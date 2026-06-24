إنفانتينو: استراحات الترطيب في كأس العالم ليست من أجل المال

نفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو الاتهامات التي تشير إلى أن الاتحاد الدولي يحقق أرباحاً إضافية من استراحات الترطيب المثيرة للجدل خلال كأس العالم 2026.

وتستمر كل استراحة ثلاث دقائق في كل شوط، وقد قوبلت بصيحات استهجان من الجماهير في الملاعب، كان آخرها خلال تعادل إنجلترا السلبي مع غانا في بوسطن.

وكانت استراحات الترطيب، التي تعرضت لانتقادات من مدرب إنجلترا توماس توخيل ولاقت رفضاً متكرراً من الجماهير الإنجليزية، قد فُرضت في جميع مباريات البطولة، رغم أن بعضها يقام في ملاعب مكيفة، وأخرى في أجواء معتدلة.

وفي مباراة إنجلترا وغانا، بدا أن الحاجة إليها لم تكن ملحة، بعدما توقف اللعب بالفعل قرب الدقيقة 20 بسبب اصطدام رأسي بين ريس جيمس وجوردان أيو، قبل أن يعلن الحكم سعيد مارتينيز استراحة الترطيب في الدقيقة 26.

وخلال جميع استراحات البطولة حتى الآن، تبث شبكة «فوكس» الأميركية إعلانات تجارية، بينما لا تقوم قناة «آي تي في» البريطانية بالأمر نفسه.

ويرى منتقدون أن الهدف من هذه الاستراحات لا يقتصر على حماية اللاعبين، بل يمتد إلى زيادة العوائد الإعلانية، إذ يقدّر خبراء في صناعة الرياضة أن الإعلانات خلال هذه الفترات قد تحقق أكثر من 250 مليون دولار (189 مليون جنيه إسترليني) داخل الولايات المتحدة وحدها طوال البطولة.

لوكا مودريتش رقم 10 من كرواتيا يتحدث مع زملائه خلال استراحة للترطيب (أ.ف.ب)

لكن إنفانتينو بحسب صحيفة «التلغراف» البريطانية نفى ذلك قائلاً: «لا توجد أي إيرادات إضافية لـ(الفيفا)، لأن جميع الاتفاقيات التجارية وُقعت قبل وقت طويل».

وأضاف: «هذه ليست قضية مالية بالنسبة لنا، بل هي مسألة رياضية بحتة».

وأوضح إنفانتينو أن ارتفاع درجات الحرارة يمثل السبب الرئيس لاعتماد استراحات الترطيب، لكنه شدد على وجود أسباب أخرى أيضاً.

وقال: «في بطولة تمتد 39 يوماً، وقد يخوض خلالها المنتخب ثماني مباريات، فإن الحصول على فترة قصيرة للراحة أمر بالغ الأهمية».

وتابع: «الأهم بالنسبة لنا هو ضمان أن تلعب جميع المنتخبات، وفي جميع المباريات، تحت الظروف نفسها».

وأضاف أن السماح باستراحة ترطيب في المباريات الحارة فقط قد يمنح بعض المدربين فرصة إضافية للتأثير في سير المباراة عبر التعليمات، والتعديلات التكتيكية، بينما يحرم مدربون آخرون من الفرصة نفسها عندما تكون درجات الحرارة أقل.

وقال: «نريد ضمان تكافؤ الظروف للجميع، ولهذا السبب يتم تطبيق هذه الاستراحات في كل مباراة».

ورغم الانتقادات، حظيت الفكرة أيضاً بدعم عدد من المدربين، من بينهم مدرب فرنسا ديدييه ديشان، ومدرب البرازيل كارلو أنشيلوتي، اللذان أيدا استمرار استراحات الترطيب خلال البطولة.

وفي المقابل، ذكرت صحيفة «تلغراف سبورت» أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم لا ينوي اعتماد استراحات الترطيب الإلزامية في بطولاته المقبلة.