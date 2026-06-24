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الرياضة رياضة عالمية

إنفانتينو: استراحات الترطيب في كأس العالم ليست من أجل المال

جياني إنفانتينو (رويترز)
جياني إنفانتينو (رويترز)
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إنفانتينو: استراحات الترطيب في كأس العالم ليست من أجل المال

جياني إنفانتينو (رويترز)
جياني إنفانتينو (رويترز)

نفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو الاتهامات التي تشير إلى أن الاتحاد الدولي يحقق أرباحاً إضافية من استراحات الترطيب المثيرة للجدل خلال كأس العالم 2026.

وتستمر كل استراحة ثلاث دقائق في كل شوط، وقد قوبلت بصيحات استهجان من الجماهير في الملاعب، كان آخرها خلال تعادل إنجلترا السلبي مع غانا في بوسطن.

وكانت استراحات الترطيب، التي تعرضت لانتقادات من مدرب إنجلترا توماس توخيل ولاقت رفضاً متكرراً من الجماهير الإنجليزية، قد فُرضت في جميع مباريات البطولة، رغم أن بعضها يقام في ملاعب مكيفة، وأخرى في أجواء معتدلة.

وفي مباراة إنجلترا وغانا، بدا أن الحاجة إليها لم تكن ملحة، بعدما توقف اللعب بالفعل قرب الدقيقة 20 بسبب اصطدام رأسي بين ريس جيمس وجوردان أيو، قبل أن يعلن الحكم سعيد مارتينيز استراحة الترطيب في الدقيقة 26.

وخلال جميع استراحات البطولة حتى الآن، تبث شبكة «فوكس» الأميركية إعلانات تجارية، بينما لا تقوم قناة «آي تي في» البريطانية بالأمر نفسه.

ويرى منتقدون أن الهدف من هذه الاستراحات لا يقتصر على حماية اللاعبين، بل يمتد إلى زيادة العوائد الإعلانية، إذ يقدّر خبراء في صناعة الرياضة أن الإعلانات خلال هذه الفترات قد تحقق أكثر من 250 مليون دولار (189 مليون جنيه إسترليني) داخل الولايات المتحدة وحدها طوال البطولة.

لوكا مودريتش رقم 10 من كرواتيا يتحدث مع زملائه خلال استراحة للترطيب (أ.ف.ب)

لكن إنفانتينو بحسب صحيفة «التلغراف» البريطانية نفى ذلك قائلاً: «لا توجد أي إيرادات إضافية لـ(الفيفا)، لأن جميع الاتفاقيات التجارية وُقعت قبل وقت طويل».

وأضاف: «هذه ليست قضية مالية بالنسبة لنا، بل هي مسألة رياضية بحتة».

وأوضح إنفانتينو أن ارتفاع درجات الحرارة يمثل السبب الرئيس لاعتماد استراحات الترطيب، لكنه شدد على وجود أسباب أخرى أيضاً.

وقال: «في بطولة تمتد 39 يوماً، وقد يخوض خلالها المنتخب ثماني مباريات، فإن الحصول على فترة قصيرة للراحة أمر بالغ الأهمية».

وتابع: «الأهم بالنسبة لنا هو ضمان أن تلعب جميع المنتخبات، وفي جميع المباريات، تحت الظروف نفسها».

وأضاف أن السماح باستراحة ترطيب في المباريات الحارة فقط قد يمنح بعض المدربين فرصة إضافية للتأثير في سير المباراة عبر التعليمات، والتعديلات التكتيكية، بينما يحرم مدربون آخرون من الفرصة نفسها عندما تكون درجات الحرارة أقل.

وقال: «نريد ضمان تكافؤ الظروف للجميع، ولهذا السبب يتم تطبيق هذه الاستراحات في كل مباراة».

ورغم الانتقادات، حظيت الفكرة أيضاً بدعم عدد من المدربين، من بينهم مدرب فرنسا ديدييه ديشان، ومدرب البرازيل كارلو أنشيلوتي، اللذان أيدا استمرار استراحات الترطيب خلال البطولة.

وفي المقابل، ذكرت صحيفة «تلغراف سبورت» أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم لا ينوي اعتماد استراحات الترطيب الإلزامية في بطولاته المقبلة.

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«مونديال 2026»: كوراساو تأسر القلوب بعد أدائها الشجاع

لاعبو كوراساو يلقون التحية على مشجعيهم بعد مباراة مرحلة المجموعات لكأس العالم 2026 أمام الإكوادور (إ.ب.أ)
لاعبو كوراساو يلقون التحية على مشجعيهم بعد مباراة مرحلة المجموعات لكأس العالم 2026 أمام الإكوادور (إ.ب.أ)
  • كانساس سيتي الولايات المتحدة: «الشرق الأوسط»
TT
  • كانساس سيتي الولايات المتحدة: «الشرق الأوسط»
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«مونديال 2026»: كوراساو تأسر القلوب بعد أدائها الشجاع

لاعبو كوراساو يلقون التحية على مشجعيهم بعد مباراة مرحلة المجموعات لكأس العالم 2026 أمام الإكوادور (إ.ب.أ)
لاعبو كوراساو يلقون التحية على مشجعيهم بعد مباراة مرحلة المجموعات لكأس العالم 2026 أمام الإكوادور (إ.ب.أ)

وصل منتخب كوراساو إلى كأس العالم 2026 المقامة في أميركا الشمالية بوصفه فريقاً مغموراً بلا آمال تُذكر، لكن مغامرته اللافتة أسرت قلوب الجماهير ووضعت هذه الجزيرة الكاريبية الصغيرة على الخريطة بقوة.

وخلافاً للتوقعات، يدخل منتخب المدرب الهولندي المخضرم ديك أدفوكات الجولة الأخيرة من دور المجموعات، الخميس، ضد ساحل العاج، مع فرصة لبلوغ دور الـ32، بعدما فرض التعادل السلبي (0-0) على الإكوادور في كانساس سيتي. وكان الحارس إيلوي روم سداً منيعاً في خط الدفاع الأخير، حيث تصدى لـ15 محاولة على مرماه، وأسهم بشكل رئيسي في حصول كوراساو على نقطة أولى تاريخية أمام منتخب يتقدم عليها بأكثر من 50 مركزاً في التصنيف العالمي.

واحتفل المشجعون الذين كانوا أقلية مقارنة بنظرائهم الإكوادوريين بجنون داخل ملعب يتسع تقريباً لنصف عدد سكان كوراساو، البالغ قرابة 160 ألف نسمة. ويشكل ذلك تحولاً دراماتيكياً بعد الهزيمة القاسية أمام ألمانيا (1-7) في المباراة الافتتاحية للوافدة الجديدة إلى المونديال.

ودعا أدفوكات جماهير كوراساو إلى أن يكونوا واقعيين قبل مواجهة الإكوادور التي حلت ثانية في تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة لنهائيات النسخة الثالثة والعشرين من كأس العالم. لكن فريقه أظهر روحاً قتالية خلال أمسية مثيرة على ملعب «أروهيد»، معقل فريق كانساس سيتي تشيفس المشارك في دوري كرة القدم الأميركية (إن إف إل).

وأطلقت صافرة النهاية احتفالات صاخبة، حيث انضم ملك هولندا فيليم-ألكسندر والملكة ماكسيما إلى اللاعبين في غرفة الملابس. وكوراساو بلد يتمتع بالحكم الذاتي ضمن مملكة هولندا التي وُلد فيها 25 من أصل لاعبي المنتخب الـ26 في المونديال، ويلعب كثيرون منهم هناك.

وأشاد ليفانو كومينينسيا الذي أصبح بطلاً بعد تسجيله هدفاً في مرمى ألمانيا، بمنتخب كوراساو بوصفه «صانعاً للتاريخ» عقب التعادل التاريخي. وقال مدافع زيوريخ السويسري: «هذا يعني كل شيء. نقطة واحدة في كأس العالم، إنها تاريخ. سبق أن صنعنا التاريخ بالهدف الأول، والآن أيضا بهذه النقطة». وشدد على أن الحلم لم ينته بعد، في ظل مواجهة حاسمة مقبلة أمام ساحل العاج، مضيفاً: «علينا أن نؤمن بذلك. يجب أن ننجح».

وقال مهاجم ميامي إف سي الأميركي، يورغن لوكاديا، إن كوراساو كتبت «فصلاً جميلاً صغيراً»، مشيراً إلى نقاط قوتها وهي: «نمتلك قلب وطننا، وقد تخرجنا في الأكاديمية الهولندية للشباب. هذا مزيج جيد».

يستمتع مشجعو الموجة الزرقاء بهذه المغامرة المجنونة. وقالت سو فاندالن، ابنة الـ38 عاما التي تعمل محاسبة، لوكالة «فرانس برس»، إن مجرد التأهل إلى كأس العالم يُعد «انتصاراً» لبلدها. وأضافت: «نحن سعداء جداً ومحظوظون لوجودنا هنا، إنه شعور رائع. الجميع هناك (في كوراساو) في حالة جنون من الفرح، لكنهم يستمتعون بذلك، لأنها إحدى أجمل الفرص لوضع الجزيرة على الخريطة». وأردفت: «في السابق كنا نحتاج إلى التعريف بأنفسنا ونقول: كوراساو بجانب أوروبا أو قبالة فنزويلا، أما الآن فالجميع يعرف كوراساو».

وقال يانيك إرسليا الذي يعمل منسق استثمارات ومشروعات، إن نجاح منتخب بلاده سيكون له تأثير واسع داخل الملعب وخارجه. وأضاف ابن الـ41 عاما: «سنرى أن كل الجيل الجديد يريد أن يصبح لاعبي كرة قدم، وهذا أمر جيد للجزيرة»، مضيفاً: «أما التأثيرات الأخرى على الاقتصاد والسياحة فستكون مذهلة». وختم قائلاً: «المضحك أن الناس كانوا يعرفون كوراساو بوصفها جزيرة بجانب أوروبا، لكن الآن يعرفونها بذاتها، وهذا شيء جيد».

وقال مدافع كوراساو روشون فان إيما الذي يلعب في هولندا مع فالفيك، إن الفريق أثبت خطأ المشككين، معرباً عن أمله في أن تترك هذه المشاركة إرثاً. وأضاف: «قيل الكثير عنا في الإعلام بأننا لا نستحق الوجود في كأس العالم، لكننا أثبتنا أنفسنا مجدداً اليوم (السبت)، وسنرى ما سيحدث الأسبوع المقبل». وأعرب عن أمله في أن تلهم مسيرة الفريق جيلاً جديداً من اللاعبين المحليين، مضيفاً: «أعتقد أن الجيل الصاعد ينظر إلينا ويحتذي بنا، وربما سيختارون كرة القدم بدلاً من البيسبول».

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كأس العالم كرة القدم رياضة أميركا
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المتزلج الأميركي ميلر ينفي حيازته مواد مخدّرة

بود ميلر (أ.ب)
بود ميلر (أ.ب)
  • هامبورغ ألمانيا: «الشرق الأوسط»
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  • هامبورغ ألمانيا: «الشرق الأوسط»
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المتزلج الأميركي ميلر ينفي حيازته مواد مخدّرة

بود ميلر (أ.ب)
بود ميلر (أ.ب)

نفى البطل الأولمبي بود ميلر علناً الاتهامات الموجهة إليه بحيازة مواد مخدّرة. ووفقاً لوثائق قضائية نقلتها شبكة «إيه بي سي»، جرى إلقاء القبض، في وقت سابق من هذا الشهر، على المتسابق في التزلج الألبي، البالغ من العمر 48 عاماً، بتهمة حيازة فطر السيلوسيبين، ودفع ببراءته من تهمتين تتعلقان بحيازة مخدّرات، وقد أُفرج عنه مقابل كفالة نقدية قدرها 5 آلاف دولار.

وكتب ميلر، عبر حسابه على «إنستغرام»، في وقت متأخر من مساء أمس الثلاثاء، أنه أُوقف من قِبل الشرطة أثناء قيادته على أحد الطرق السريعة في ولاية إيداهو الأميركية.

وأضاف: «كان برفقتي أحد أصدقائي، خلال الرحلة، وكان بحوزته كمية صغيرة من القنب (الماريغوانا) وغليون مخصص لاستخدامه، ولم أكن على علم بذلك».

وتُطبق ولاية إيداهو قوانين صارمة فيما يتعلق بالمخدرات، في حين أن ولايات أخرى مثل كولورادو وأوريغون شرعت استخدام السيلوسيبين لأغراض علاجية.

ويُعد ميلر أحد أعظم متزلجي المنحدرات الألبية في تاريخ الولايات المتحدة، حيث أحرز 6 ميداليات أولمبية، وتُوّج بلقب «كأس العالم» الإجمالي مرتين، كما فاز بالميدالية الذهبية في منافسات السوبر كومبايند بدورة لألعاب الأولمبية الشتوية في فانكوفر عام 2010.

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«مونديال 2026»: هولندا واليابان لإنجاز مهمة التأهل

هولندا لإنجاز مهمة التأهل (رويترز)
هولندا لإنجاز مهمة التأهل (رويترز)
  • موريستاون الولايات المتحدة: «الشرق الأوسط»
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  • موريستاون الولايات المتحدة: «الشرق الأوسط»
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«مونديال 2026»: هولندا واليابان لإنجاز مهمة التأهل

هولندا لإنجاز مهمة التأهل (رويترز)
هولندا لإنجاز مهمة التأهل (رويترز)

يطمح المنتخبان الهولندي والياباني إلى إنجاز مهمة التأهل إلى دور الـ32 لكأس العالم لكرة القدم في أميركا الشمالية، عندما يلاقيان تونس والسويد، الخميس، في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة السادسة. ويتقاسم المنتخبان الصدارة برصيد 4 نقاط مع أفضلية فارق الأهداف لهولندا التي تسعى لإنهاء دور المجموعات في المركز الأول، بفوز ثان على التوالي بعد انتصار كبير على السويد 5-1 رفع سلسلة عدم الخسارة إلى 14 مباراة متتالية في النهائيات (دون احتساب ركلات الترجيح). وتُعد هذه السلسلة الأطول في تاريخ البطولة، وما يُسهل مهمتها أن تونس لم تُسدد أي كرة مؤطرة، خلال خسارتها أمام اليابان 0-4، مؤكدة بذلك إقصاءها، لتصبح رابع منتخب يخسر مباراتين في نسخة واحدة من «كأس العالم» بفارق 4 أهداف، على الأقل، والأول منذ اليونان في عام 1994. ولم يسبق لأي منتخب أن خسر 3 مباريات بهذا الفارق في نسخة واحدة، لكن تقليص الأضرار قد يكون أولوية المدرب الفرنسي هيرفي رينارد الذي لجأت إليه لتصحيح المسار دون جدوى، عقب إقالة مُواطنه صبري لموشي على أثر الهزيمة أمام السويد 1-5 في الافتتاح.

من جهتها تصطدم اليابان، أحد أبرز منتخبات آسيا والمتألقة حالياً، بالسويد التي تعاني تداعيات هزيمة ثقيلة أمام هولندا. وأكّدت اليابان بدايتها الجيدة بتعادل مثير أمام هولندا 2-2، عبر تحقيق فوز كاسح على تونس برباعية نظيفة، وضعت نفسها في موقع مريح لبلوغ الأدوار الإقصائية للمرة الثالثة على التوالي.

ويحتل رجال المدرب هاجيمي مورياسو المركز الثاني في المجموعة، ويكفيهم التعادل لضمان مكان في أول مركزين، مع احتفاظهم بفرصة تصدُّر المجموعة.

أما السويد فتخطّت دور المجموعات في مشاركاتها الأربع الأخيرة، وبدأت هذه النسخة بقوة بفوز على تونس 5-1، غير أن الطموحات تعرضت لانتكاسة بعد خسارة قاسية بالنتيجة نفسها أمام هولندا.

وأكد المدرب الانجليزي للسويد غراهام بوتر أن فريقه سيتعلم من هذه التجربة الصعبة، وسيكون مطالَباً بتطبيق ذلك سريعاً، إذ إن الفوز وحده سيضمن له التأهل بنسبة 100 في المائة. وقد يكون التعادل كافياً للعبور كأحد أفضل المنتخبات في المركز الثالث.

وتخوض الإكوادور وألمانيا اللقاء على أرض ملعب نيويورك-نيوجيرسي، حيث يلعب المنتخب الجنوب أميركي آخِر أوراقه للتأهل في مواجهة منتخب أوروبي حسَم تأهله سلفاً.

ودخلت الإكوادور «المونديال» على خلفية سلسلة من 19 مباراة دون خسارة (8 انتصارات و11 تعادلاً)، لكنها، حتى الآن، مخيِّبة للآمال، بعد خسارة أمام ساحل العاج 0-1، وتعادلٍ سلبي مع كوراساو الوافدة الجديدة.

وبات على «لا تري» تحقيق نتيجة إيجابية للإبقاء على آماله في التأهل عن المجموعة الخامسة، وسيسعى مدربه الأرجنتيني سيباستيان بيكاسيسي إلى فك العقم الهجومي، وتفادي جعل الإكوادور ثاني منتخب من أميركا الجنوبية يُنهي «كأس العالم» دون تسجيل أي هدف، بعد بوليفيا في نسختيْ 1930 و1950.

أما ألمانيا فبعد فوز ساحق على كوراساو 7-1، وجدت نفسها متأخرة 0-1 بين الشوطين أمام كوت ديفوار قبل أن تقلب النتيجة وتفوز 2-1 بهدفين للبديل دينيز أونداف، ثانيهما في الوقت القاتل (90+4)، رافعاً مساهماته التهديفية الأخيرة مع منتخب بلاده إلى 7 (4 أهداف و3 تمريرات حاسمة)، جميعها بعد استراحة الشوطين. هذا الانتصار ضَمِن لأبطال العالم 2014 التأهل إلى الأدوار الإقصائية، للمرة الأولى منذ إخفاقيْ 2018 و2022، وصدارة المجموعة.

ويطمح الألمان، الآن، إلى تحقيق العلامة الكاملة في دور المجموعات، للمرة الرابعة في تاريخهم. كما أن الفوز سيعني معادلة أطول سلسلة انتصارات لهم (12 على التوالي)، المسجلة بين مايو (أيار) 1979 ويونيو (حزيران) 1980، عندما كانوا ينافسون باسم ألمانيا الغربية.

وفي المجموعة نفسها، ستسعى كوراساو إلى البناء على أول نقطة لها في تاريخ مشاركاتها بالنهائيات، خلال مواجهة ساحل العاج الطامحة بدورها إلى التعويض بعد خسارة مؤلمة.

وعانت كوراساو تحت الضغط أمام الإكوادور، حيث تلقت 27 تسديدة، لكن تألق الحارس إيلوي روم مكّنها من انتزاع تعادل تاريخي دون أهداف، وبذلك يبقى المنتخب في السباق كي يصبح أقل المنتخبات تصنيفاً يبلغ الأدوار الإقصائية في «المونديال»، غير أنه سيحتاج إلى الفوز لتحقيق ذلك.

من جهتها، تسعى ساحل العاج أيضاً إلى بلوغ الأدوار الإقصائية، للمرة الأولى في تاريخها، بعدما أهدرت فرصة حسمها في الجولة الثانية.

ويُعد منتخب «الفيلة» من أبرز المرشحين للتأهل، ويبدو أنه قادر على تحقيق ما عجزت عنه الإكوادور، بالنظر إلى ترسانته الهجومية بقيادة لاعب مانشستر يونايتد، الإنجليزي أماد ديالو. لكن يجب الأخذ في الحسبان حارس مرمى كوراساو، روم الذي قام بـ15 تصدياً أمام الإكوادور، وهو رقم قياسي لحارس مرمى في الوقت الأصلي في «كأس العالم» منذ بدء تسجيل الإحصاءات، والثاني بعد حارس مرمى الولايات المتحدة تيم هاورد في «مونديال 2014» ضد بلجيكا، لكن بعد التمديد.

وفي الرابعة، تتنافس الباراغواي وأستراليا على المركز الثاني، عندما تلتقيان في سانتا كلارا. وحُسم المركزان الأول والرابع في المجموعة لصالح الولايات المتحدة وتركيا قبل جولة واحدة من النهاية، ما يجعل هذه المباراة مواجهة مباشرة على البطاقة الثانية المؤهلة لملاقاة وصيف المجموعة السابعة في دور الـ32.

ويواجه مدرب أستراليا توني بوبوفيتش ضغوطاً لتحقيق نتيجة تُؤهل أستراليا إلى الدور الإقصائي لنسختين متتاليتين، لأول مرة في تاريخها، لكن المهمة تبدو صعبة، إذ لم يسبق لها الفوز على أي منتخب من أميركا الجنوبية في النهائيات (تعادل واحد و4 هزائم).

وفي مباراة هامشية، تلعب الولايات المتحدة مع تركيا في لوس أنجليس.

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