشواميني، لاعب ريال مدريد، في مؤتمر صحافي، الخميس: «بالنيابة عن المنتخب الفرنسي بأكمله، وعن أسرة المنتخب الفرنسي، نتقدم بأحر التعازي إلى المدرب وجهازه».

وأضاف: «إنه وقت عصيب على الجميع. حاولنا التعامل مع الأمور بشكل طبيعي، لكن لدينا مهمة، ونريد أن نجعله فخوراً بنا».

تلقى ديشان نبأ وفاة والدته، صباح الثلاثاء، ومن المقرر إقامة جنازتها في نفس يوم المباراة.

وسيتولى المدرب المساعد جاي ستيفان قيادة الفريق في المباراة على ملعب جيليت.

وتابع تشواميني: «عندما رحل المدرب، كلفنا بمهمة، سواء للجهاز الفني أو اللاعبين».

وأضاف: «سيكون جاي على نفس نهج ما يطلبه المدرب. وسنواصل احترام مبادئنا في اللعب».

وقال في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا»: «جاي شخص منفتح للغاية ويحب اللعب كثيراً. نحن على ثقة بأننا سنبذل قصارى جهدنا لتحقيق الفوز».

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