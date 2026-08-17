دورتموند على أعتاب ضم الهولندي فيرمان واليوناني كونستانتيلياس

اقترب نادي بوروسيا دورتموند الألماني من إتمام التعاقد مع لاعب الوسط الهولندي جوي فيرمان، قادماً من آيندهوفن، مقابل تفعيل الشرط الجزائي في عقده، البالغ نحو 22 مليون يورو (25 مليوناً و500 ألف دولار)، وفقاً لما أوردته وسائل إعلام ألمانية عدة.
ووفق التقارير، فسيوقع فيرمان، البالغ من العمر 27 عاماً، عقداً مع وصيف الدوري الألماني لمدة 5 أعوام.
وخلال مسيرته مع آيندهوفن، خاض 198 مباراة، سجل خلالها 31 هدفاً، وصنع 67. ورغم مشاركته في 16 مباراة دولية مع المنتخب الهولندي، فإنه لم يُستدعَ إلى قائمة المنتخب في كأس العالم الأخيرة بالولايات المتحدة وكندا والمكسيك.
ولا تقتصر تحركات دورتموند على فيرمان، إذ بات النادي قريباً أيضاً من التعاقد مع لاعب الوسط اليوناني يانيس كونستانتيلياس، البالغ من العمر 23 عاماً، قادماً من باوك سالونيكا. وتشير التقارير إلى أن الصفقة ستكلف دورتموند نحو 32 مليون يورو.
ويأتي تحرك دورتموند نحو كونستانتيلياس بعد تعثر صفقة التعاقد مع سعيد الملا من كولن؛ إذ كان النادي الألماني قد رصد نحو 50 مليون يورو لإتمام الصفقة، قبل أن يتجه إلى توزيع هذا المبلغ على أكثر من صفقة لتدعيم صفوفه. وتبلغ قيمة صفقة فيرمان وكونستانتيلياس معاً نحو 52 مليون يورو.