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الرياضة رياضة عالمية

أنشيلوتي: نيمار جاهز... لكن مشاركته ليست مؤكدة

أنشيلوتي مدرب البرازيل في المؤتمر الصحافي (رويترز)
أنشيلوتي مدرب البرازيل في المؤتمر الصحافي (رويترز)
  • ميامي : «الشرق الأوسط»
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  • ميامي : «الشرق الأوسط»
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أنشيلوتي: نيمار جاهز... لكن مشاركته ليست مؤكدة

أنشيلوتي مدرب البرازيل في المؤتمر الصحافي (رويترز)
أنشيلوتي مدرب البرازيل في المؤتمر الصحافي (رويترز)

قال كارلو أنشيلوتي مدرب البرازيل إن نيمار جاهز للمشاركة في المباراة الثالثة لفريقه في دور المجموعات لكأس العالم لكرة القدم أمام اسكوتلندا، لكنه رفض الكشف عما إذا كان سيشارك في المواجهة التي ستقام على ملعب ميامي.

وقرر المدرب الإيطالي ضم نيمار (34 عاماً) إلى تشكيلة كأس العالم، بعد غياب دام نحو ثلاثة أعوام عن المنتخب، لكنه لم يشارك حتى الآن في البطولة بسبب إصابة في ربلة الساق.

وأبلغ أنشيلوتي الصحافيين يوم الثلاثاء: «نيمار جاهز. تدرب خلال هذا الأسبوع، ويمكن أن يكون متاحاً للمباراة. نحن سعداء جداً بعودته لأنه، بطبيعة الحال، وبفضل جودته الفنية، يمكنه مساعدة الفريق. تعرفت إليه جيدا خلال الفترة الماضية. لقد عمل بجدية كبيرة محاولاً التعافي بأسرع وقت ممكن».

وأضاف: «أنا سعيد جداً بما يقدمه. وحتى إذا لم يشارك، فإنه يمنح الفريق الخبرة والمعرفة باللعبة ويساعد اللاعبين الأصغر سناً. إنه يقوم بعمل رائع».

وعندما سُئل عن المدة التي يمكن أن يشارك خلالها نيمار في المباراة، قال: أنشيلوتي مازحاً: «يمكنه اللعب 90 دقيقة... وهو يمشي. لا، إنه بحالة جيدة، فقد تدرب بشكل ممتاز، وعمل بصورة جيدة للغاية».

وستضمن البرازيل التأهل إلى دور 32 إذا تغلبت على اسكوتلندا، بعدما تعادلت (1 - 1) مع المغرب وفازت (3 - صفر) على هايتي، في أول مباراتين لها بالمجموعة الثالثة، وقال أنشيلوتي إنه يشعر بأن الفريق يسير في الاتجاه الصحيح.

وأضاف: «من الواضح أن لدينا مسؤولية كبيرة تتمثل في تمثيل هذا القميص في كأس العالم. أعتقد أن المباراة الأولى لم تكن الأفضل، والثانية كانت أفضل، ونحن واثقون من أن الثالثة ستكون الأفضل».

* بديل رافينيا

يتعين على أنشيلوتي أيضاً إيجاد بديل لرافينيا الذي يغيب بسبب إصابة في عضلات الفخذ الخلفية، لكنه رفض مجدداً الكشف عن هوية اللاعب الذي سيشغل مركز الجناح في التشكيلة الأساسية.

وفازت اسكوتلندا في مباراة وخسرت الأخرى، ومن المرجح أن تنافس على التأهل إلى دور 32 ضمن أفضل 8 منتخبات احتلت المركز الثالث، لكن أنشيلوتي توقع مباراة صعبة.

وقال المدرب (67 عاماً): «اسكوتلندا تملك الكفاءة. إنهم مقاتلون ويتمتعون بتنظيم جيد للغاية. (سكوت) ماكتوميناي و(جون) مكجين لاعبان صاحبا خبرة، واعتادا خوض هذا النوع من المباريات، لذلك ستكون مباراة صعبة كالمعتاد. أعتقد أن المباريات السهلة في كأس العالم انتهت منذ وقت طويل. نحن مستعدون لخوض مواجهة صعبة».

وتأخرت رحلة البرازيل الجوية إلى ميامي من معسكرها في نيوجيرسي يوم الثلاثاء، مما أدى إلى تأخير المؤتمر الصحافي لأنشيلوتي، لكن المدرب الإيطالي أكد أنه لن يسمح لذلك بإفساد استمتاعه بأول تجربة له في كأس العالم كمدرب.

وقال: «حتى اليوم كان كل شيء مثالياً. اليوم واجهنا مشكلة صغيرة، لكن هذا وارد الحدوث. أعتقد أننا نملك الكفاءة والثقة اللازمتين لجعل هذه البطولة ناجحة بالنسبة لنا. في كرة القدم يمكن أن يحدث أي شيء، لكن في جميع الأحوال ستكون تجربة رائعة للغاية، حتى لو اضطررت لعقد مؤتمر صحافي في التاسعة مساء».

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الرياضة رياضة عالمية

كيروش ساخراً: تقنية الـ«الفار» في المونديال ذهبت لشرب القهوة!

كارلوس كيروش مدرب منتخب غانا (د.ب.أ)
كارلوس كيروش مدرب منتخب غانا (د.ب.أ)
  • ماساتشوستس أميركا: «الشرق الأوسط»
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  • ماساتشوستس أميركا: «الشرق الأوسط»
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كيروش ساخراً: تقنية الـ«الفار» في المونديال ذهبت لشرب القهوة!

كارلوس كيروش مدرب منتخب غانا (د.ب.أ)
كارلوس كيروش مدرب منتخب غانا (د.ب.أ)

تحدث كارلوس كيروش، مدرب منتخب غانا، ساخراً، حيث قال إن حكم الفيديو المساعد ربما كان قد ذهب لتناول القهوة، وذلك بعد أن ادعى أن إنجلترا أفلتت من ركلة جزاء وبطاقة حمراء في مباراة الفريقين بكأس العالم لكرة القدم.2026

وبعد فوز كلا الفريقين في مباراتيهما الافتتاحيتين ضمن المجموعة الـ12، تراجع منتخب النجوم السوداء المنظم جيداً إلى الخلف وأحبط رجال المدرب الألماني توماس توخيل في ظهيرة يوم غائم في ماساتشوستس.

وسيطرت إنجلترا على مجريات اللعب ووجهت 19 تسديدة، لكن ذلك لم يكن كافياً للحيلولة دون انتهاء اللقاء بالتعادل من دون أهداف على ملعب بوسطن، حيث لم تُجْدِ مطالبات غانا بركلة جزاء في الدقائق الأخيرة بسبب تدخل إزري كونسا على برينس أدو نفعاً.

وكان اللاعب البديل قد تعرض للإصابة قبل ذلك بقليل في اصطدام مع حارس المرمى جوردان بيكفورد، الذي احتسبت له ركلة حرة بدلاً من احتساب ركلة جزاء ضده.

ونظر كيروش نحو أحد مسؤولي الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في المؤتمر الصحافي الذي أعقب المباراة وقال: «لست متأكداً من أن تقنية الفيديو المساعد للحكم (فار) لا تزال تعمل في كأس العالم. هل ما زلنا نستخدمها؟ هل هي تعمل حقاً؟».

وأضاف: «لدي بعض الشكوك حول ذلك، لأن ركلة جزاء أخرى كان يجب أن يتم احتسابها لغانا، ركلة جزاء واضحة ضد إنجلترا (تم تجاهلها)».

وكان الحكم الأميركي أرماندو فياريال هو حكم الفيديو المساعد للحكم في المباراة التي أقيمت في فوكسبورو، في حين كان الهندوراسي سعيد مارتينيز حكماً للساحة.

وتابع المدرب البرتغالي في تصريحاته التي أوردتها وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا): «أتيحت لنا فرص كثيرة لدرجة أنهم كانوا محظوظين. كانوا محظوظين جداً».

وأوضح: «مرة أخرى، ذهبت تقنية الفيديو المساعد للحكم لشرب القهوة. هذا أمر طبيعي، فأنا أيضاً أحب أن أشرب قهوتي من حين لآخر، لكنها كانت ركلة جزاء واضحة، تستحق البطاقة الحمراء».

وتساءل: «هل لديكم أي شكوك حول ذلك؟ هل لديكم أي شكوك حول ذلك يا من شاهدتم المباراة، أم أنني الوحيد الذي كان حاضراً في الملعب؟».

وأشار: «في النهاية، لهذا السبب أقول إنها كانت نتيجة عادلة. إنهم يستحوذون على الكرة لفترة أطول، ونحن نقاتل أكثر، ونقاتل بشكل أفضل، ونخلق فرصنا، بينما تتاح لهم فرص في النهاية».

وأتم كيروش حديثه قائلاً: «أعتقد أنهم سعداء، وأنا سعيد أيضاً بالتعادل. أعتذر عن سخريتي، لكن لو قلت هذا الكلام بجدية، سيعاقبونني، لذا آمل أن تتفهموا أنني أمزح».

وتحتل غانا المركز الثاني في ترتيب المجموعة بأربع نقاط، بفارق الأهداف خلف منتخب إنجلترا المتصدر والمتساوي معها في الرصيد ذاته، حيث يتفوق الفريقان بفارق نقطة على منتخب كرواتيا، صاحب المركز الثالث، ويتذيل منتخب بنما الترتيب بلا نقاط، ليودع المسابقة رسمياً.

وتلعب غانا مع كرواتيا في الجولة الأخيرة، التي تشهد مواجهة أخرى بين إنجلترا وبنما.

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الرياضة رياضة عالمية

«الأولمبية الدولية» تدرس تعديلات على «الميثاق» لتعزيز الحياد السياسي للرياضة

هل تؤثر هذه التعديلات على القرارات المستقبلية بشأن مشاركة الرياضيين الروس؟ (رويترز)
هل تؤثر هذه التعديلات على القرارات المستقبلية بشأن مشاركة الرياضيين الروس؟ (رويترز)
  • لوزان سويسرا: «الشرق الأوسط»
TT
  • لوزان سويسرا: «الشرق الأوسط»
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«الأولمبية الدولية» تدرس تعديلات على «الميثاق» لتعزيز الحياد السياسي للرياضة

هل تؤثر هذه التعديلات على القرارات المستقبلية بشأن مشاركة الرياضيين الروس؟ (رويترز)
هل تؤثر هذه التعديلات على القرارات المستقبلية بشأن مشاركة الرياضيين الروس؟ (رويترز)

ستنظر اللجنة الأولمبية الدولية يوم الأربعاء في تعديلات على الميثاق الأولمبي تهدف إلى تعزيز الحياد السياسي للرياضة، وهي خطوات يقول المراقبون إنها قد تؤثر على القرارات المستقبلية بشأن مشاركة الرياضيين الروس.

وستعزز التعديلات الصياغة التي تؤكد على أن الرياضة يجب أن تكون خالية من التدخل السياسي.

وسيؤكد أحد هذه التعديلات على دور اللجنة الأولمبية الدولية في ضمان الحياد «في جميع الأوقات، بعيداً عن أي ضغوط حكومية أو ثقافية أو مجتمعية أو اقتصادية».

وتقول اللجنة الأولمبية الدولية إن الإصلاحات تهدف إلى حماية الرياضيين والمسابقات من التأثيرات الخارجية ومنع استغلال الألعاب الأولمبية لأغراض سياسية.

ومع ذلك، يقول المنتقدون إن الاقتراح قد يضعف الحواجز الحالية التي تحول دون عودة روسيا الكاملة إلى الساحة الرياضية الدولية.

وقال روب كوهلر، المدير العام لمنظمة الرياضي العالمي المدافعة عن حقوق الرياضيين، إن هذا الاقتراح ينطوي على خطر تقويض الحركة الأولمبية.

وأضاف: «ستكون الرسالة واضحة لا لبس فيها: الحرب، وتعاطي المنشطات بشكل منهجي، والانتهاكات المتكررة للميثاق الأولمبي لم تعد عوائق أمام المشاركة الكاملة».

وواجه الرياضيون الروس عقوبات بسبب فضيحة منشطات مدعومة من الدولة مرتبطة بدورة الألعاب الشتوية في سوتشي عام 2014، في حين أوصت اللجنة الأولمبية الدولية في عام 2022 بحظر مشاركة رياضيي روسيا وروسيا البيضاء في المنافسات بعد غزو أوكرانيا.

* روسيا تبحث عن تغيير

تقرر تعليق عضوية اللجنة الأولمبية الروسية في أكتوبر (تشرين الأول) 2023 بعد اعترافها بالمجالس الأولمبية الإقليمية في المناطق الأوكرانية التي تحتلها روسيا، وهو ما وصفته اللجنة الأولمبية الدولية بأنه انتهاك للميثاق الأولمبي ولسلامة أراضي أوكرانيا.

ومنذ ذلك الحين، اتخذت اللجنة الأولمبية خطوات تدريجية نحو تخفيف القيود.

وفي ديسمبر (كانون الأول)، أعلنت أن رياضيي روسيا وروسيا البيضاء ينبغي السماح بعودتهم إلى المنافسات الدولية دون قيود.

وفي الشهر الماضي، رفعت اللجنة الأولمبية الدولية جميع القيود المفروضة على رياضيي روسيا البيضاء، مما مهَّد الطريق أمامهم للعودة إلى المنافسات الدولية، بينها التصفيات المؤهلة لأولمبياد لوس أنجليس 2028.

وأشارت اللجنة الأولمبية الدولية إلى أن رفع القيود لن يشمل الرياضيين الروس. وتزايدت التكهنات بأن قراراً مماثلاً قد يُتخذ بشأن روسيا في الأشهر المقبلة.

في مايو (أيار)، قالت اللجنة الأولمبية الدولية إن لجنة الشؤون القانونية التابعة لها تعكف على مراجعة المعلومات المتعلقة باللجنة الأولمبية الروسية، مع فحص نظام مكافحة المنشطات الخاص بها، في ظل القلق بشأن التحقيقات التي تجريها الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات.

وقال وزير الرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية الروسية ميخائيل ديجتياريف في أبريل (نيسان) إن وزارته واللجنة الأولمبية الروسية: «تبذلان كل ما في وسعهما» لضمان العودة الكاملة للرياضيين والفرق الروسية إلى المنافسات الدولية تحت العلم الوطني. ونقل عن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قوله في أبريل إنه يأمل أن تتبع القيادة الجديدة للجنة الأولمبية الدولية نهجاً جديداً.

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الرياضة رياضة عالمية

مدرب بنما بعد وداع المونديال: أتمنى أن أشاهد اللاعبين في بطولات أقوى

توماس كريستيانسن مدرب منتخب بنما (أ.ف.ب)
توماس كريستيانسن مدرب منتخب بنما (أ.ف.ب)
  • فانكوفر كندا: «الشرق الأوسط»
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  • فانكوفر كندا: «الشرق الأوسط»
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مدرب بنما بعد وداع المونديال: أتمنى أن أشاهد اللاعبين في بطولات أقوى

توماس كريستيانسن مدرب منتخب بنما (أ.ف.ب)
توماس كريستيانسن مدرب منتخب بنما (أ.ف.ب)

أعرب توماس كريستيانسن مدرب منتخب بنما عن أمله في أن يفتح الأداء الحماسي للاعبيه في كأس العالم لكرة القدم أبواباً لفرص أفضل، بعد أن تبددت آمال الفريق في الاستمرار في البطولة عقب الهزيمة 1-صفر أمام كرواتيا.

وأنهت خسارة اليوم الأربعاء حلم الدولة الواقعة في أميركا الوسطى بالتأهل إلى مرحلة خروج المغلوب، إذ كانت بحاجة للفوز أو التعادل.

وخسر الفريق بشكل مؤلم في مباراته السابقة ضمن المجموعة 12 بعد أن سجلت غانا هدفاً في اللحظات الأخيرة لتفوز 1-صفر.

وقال كريستيانسن للصحافيين عبر مترجم: «أعتقد أننا بحاجة إلى تهنئتهم وأن نفخر بالطريقة التي لعبت بها بنما أمام قوة عالمية مثل كرواتيا. أنا متأكد من أن الناس أدركوا أن بنما تمتلك لاعبين رائعين، وأتمنى أن تفتح الأبواب أمامهم للعب في بطولات محلية أفضل وأندية أقوى».

وقال المدرب الدنماركي إنه رغم أن النتائج لم تكن في صالح فريقه، فإنه فخور بالروح القتالية التي أظهرها لاعبوه.

وأشار إلى أن خسارة فريقه في المباراتين كانت 1-صفر، وأضاف: «هؤلاء اللاعبون بعد هاتين المباراتين في كأس العالم، لن يعودوا إلى ما كانوا عليه».

ولا تزال بنما تبحث عن أول نقاط لها بعد أن خسرت جميع مبارياتها الثلاث في مشاركتها السابقة في كأس العالم 2018.

وبعد خوض مباراتين في تورونتو، تتوجه بنما إلى الولايات المتحدة لتختتم مشوارها في البطولة بمواجهة إنجلترا.

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