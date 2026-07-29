«وول ستريت» تتراجع مع ترقب قرار «الفيدرالي» ونتائج عمالقة التكنولوجيا

تراجعت الأسهم الأميركية في مستهل تداولات الأربعاء، مع متابعة المستثمرين ارتفاع أسعار النفط في ظل تصاعد التوترات في الشرق الأوسط، وترقبهم نتائج أرباح شركات التكنولوجيا الكبرى وقرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة.

وارتفعت أسعار النفط بأكثر من 6 في المائة بعد تعهد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بالرد بقوة على إيران، عقب هجومها على قواعد أميركية في الأردن، ما بدد الآمال في اقتراب التوصل إلى تسوية تنهي الصراع بين الولايات المتحدة وإيران.

وبعد نحو خمس دقائق من بدء التداول، انخفض مؤشر «داو جونز» الصناعي بنسبة 0.8 في المائة إلى 52.307.48 نقطة.

كما تراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.1 في المائة إلى 7.419.91 نقطة، وانخفض مؤشر «ناسداك» المركب، الذي تغلب عليه أسهم شركات التكنولوجيا، بنسبة 0.1 في المائة إلى 24.850.62 نقطة.

وقال جاك أبلين من شركة «كريسيت كابيتال» إن تركيز المستثمرين ينصب بشكل كبير على نتائج شركات التكنولوجيا العملاقة، بما في ذلك «مايكروسوفت» و«ميتا» و«أمازون»، وهي من أبرز الشركات المستثمرة في مجال الذكاء الاصطناعي، والتي من المقرر أن تعلن نتائجها خلال اليومين المقبلين.

وأضاف أبلين: «من اللافت أن أسواق الأسهم تجاهلت أسعار النفط خلال معظم هذا العام، إذ انصب اهتمام المستثمرين بصورة أكبر على الأرباح. لكن أعتقد أن أسعار النفط ستصبح عاملاً مهماً، لا سيما إذا واصلت الارتفاع».

ويعتقد معظم المستثمرين أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيبقي أسعار الفائدة دون تغيير، إلا أن نسبة ملحوظة من المتداولين في أسواق العقود الآجلة تتوقع أن يقدم البنك المركزي، بقيادة رئيسه الجديد كيفين وارش، على رفع أسعار الفائدة، ما يزيد حالة عدم اليقين في أسواق الأسهم.