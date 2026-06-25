50 مليار دولار... مراهنات «المونديال»

سجلت كأس العالم 2026 قفزة غير مسبوقة في سوق المراهنات الرياضية، مع توقعات بتجاوز إجمالي الرهانات 50 مليار دولار، مقارنة بـ35 ملياراً في مونديال قطر، مدفوعة بزيادة المنتخبات إلى 48 والمباريات إلى 104، واتساع المراهنات القانونية في الولايات المتحدة. وتتوقع كبرى الشركات تضاعف حجم الرهانات، وإدارة 100 ألف رهان في الدقيقة خلال الذروة.
وفي الملعب، تخوض السعودية مواجهة حاسمة أمام الرأس الأخضر فجر غد (السبت)، ولا بديل أمامها سوى الفوز للإبقاء على آمال التأهل، بينما تلتقي إسبانيا مع الأوروغواي في صراع يؤثر مباشرة في حسابات المجموعة. وفي المجموعة السابعة، تبحث مصر أمام إيران عن تأهل تاريخي إلى دور الـ32، فيما تلعب بلجيكا ضد نيوزيلندا في مواجهة الفرصة الأخيرة.
كما واصل المغرب كتابة التاريخ بتأهله إلى دور الـ32 رفقة البرازيل، رافعاً رصيده إلى سبعة انتصارات لينفرد بصدارة أكثر المنتخبات الأفريقية تحقيقاً للفوز في تاريخ كأس العالم، فيما عادل الرقم العربي القياسي لأكبر عدد من الأهداف في مباراة واحدة بالمونديال (4)، وأصبح إسماعيل صيباري أول لاعب عربي وأفريقي يسجل في جميع مباريات دور المجموعات بنسخة واحدة، قبل مواجهة مرتقبة أمام هولندا في الدور المقبل.