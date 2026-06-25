توقعات بأن تحطّم كأس العالم الموسعة أرقاماً قياسية في المراهنات

تسجل كأس العالم لكرة القدم 2026 أرقاماً قياسية في مجال المراهنات الرياضية، حتى من قبل أن تبدأ مراحل خروج المغلوب؛ إذ أدت زيادة عدد الفرق المشاركة والمواعيد الملائمة لإقامة المباريات إلى زيادة التوقعات بأن تصبح هذه البطولة أكبر حدث مراهنات على الإطلاق.

ويتوقع بعض رواد الصناعة والخبراء أن تتجاوز بطولة كأس العالم الموسعة، التي تضم 48 منتخباً و104 مباريات، حجم المراهنات في نهائيات 2022 التي أقيمت في قطر بفارق كبير، مدعومة بمراهنات أكثر تنظيماً، وطرح أكثر تنوعاً للمنتجات، وحجم الأعمال في الولايات المتحدة المشاركة في استضافة البطولة.

وقالت شركة «فلوتر إنترتينمنت»، التي تضم علاماتها التجارية «فان دويل» و«بادي باور» و«بيتفير» و«سيسال» و«سبورتسبت» و«سكاي بت»، إن البطولة الكبرى حجماً تعني مشاركة أكبر في الأسواق خارج الولايات المتحدة، التي تحظى فيها الشركة بحضور قوي، بما في ذلك بريطانيا وإسبانيا والبرازيل وأستراليا وكندا.

وقال متحدث باسم «فلوتر»: «نتوقع أن تكون كأس العالم أكبر حدث للمراهنات على الإطلاق، بالنظر إلى امتداد مدة البطولة، فضلاً عن ميزة استضافتها جزئياً في سوقنا الرئيسية، وهي الولايات المتحدة». وتتوقع أكبر شركة مراهنات عبر الإنترنت في العالم أن يصل عدد عملائها إلى نحو 10 ملايين عميل عبر منصاتها المختلفة، وأن تدير 100 ألف رهان في الدقيقة على مستوى العالم خلال أوقات الذروة في كأس العالم. وقالت الشركة: «بشكل عام، نتوقع أن يبلغ حجم الرهانات مثلَي ما شهدناه في قطر على الأقل».

وتتوقع شركة «ماكواري» أن يتخطى إجمالي رهانات كأس العالم 50 مليار دولار على مستوى العالم، متجاوزاً الرقم القياسي البالغ 35 مليار دولار، والذي سجلته نسخة عام 2022.

ويعد التغيّر في المشهد التنظيمي في الولايات المتحدة أحد الدوافع الرئيسية لهذه الزيادة؛ إذ ارتفعت نسبة الذين يمكنهم المشاركة في المراهنات القانونية إلى 65 بالمائة من إجمالي السكان، مقارنة بنحو 40 بالمائة في عام 2022.

وتواصلت «رويترز» مع بعض كبرى شركات المراهنات الرياضية في العالم، والتي تمثل مجتمعة عشرات المنصات، للحصول على رؤاها بشأن الاتجاهات الرائجة خلال الأسبوع الأول من كأس العالم. وكانت مباراتا الافتتاح لكل من أميركا والبرازيل هما أكبر مباراتين لكرة القدم على الإطلاق عند «فان دويل» من حيث عدد العملاء النشطين، في حين كانت هاتان المباراتان أنفسهما أكبر حدثين في تاريخ منصة المراهنات الرياضية التابعة للعملاق الأميركي «درافت كينغز»، سواء من حيث حجم الرهانات أو عدد العملاء النشطين.

وقال جريغ كاراميتيس نائب الرئيس التنفيذي والمدير العام لقسم الرياضة في «درافت كينغز»، إن الشركة شهدت بالفعل «مشاركة ضخمة» وقفزة هائلة في حجم الرهانات مقارنة بالمراحل الأولى من كأس العالم في قطر.

وقال كاراميتيس: «شهدنا زيادة بقدر ثلاثة أمثال في عدد العملاء الجدد الذين يشاركون في التوقعات، وزيادة بنسبة 87 بالمائة في حجم التوقعات منذ بداية البطولة». وأضاف: «على صعيد المراهنات الرياضية، شهدنا زيادة بمقدار خمسة أمثال في حجم الرهانات مقارنة بكأس العالم 2022».

وبحسب التوقع المبدئي لـ«دويتشه بنك»، فإن إجمالي الرهانات في كأس العالم بالولايات المتحدة سيصل إلى 3.3 مليار دولار، تتصدره «فان دويل» و«درافت كينغز»، وهو ما يقارب المثلين بالمقارنة مع الأرقام المتوقعة لـ«سوبر بول» هذا العام.