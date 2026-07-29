عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
النسخة الورقية اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:56 دقيقه
الاقتصاد

«وول ستريت» تتراجع مع ترقب قرار «الفيدرالي» ونتائج عمالقة التكنولوجيا

تظهر لافتة «وول ستريت» خارج بورصة نيويورك (أ.ب)
تظهر لافتة «وول ستريت» خارج بورصة نيويورك (أ.ب)
TT
TT

«وول ستريت» تتراجع مع ترقب قرار «الفيدرالي» ونتائج عمالقة التكنولوجيا

تظهر لافتة «وول ستريت» خارج بورصة نيويورك (أ.ب)
تظهر لافتة «وول ستريت» خارج بورصة نيويورك (أ.ب)

تراجعت الأسهم الأميركية في مستهل تداولات الأربعاء، مع متابعة المستثمرين ارتفاع أسعار النفط في ظل تصاعد التوترات في الشرق الأوسط، وترقبهم نتائج أرباح شركات التكنولوجيا الكبرى وقرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة.

وارتفعت أسعار النفط بأكثر من 6 في المائة بعد تعهد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بالرد بقوة على إيران، عقب هجومها على قواعد أميركية في الأردن، ما بدد الآمال في اقتراب التوصل إلى تسوية تنهي الصراع بين الولايات المتحدة وإيران.

وبعد نحو خمس دقائق من بدء التداول، انخفض مؤشر «داو جونز» الصناعي بنسبة 0.8 في المائة إلى 52.307.48 نقطة.

كما تراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.1 في المائة إلى 7.419.91 نقطة، وانخفض مؤشر «ناسداك» المركب، الذي تغلب عليه أسهم شركات التكنولوجيا، بنسبة 0.1 في المائة إلى 24.850.62 نقطة.

وقال جاك أبلين من شركة «كريسيت كابيتال» إن تركيز المستثمرين ينصب بشكل كبير على نتائج شركات التكنولوجيا العملاقة، بما في ذلك «مايكروسوفت» و«ميتا» و«أمازون»، وهي من أبرز الشركات المستثمرة في مجال الذكاء الاصطناعي، والتي من المقرر أن تعلن نتائجها خلال اليومين المقبلين.

وأضاف أبلين: «من اللافت أن أسواق الأسهم تجاهلت أسعار النفط خلال معظم هذا العام، إذ انصب اهتمام المستثمرين بصورة أكبر على الأرباح. لكن أعتقد أن أسعار النفط ستصبح عاملاً مهماً، لا سيما إذا واصلت الارتفاع».

ويعتقد معظم المستثمرين أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيبقي أسعار الفائدة دون تغيير، إلا أن نسبة ملحوظة من المتداولين في أسواق العقود الآجلة تتوقع أن يقدم البنك المركزي، بقيادة رئيسه الجديد كيفين وارش، على رفع أسعار الفائدة، ما يزيد حالة عدم اليقين في أسواق الأسهم.

مواضيع
أسواق أسهم حرب إيران شركات تكنولوجيا حرب إيران أميركا

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

ارتفاع محدود للعقود الآجلة الأميركية مع ترقب قرار «الفيدرالي»

الاقتصاد متداول يعمل داخل بورصة نيويورك (رويترز)

ارتفاع محدود للعقود الآجلة الأميركية مع ترقب قرار «الفيدرالي»

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشري «ستاندرد آند بورز 500» و«ناسداك» بشكل طفيف يوم الأربعاء مع ترقب المستثمرين قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن السياسة النقدية

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد موظفان خلال عملهما في «سابك» (موقع الشركة الإلكتروني)
الاقتصاد

«سابك» تقلص خسائرها 80 % إلى 222 مليون دولار في الربع الثاني

«سابك» تُخفض خسائرها الفصلية 80 %، رغم تراجع الإيرادات، وتواصل تنفيذ برنامج التحول وتوزيع الأرباح على المساهمين.

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
الاقتصاد

سندات اليورو تتراجع تحت ضغط النفط وترقب مسار الفائدة الأميركية

تراجعت سندات حكومات منطقة اليورو يوم الأربعاء، بعد 3 أيام متتالية من المكاسب، في ظل ارتفاع أسعار النفط عقب تجدد التوترات في الشرق الأوسط.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد شاشات تعرض مؤشر «كوسبي» وسعر صرف الدولار الأميركي مقابل الوون الكوري الجنوبي في قاعة التداول التابعة لبنك هانا في سيول (أ.ب)
الاقتصاد

الأسهم الكورية تفقد 2.18 تريليون دولار مع موجة بيع في قطاع الذكاء الاصطناعي

تحولت موجة الصعود القوية التي قادها قطاع الذكاء الاصطناعي في آسيا إلى عمليات بيع حادة، ما أدى إلى محو ما يصل إلى 2.18 تريليون دولار من القيمة السوقية.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة - سيول)
الاقتصاد رسم بياني لمؤشر أسهم «داكس» الألماني ببورصة فرنكفورت (رويترز)
الاقتصاد

الأسهم الأوروبية ترتفع بدعم التعدين والطاقة مع ترقب أرباح التكنولوجيا

ارتفعت الأسهم الأوروبية، بشكل طفيف، يوم الأربعاء؛ مدعومة بمكاسب أسهم شركات التعدين والطاقة، في وقت تابع المستثمرون تطورات التوترات بالشرق الأوسط.

«الشرق الأوسط» (لندن)