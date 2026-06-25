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الرياضة رياضة عالمية

توقعات بأن تحطّم كأس العالم الموسعة أرقاماً قياسية في المراهنات

تسجل كأس العالم لكرة القدم 2026 أرقاماً قياسية في مجال المراهنات الرياضية (رويترز)
تسجل كأس العالم لكرة القدم 2026 أرقاماً قياسية في مجال المراهنات الرياضية (رويترز)
  • كاليفورنيا: «الشرق الأوسط»
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  • كاليفورنيا: «الشرق الأوسط»
TT

توقعات بأن تحطّم كأس العالم الموسعة أرقاماً قياسية في المراهنات

تسجل كأس العالم لكرة القدم 2026 أرقاماً قياسية في مجال المراهنات الرياضية (رويترز)
تسجل كأس العالم لكرة القدم 2026 أرقاماً قياسية في مجال المراهنات الرياضية (رويترز)

تسجل كأس العالم لكرة القدم 2026 أرقاماً قياسية في مجال المراهنات الرياضية، حتى من قبل أن تبدأ مراحل خروج المغلوب؛ إذ أدت زيادة عدد الفرق المشاركة والمواعيد الملائمة لإقامة المباريات إلى زيادة التوقعات بأن تصبح هذه البطولة أكبر حدث مراهنات على الإطلاق.

ويتوقع بعض رواد الصناعة والخبراء أن تتجاوز بطولة كأس العالم الموسعة، التي تضم 48 منتخباً و104 مباريات، حجم المراهنات في نهائيات 2022 التي أقيمت في قطر بفارق كبير، مدعومة بمراهنات أكثر تنظيماً، وطرح أكثر تنوعاً للمنتجات، وحجم الأعمال في الولايات المتحدة المشاركة في استضافة البطولة.

وقالت شركة «فلوتر إنترتينمنت»، التي تضم علاماتها التجارية «فان دويل» و«بادي باور» و«بيتفير» و«سيسال» و«سبورتسبت» و«سكاي بت»، إن البطولة الكبرى حجماً تعني مشاركة أكبر في الأسواق خارج الولايات المتحدة، التي تحظى فيها الشركة بحضور قوي، بما في ذلك بريطانيا وإسبانيا والبرازيل وأستراليا وكندا.

وقال متحدث باسم «فلوتر»: «نتوقع أن تكون كأس العالم أكبر حدث للمراهنات على الإطلاق، بالنظر إلى امتداد مدة البطولة، فضلاً عن ميزة استضافتها جزئياً في سوقنا الرئيسية، وهي الولايات المتحدة». وتتوقع أكبر شركة مراهنات عبر الإنترنت في العالم أن يصل عدد عملائها إلى نحو 10 ملايين عميل عبر منصاتها المختلفة، وأن تدير 100 ألف رهان في الدقيقة على مستوى العالم خلال أوقات الذروة في كأس العالم. وقالت الشركة: «بشكل عام، نتوقع أن يبلغ حجم الرهانات مثلَي ما شهدناه في قطر على الأقل».

وتتوقع شركة «ماكواري» أن يتخطى إجمالي رهانات كأس العالم 50 مليار دولار على مستوى العالم، متجاوزاً الرقم القياسي البالغ 35 مليار دولار، والذي سجلته نسخة عام 2022.

ويعد التغيّر في المشهد التنظيمي في الولايات المتحدة أحد الدوافع الرئيسية لهذه الزيادة؛ إذ ارتفعت نسبة الذين يمكنهم المشاركة في المراهنات القانونية إلى 65 بالمائة من إجمالي السكان، مقارنة بنحو 40 بالمائة في عام 2022.

وتواصلت «رويترز» مع بعض كبرى شركات المراهنات الرياضية في العالم، والتي تمثل مجتمعة عشرات المنصات، للحصول على رؤاها بشأن الاتجاهات الرائجة خلال الأسبوع الأول من كأس العالم. وكانت مباراتا الافتتاح لكل من أميركا والبرازيل هما أكبر مباراتين لكرة القدم على الإطلاق عند «فان دويل» من حيث عدد العملاء النشطين، في حين كانت هاتان المباراتان أنفسهما أكبر حدثين في تاريخ منصة المراهنات الرياضية التابعة للعملاق الأميركي «درافت كينغز»، سواء من حيث حجم الرهانات أو عدد العملاء النشطين.

وقال جريغ كاراميتيس نائب الرئيس التنفيذي والمدير العام لقسم الرياضة في «درافت كينغز»، إن الشركة شهدت بالفعل «مشاركة ضخمة» وقفزة هائلة في حجم الرهانات مقارنة بالمراحل الأولى من كأس العالم في قطر.

وقال كاراميتيس: «شهدنا زيادة بقدر ثلاثة أمثال في عدد العملاء الجدد الذين يشاركون في التوقعات، وزيادة بنسبة 87 بالمائة في حجم التوقعات منذ بداية البطولة». وأضاف: «على صعيد المراهنات الرياضية، شهدنا زيادة بمقدار خمسة أمثال في حجم الرهانات مقارنة بكأس العالم 2022».

وبحسب التوقع المبدئي لـ«دويتشه بنك»، فإن إجمالي الرهانات في كأس العالم بالولايات المتحدة سيصل إلى 3.3 مليار دولار، تتصدره «فان دويل» و«درافت كينغز»، وهو ما يقارب المثلين بالمقارنة مع الأرقام المتوقعة لـ«سوبر بول» هذا العام.

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الرياضة رياضة عالمية

آرسنال يضم هينكابي بصفة نهائية من ليفركوزن

بييرو هينكابي (نادي آرسنال)
بييرو هينكابي (نادي آرسنال)
  • «الشرق الأوسط»
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  • «الشرق الأوسط»
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آرسنال يضم هينكابي بصفة نهائية من ليفركوزن

بييرو هينكابي (نادي آرسنال)
بييرو هينكابي (نادي آرسنال)

أعلن آرسنال، بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم الخميس، تفعيل بند الشراء في عقد المدافع بييرو هينكابي، الذي انضم للنادي على سبيل الإعارة قادماً من باير ليفركوزن الألماني الموسم الماضي.

ذكرت تقارير إعلامية أن آرسنال دفع 34.5 مليون جنيه إسترليني (45.5 مليون دولار) إلى جانب مبالغ إضافية للتعاقد مع اللاعب الدولي الإكوادوري (24 عاماً) بموجب عقد مدته خمس سنوات.

هينكابي، الذي يشارك حالياً مع منتخب بلاده في كأس العالم، خاض 25 مباراة في الدوري الموسم الماضي، إذ توج آرسنال بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الأولى منذ 22 عاماً.

لعب دوراً بارزاً في مسيرة ليفركوزن في دوري الدرجة الأولى الألماني موسم 2023-2024، عندما فاز الفريق باللقب دون أي هزيمة.

من المتوقع أن يشارك هينكابي، الذي لعب أساسياً في أول مباراتين للإكوادور ضمن المجموعة الخامسة بكأس العالم، في المباراة أمام ألمانيا في وقت لاحق من اليوم الخميس.

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الرياضة كرة القدم الدوري الإنجليزي بريطانيا
الرياضة رياضة عالمية

أونلي «محبط» لغيابه عن سباق فرنسا للدراجات بسبب إصابة في الكتف

أوسكار أونلي (رويترز)
أوسكار أونلي (رويترز)
  • لندن: «الشرق الأوسط»
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  • لندن: «الشرق الأوسط»
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أونلي «محبط» لغيابه عن سباق فرنسا للدراجات بسبب إصابة في الكتف

أوسكار أونلي (رويترز)
أوسكار أونلي (رويترز)

قال فريق نتكومباني إنيوس يوم الخميس إن المتسابق الاسكوتلندي أوسكار أونلي، الذي حل رابعاً في الترتيب العام لسباق فرنسا للدراجات العام الماضي، سيغيب عن نسخة 2026 من السباق بعد تعرضه لإصابة في الكتف إثر حادث خلال سباق أوفيرن-رون-ألب.

وتعرض أونلي (23 عاماً) لحادث هذا الشهر خلال المرحلة السادسة من السباق الذي أقيم في جنوب شرقي فرنسا.

وقال الفريق في بيان: «أكدت الفحوص الطبية الإضافية وجود إصابة كبيرة في الكتف. وللأسف، هذا يعني أن أوسكار لن يكون قادراً على المشاركة في سباق فرنسا للدراجات هذا العام».

كما سيغيب البلجيكي فاوت فان آرت عن سباق فرنسا للدراجات بعد تعرضه لإصابة في المرفق خلال سباق أوفيرن-رون-ألب.

وقال أونلي إنه «محطم للغاية» بسبب الغياب عن أكبر سباق في الموسم.

وأضاف: «ينصب تركيزي الآن على التعافي وإعادة كتفي إلى أفضل حالة ممكنة، لكنني متحفز للغاية لمحاولة تحقيق شيء إيجابي هذا الموسم».

ومن المقرر أن ينطلق سباق فرنسا للدراجات في الرابع من يوليو (تموز)، على أن يبدأ بسباق ضد الساعة للفرق في برشلونة.

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الرياضة سباق للدراجات بريطانيا
الرياضة رياضة عالمية

دورة باد هامبورغ: أوساكا تبلغ نصف النهائي بسهولة

ناومي أوساكا (أ.ف.ب)
ناومي أوساكا (أ.ف.ب)
  • باد هومبورغ: «الشرق الأوسط»
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  • باد هومبورغ: «الشرق الأوسط»
TT

دورة باد هامبورغ: أوساكا تبلغ نصف النهائي بسهولة

ناومي أوساكا (أ.ف.ب)
ناومي أوساكا (أ.ف.ب)

بلغت اليابانية ناومي أوساكا، المتوجة بـ4 ألقاب في البطولات الكبرى، الدور نصف النهائي من دورة باد هومبورغ التحضيرية لبطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، وذلك بعد فوزها الكبير على الروسية إيكاترينا ألكسندروفا 6 - 2 و6 - 2، الخميس.

وحقّقت أوساكا، المصنفة السادسة في الدورة والمصنفة الـ15 عالمياً، فوزاً سريعاً في 59 دقيقة فقط، لتواصل مشوارها في الدورة المقامة على الملاعب العشبية قبل أيام قليلة من انطلاق ويمبلدون.

وبدأت ألكسندروفا المباراة بكسر إرسال أوساكا مبكراً، إلا أن اللاعبة اليابانية ردّت سريعاً بقوة على منافستها غير المصنفة.

وتمكنت أوساكا من الفوز بـ8 أشواط متتالية، تخللتها سلسلة من 15 نقطة دون ردّ، لتحسم المجموعة الأولى وتتقدم 3 - 0 في الثانية.

ورغم نجاح الروسية المصنفة 19 عالمياً في استعادة بعض التوازن والفوز بشوطين على إرسالها، فإن أوساكا أنهت المباراة سريعاً خلال أقل من ساعة.

وفي مباريات أخرى ضمن الدور ربع النهائي، تلتقي التشيكية الرابعة كارولينا موخوفا مع الدنماركية كلارا تاوسون، فيما تواجه الأميركية إيما نافارو الرومانية إيلينا - غابرييلا روسه.

وكانت الصينية وانغ شينيو، المصنفة 52 عالمياً، قد حجزت مقعدها في نصف النهائي بعد انسحاب الأوكرانية إيلينا سفيتولينا، المصنفة الثامنة عالمياً، الأربعاء، بسبب الإرهاق.

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