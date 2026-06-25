ريكسهام يبدأ مشواره نحو الصعود للدوري الإنجليزي بمواجهة كارديف

يستهل ريكسهام مشواره نحو حلم الصعود للدوري الإنجليزي الممتاز بمواجهة كارديف في ديربي ويلزي، ضمن منافسات دوري الدرجة الأولى (التشامبيونشيب).

وتقام مباراة الديربي على ملعب كارديف سيتي في 17 أغسطس (آب)، في ختام الجولة الأولى من «شامبيونشيب».

ونشرت رابطة «التشامبيونشيب» جدول مباريات الموسم، يوم الخميس؛ حيث ستبدأ منافساته قبل أسبوع من انطلاق الدوري الإنجليزي الممتاز.

واحتل ريكسهام المركز السابع في أول موسم له بدوري الدرجة الثانية منذ ثمانينات القرن الماضي، مبتعداً بفارق مركز واحد عن مراكز التأهل للدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك بعد الصعود 3 درجات متتالية، في إنجاز غير مسبوق تحت إدارة مالكيه نجمي هوليوود، ريان رينولدز وروب ماك.

وأنهى ريكسهام الموسم الماضي محققاً أفضل مركز في تاريخه الممتد لـ162 عاماً.

وسوف يكون ديربي ريكسهام ضد كارديف الأول بينهما في الدوري منذ عام 2002، علماً بأن كارديف صعد إلى الدوري الممتاز في نهاية الموسم الماضي.

وبعد الديربي سيخوض ريكسهام مباراتين على أرضه أمام واتفورد وبرمنغهام.

وسيلعب ريكسهام مباراتين وديتين ضد مانشستر يونايتد وليفربول في فترة الإعداد للموسم الجديد قبل انطلاق منافسات دوري الدرجة الأولى.