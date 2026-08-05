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نيمار يستفز لاعبي «ريمو» عقب فوز «سانتوس»... ورئيس المنافس يهاجمه

نيمار (إ.ب.أ)
نيمار (إ.ب.أ)
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نيمار يستفز لاعبي «ريمو» عقب فوز «سانتوس»... ورئيس المنافس يهاجمه

نيمار (إ.ب.أ)
نيمار (إ.ب.أ)

شارك نيمار في مشاهد مشحونة، عقب نهاية مباراة، وذلك بعدما ضمن فريقه «سانتوس» التأهل إلى دور الثمانية في بطولة كأس البرازيل لكرة القدم.

ذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا» أن مقاطع فيدور أظهرت المهاجم، البالغ من العمر 34 عاماً، الذي أعلن اعتزاله اللعب الدولي مع منتخب البرازيل، الشهر الماضي، وهو يستفز مسؤولي ولاعبي فريق «ريمو»، عقب فوز «سانتوس» 1-0، مساء الثلاثاء.

ويُظهر الفيديو نيمار وهو يوجه عبارات نحو وفد «ريمو» بالقرب من منطقة غرف تبديل الملابس، قبل أن يتدخل مسؤولو «سانتوس» ليبعدوه.

بعد ذلك، قام نيمار بضرب صدره بيده، ورقص بالقرب من باب غرفة الملابس، ولوَّح بذراعيه، وكرر كلمة «جرى إقصاؤكم»، عدة مرات.

وردّ مسؤولو ولاعبو «ريمو» بمحاولة دفع الحواجز الفاصلة بين الطرفين، بينما حاول أفراد أمن «سانتوس» إعادة الهدوء والسيطرة على الموقف.

واستمرت تداعيات الواقعة لاحقاً، بعدما نقلت وسائل إعلام برازيلية عن رئيس نادي ريمو؛ أنطونيو كارلوس تيكسيرا قوله: «ذلك الأحمق نيمار، الذي يقتدي به كثير من الأطفال، قام بهذه التصرفات هنا، ثم جاء لاستفزازنا».

وأضاف: «أخطأنا لأننا جعلنا من أمثال هذا الشخص قدوة ومصدر إعجاب».

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رياضة كرة القدم نيمار رياضية برازيلية بريطانيا

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