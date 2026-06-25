المغرب يقلبها على هايتي برباعية... ويحلق إلى دور الـ32

سجَّل أشرف حكيمي وإسماعيل صيباري هدفين في الشوط الأول، وأضاف سفيان رحيمي وياسين جسيم هدفين متأخرَين في الشوط الثاني ليحقِّق المغرب فوزاً مثيراً 4 - 2 على هايتي في وقت مبكر من يوم الخميس، ويتأهل عن المجموعة الثالثة إلى دور الـ32 ببطولة كأس العالم.

وفوجئ منتخب المغرب، الذي أحرز المركز الرابع في كأس العالم 2022، بأداء حماسي من منتخب هايتي، الذي كان أول الفرق التي تأكد خروجها من البطولة الحالية، إذ استعرضت هايتي إصراراً كبيراً على كتابة نهاية مميزة لمشوارها في البطولة.

وتقدَّمت هايتي مرتين خلال الشوط الأول عبر هدف عكسي لحارس المغرب ياسين بونو لدى محاولته التصدي لتسديدة من ليني جوزيف، وهدف آخر سجَّله ويلسون إيزيدور بتسديدة صاروخية.

وتَعادَل المغرب في المرتين عبر هدفين سجَّلهما أشرف حكيمي وإسماعيل صيباري، قبل أن يحسم المباراة في الشوط الثاني، إذ سجَّل رحيمي هدفاً في الدقيقة 78، بعد أقل من 8 دقائق من مشاركته من مقاعد البدلاء، ثم صنع هدفاً سجَّله البديل الآخر جسيم في الدقيقة 89.