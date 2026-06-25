حلبة كورنيش جدة تستضيف للمرة الأولى افتتاح موسم فورمولا إي الجديد

أعلنت بطولة العالم إيه بي بي للفورمولا إي، والاتحاد الدولي للسيارات، الروزنامة المبدئية لموسم 2026-2027، بعد اعتمادها من المجلس العالمي لرياضة المحركات التابع للاتحاد الدولي للسيارات، التي تشهد أكبر روزنامة في تاريخ البطولة بإقامة 21 سباقاً في 13 مدينة حول العالم.

وتتضمن الروزنامة محطات جديدة، من بينها حلبة الأميركتين في مدينة أوستن الأميركية، وحلبة زاندفورت في هولندا، إلى جانب انتقال سباق الجائزة الكبرى الكهربائية في لندن إلى موطنه الجديد على حلبة براندز هاتش الشهيرة في المملكة المتحدة.

وتعود البطولة إلى الشرق الأوسط، ولكن عبر محطة غير مسبوقة، إذ تنطلق للمرة الأولى من حلبة كورنيش جدة، التي تستضيف الجولتين الأولى والثانية من الموسم الجديد، لتقدم سباقين ليليين في بلد ارتبط بعلاقة وثيقة مع البطولة منذ انطلاقها في المملكة.

تعكس استضافة جدة لافتتاح الموسم الدور المتنامي للمملكة في رسم مستقبل رياضة المحركات الكهربائية (الشرق الأوسط)

وتعكس استضافة جدة لافتتاح الموسم الدور المتنامي للمملكة في رسم مستقبل رياضة المحركات الكهربائية.

وبإطلالتها على ساحل البحر الأحمر، وما تتميز به من منعطفات عالية السرعة وأجواء جماهيرية مميزة، تستعد الحلبة لاحتضان منافسات جديدة وبداية استثنائية للموسم تحت الأضواء.

ورحب الأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل، رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، ورئيس مجلس إدارة شركة رياضة المحركات السعودية بعودة بطولة العالم إيه بي بي للفورمولا إي، إلى حلبة كورنيش جدة، التي ستستضيف الجولتين الافتتاحيتين للموسم للمرة الأولى.

ومنذ ظهورها الأول في السعودية، أصبحت فورمولا إي جزءاً مهماً من مسيرة رياضة المحركات في المملكة، حيث تجمع بين الابتكار والاستدامة والسباقات العالمية.

ويشهد هذا الموسم أيضاً فصلاً جديداً ومشوقاً مع تقديم سيارة الجيل الرابع الجديدة كلياً، التي تمثل الخطوة التالية في سباقات السيارات الكهربائية، وتعكس بوضوح سرعة تطور هذه الرياضة على مستوى الأداء والتقنية.

وأضاف: «تواصل السعودية نموها بوصفها وجهة رائدة لاستضافة أكبر الفعاليات الرياضية الدولية، إذ تستقبل أبرز البطولات العالمية، بما يعكس طموح المملكة وقدراتها وشغفها بالرياضة».

وتبقى فورمولا إي جزءاً رئيسياً من هذه المسيرة، ونتطلع إلى الترحيب مجدداً بالفرق والسائقين والجماهير في جدة لقضاء عطلة نهاية أسبوع حافلة بالإثارة على حلبة كورنيش جدة.

تتضمن الروزنامة محطات جديدة من بينها حلبة الأميركتين في مدينة أوستن الأميركية (الشرق الأوسط)

وقال كارلو بوتاجي، الرئيس التنفيذي والمؤسس لشركة «سي بي إكس»: «إن استضافة الجولة الافتتاحية من موسم فورمولا إي في جدة تمثل لحظة فخر بالنسبة لنا، فهذا الحدث لا يرحب بعودة بطولة العالم الرائدة في سباقات السيارات الكهربائية إلى المملكة العربية السعودية فحسب، بل يشهد أيضاً الظهور التنافسي الأول لسيارة الجيل الرابع الجديدة والمبتكرة.

وفي «سي بي إكس» نركز على تقديم تجارب رياضية عالمية المستوى ترتبط بالجماهير، وتبرز الابتكار، وتترك أثراً مستداماً. ونتطلع إلى الترحيب بالفرق والشركاء والجماهير من مختلف أنحاء العالم في جدة، في بداية لا تُنسى لموسم جديد وجيل جديد من السباقات.

وقال ألبرتو لونغو، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لبطولة العالم للفورمولا إي: «بعد النجاح الكبير الذي حققته النسخة الماضية، يسعدنا العودة إلى جدة وإقامة عطلة نهاية الأسبوع الافتتاحية لموسم 2026-2027 في المملكة، حيث توفر حلبة كورنيش جدة سباقات شوارع عالية السرعة لا تضاهى، ولا شك لدي في أنها ستقدم افتتاحية مشوقة للموسم مع الظهور التنافسي الأول لكل من سيارات الجيل الرابع ونظام السباق المفتوح الجديد».

تعود البطولة إلى الشرق الأوسط إذ تنطلق للمرة الأولى من حلبة كورنيش جدة (الشرق الأوسط)

روزنامة قياسية تضم 21 سباقاً

ينطلق أكبر موسم في تاريخ سلسلة سباقات السيارات الكهربائية أحادية المقعد من المملكة العربية السعودية، عبر سباقين ليليين على حلبة كورنيش جدة يومي 18 و19 ديسمبر (كانون الأول) المقبل.

بعد ذلك تتجه البطولة إلى الأميركتين، حيث يقام سباق مكسيكو سيتي يوم 16 يناير (كانون الثاني) 2027، يليه السباق الجديد في حلبة الأميركتين بمدينة أوستن يوم 6 فبراير (شباط) 2027، ثم سباق ميامي على الحلبة الدولية في استاد هارد روك يوم 20 فبراير 2027، قبل أن تختتم جولات الأميركتين بسباق ساو باولو يوم 13 مارس (آذار) 2027.

وتنتقل البطولة بعد ذلك إلى آسيا لإقامة سباق سانيا على حلبة هايتانغ باي الصينية يوم 17 أبريل (نيسان) 2027، قبل التوجه إلى موسم أوروبي موسع يتضمن سلسلة من الجولات المزدوجة تبدأ في برلين على حلبة مطار تمبلهوف يومي 8 و9 مايو (أيار)، ثم موناكو يومي 15 و16 مايو، ثم لندن على حلبة براندز هاتش يومي 29 و30 مايو.

وتتواصل الجولات الأوروبية مع الجولة المزدوجة في زاندفورت الهولندية يومي 18 و19 يونيو (حزيران)، قبل إقامة سباق مدريد يومي 26 و27 يونيو.

ويختتم الموسم بجولة مزدوجة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، حيث تستضيف شنغهاي السباقين يومي 10 و11 يوليو (تموز)، قبل إسدال الستار على الموسم في طوكيو يومي 24 و25 يوليو 2027، ليختتم أول موسم في حقبة الجيل الرابع. نظام جديد وديناميكي للسباقات يشهد موسم 2026-2027، بالتزامن مع انطلاق حقبة الجيل الرابع، تطبيق نظام جديد للجولات المزدوجة، يجمع بين سباق الجائزة الكبرى الكهربائية التقليدي وسباق جديد أقصر يحمل اسم السباق المفتوح.