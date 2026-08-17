كين يعود إلى تدريبات بايرن ميونيخ

انتظم النجم هاري كين، مهاجم بايرن ميونيخ، في التدريبات الجماعية خلال التقديم الرسمي للفريق الاثنين، وذلك لأول مرة بعد انتهاء إجازته.

عاد كين للتدريبات رفقة الثنائي الفرنسي دايوت أوباميكانو ومايكل أوليسيه، وذلك بعد حصولهم على راحة إضافية عقب المشاركة مع منتخب بلادهم في قبل نهائي كأس العالم 2026.

وشارك جميع لاعبي بايرن في مران اليوم باستثناء الثنائي كونراد لايمر وجمال موسيالا.

وأثار موسيالا قلق جماهير النادي البافاري بعد انهياره في أرض الملعب خلال مباراة ودية انتهت بفوز بايرن ميونيخ على لايبزيغ بنتيجة 3 – 1، السبت.

وبعد سقوط اللاعب الألماني فجأة على أرض الملعب، أسرع الجهاز الطبي لإسعافه مع دخول نقالة، ولكنه غادر الملعب بمفرده.

أما لايمر فقد غادر الملعب وهو يعرج متألماً من الإصابة.

وقال لايمر الاثنين: «تعرضت لإصابة طفيفة وليست خطيرة، سأعود قريباً، ونستمتع دائماً بوجود الجماهير».

ويستعد بايرن ميونيخ لخوض مباراة ودية أمام هايدنهايم، الثلاثاء، وذلك استعداداً لانطلاق منافسات الموسم الجديد بخوض مباراة السوبر «كأس فرانز بيكنباور» يوم السبت المقبل، بينما سيخوض الفريق البافاري أولى مبارياته في الدوري أمام شتوتغارت يوم 28 أغسطس (آب).