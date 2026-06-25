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ريكسهام يبدأ مشواره نحو الصعود للدوري الإنجليزي بمواجهة كارديف

يستهل ريكسهام مشواره نحو حلم الصعود للدوري الإنجليزي الممتاز (رويترز)
يستهل ريكسهام مشواره نحو حلم الصعود للدوري الإنجليزي الممتاز (رويترز)
  • ريكسهام ويلز : «الشرق الأوسط»
TT
  • ريكسهام ويلز : «الشرق الأوسط»
TT

ريكسهام يبدأ مشواره نحو الصعود للدوري الإنجليزي بمواجهة كارديف

يستهل ريكسهام مشواره نحو حلم الصعود للدوري الإنجليزي الممتاز (رويترز)
يستهل ريكسهام مشواره نحو حلم الصعود للدوري الإنجليزي الممتاز (رويترز)

يستهل ريكسهام مشواره نحو حلم الصعود للدوري الإنجليزي الممتاز بمواجهة كارديف في ديربي ويلزي، ضمن منافسات دوري الدرجة الأولى (التشامبيونشيب).

وتقام مباراة الديربي على ملعب كارديف سيتي في 17 أغسطس (آب)، في ختام الجولة الأولى من «شامبيونشيب».

ونشرت رابطة «التشامبيونشيب» جدول مباريات الموسم، يوم الخميس؛ حيث ستبدأ منافساته قبل أسبوع من انطلاق الدوري الإنجليزي الممتاز.

واحتل ريكسهام المركز السابع في أول موسم له بدوري الدرجة الثانية منذ ثمانينات القرن الماضي، مبتعداً بفارق مركز واحد عن مراكز التأهل للدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك بعد الصعود 3 درجات متتالية، في إنجاز غير مسبوق تحت إدارة مالكيه نجمي هوليوود، ريان رينولدز وروب ماك.

وأنهى ريكسهام الموسم الماضي محققاً أفضل مركز في تاريخه الممتد لـ162 عاماً.

وسوف يكون ديربي ريكسهام ضد كارديف الأول بينهما في الدوري منذ عام 2002، علماً بأن كارديف صعد إلى الدوري الممتاز في نهاية الموسم الماضي.

وبعد الديربي سيخوض ريكسهام مباراتين على أرضه أمام واتفورد وبرمنغهام.

وسيلعب ريكسهام مباراتين وديتين ضد مانشستر يونايتد وليفربول في فترة الإعداد للموسم الجديد قبل انطلاق منافسات دوري الدرجة الأولى.

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آرسنال يضم هينكابي بصفة نهائية من ليفركوزن

بييرو هينكابي (نادي آرسنال)
بييرو هينكابي (نادي آرسنال)
  • «الشرق الأوسط»
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  • «الشرق الأوسط»
TT

آرسنال يضم هينكابي بصفة نهائية من ليفركوزن

بييرو هينكابي (نادي آرسنال)
بييرو هينكابي (نادي آرسنال)

أعلن آرسنال، بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم الخميس، تفعيل بند الشراء في عقد المدافع بييرو هينكابي، الذي انضم للنادي على سبيل الإعارة قادماً من باير ليفركوزن الألماني الموسم الماضي.

ذكرت تقارير إعلامية أن آرسنال دفع 34.5 مليون جنيه إسترليني (45.5 مليون دولار) إلى جانب مبالغ إضافية للتعاقد مع اللاعب الدولي الإكوادوري (24 عاماً) بموجب عقد مدته خمس سنوات.

هينكابي، الذي يشارك حالياً مع منتخب بلاده في كأس العالم، خاض 25 مباراة في الدوري الموسم الماضي، إذ توج آرسنال بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الأولى منذ 22 عاماً.

لعب دوراً بارزاً في مسيرة ليفركوزن في دوري الدرجة الأولى الألماني موسم 2023-2024، عندما فاز الفريق باللقب دون أي هزيمة.

من المتوقع أن يشارك هينكابي، الذي لعب أساسياً في أول مباراتين للإكوادور ضمن المجموعة الخامسة بكأس العالم، في المباراة أمام ألمانيا في وقت لاحق من اليوم الخميس.

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الرياضة كرة القدم الدوري الإنجليزي بريطانيا
الرياضة رياضة عالمية

أونلي «محبط» لغيابه عن سباق فرنسا للدراجات بسبب إصابة في الكتف

أوسكار أونلي (رويترز)
أوسكار أونلي (رويترز)
  • لندن: «الشرق الأوسط»
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  • لندن: «الشرق الأوسط»
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أونلي «محبط» لغيابه عن سباق فرنسا للدراجات بسبب إصابة في الكتف

أوسكار أونلي (رويترز)
أوسكار أونلي (رويترز)

قال فريق نتكومباني إنيوس يوم الخميس إن المتسابق الاسكوتلندي أوسكار أونلي، الذي حل رابعاً في الترتيب العام لسباق فرنسا للدراجات العام الماضي، سيغيب عن نسخة 2026 من السباق بعد تعرضه لإصابة في الكتف إثر حادث خلال سباق أوفيرن-رون-ألب.

وتعرض أونلي (23 عاماً) لحادث هذا الشهر خلال المرحلة السادسة من السباق الذي أقيم في جنوب شرقي فرنسا.

وقال الفريق في بيان: «أكدت الفحوص الطبية الإضافية وجود إصابة كبيرة في الكتف. وللأسف، هذا يعني أن أوسكار لن يكون قادراً على المشاركة في سباق فرنسا للدراجات هذا العام».

كما سيغيب البلجيكي فاوت فان آرت عن سباق فرنسا للدراجات بعد تعرضه لإصابة في المرفق خلال سباق أوفيرن-رون-ألب.

وقال أونلي إنه «محطم للغاية» بسبب الغياب عن أكبر سباق في الموسم.

وأضاف: «ينصب تركيزي الآن على التعافي وإعادة كتفي إلى أفضل حالة ممكنة، لكنني متحفز للغاية لمحاولة تحقيق شيء إيجابي هذا الموسم».

ومن المقرر أن ينطلق سباق فرنسا للدراجات في الرابع من يوليو (تموز)، على أن يبدأ بسباق ضد الساعة للفرق في برشلونة.

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الرياضة سباق للدراجات بريطانيا
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دورة باد هامبورغ: أوساكا تبلغ نصف النهائي بسهولة

ناومي أوساكا (أ.ف.ب)
ناومي أوساكا (أ.ف.ب)
  • باد هومبورغ: «الشرق الأوسط»
TT
  • باد هومبورغ: «الشرق الأوسط»
TT

دورة باد هامبورغ: أوساكا تبلغ نصف النهائي بسهولة

ناومي أوساكا (أ.ف.ب)
ناومي أوساكا (أ.ف.ب)

بلغت اليابانية ناومي أوساكا، المتوجة بـ4 ألقاب في البطولات الكبرى، الدور نصف النهائي من دورة باد هومبورغ التحضيرية لبطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، وذلك بعد فوزها الكبير على الروسية إيكاترينا ألكسندروفا 6 - 2 و6 - 2، الخميس.

وحقّقت أوساكا، المصنفة السادسة في الدورة والمصنفة الـ15 عالمياً، فوزاً سريعاً في 59 دقيقة فقط، لتواصل مشوارها في الدورة المقامة على الملاعب العشبية قبل أيام قليلة من انطلاق ويمبلدون.

وبدأت ألكسندروفا المباراة بكسر إرسال أوساكا مبكراً، إلا أن اللاعبة اليابانية ردّت سريعاً بقوة على منافستها غير المصنفة.

وتمكنت أوساكا من الفوز بـ8 أشواط متتالية، تخللتها سلسلة من 15 نقطة دون ردّ، لتحسم المجموعة الأولى وتتقدم 3 - 0 في الثانية.

ورغم نجاح الروسية المصنفة 19 عالمياً في استعادة بعض التوازن والفوز بشوطين على إرسالها، فإن أوساكا أنهت المباراة سريعاً خلال أقل من ساعة.

وفي مباريات أخرى ضمن الدور ربع النهائي، تلتقي التشيكية الرابعة كارولينا موخوفا مع الدنماركية كلارا تاوسون، فيما تواجه الأميركية إيما نافارو الرومانية إيلينا - غابرييلا روسه.

وكانت الصينية وانغ شينيو، المصنفة 52 عالمياً، قد حجزت مقعدها في نصف النهائي بعد انسحاب الأوكرانية إيلينا سفيتولينا، المصنفة الثامنة عالمياً، الأربعاء، بسبب الإرهاق.

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