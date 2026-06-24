«دورة إيستبورن»: المخضرمة ماريا تقصي باوليني من الدور الأول

تعرضت الإيطالية جاسمين باوليني لخسارة مفاجئة أمام الألمانية المخضرمة تاتيانا ماريا 4 - 6 و3 - 6، الثلاثاء، في دورة إيستبورن العشبية لكرة المضرب.

وتتقدم باوليني بـ98 مركزاً على ماريا في تصنيف «رابطة المحترفات (دبيلو تي إيه)»، لكن خبرة الألمانية البالغة 37 عاماً، المصنفة 112 عالمياً على الملاعب العشبية كانت حاسمة في مواجهتهما خلال الدور الأول.

وكانت باوليني بلغت نهائي بطولتي «ويمبلدون» و«رولان غاروس»، في عام 2024. لكن ماريا فاجأت المصنفة أولى في الدورة و14 عالمياً، ووجهت لها ضربة معنوية قبيل بطولة «ويمبلدون»، ثالثة البطولات الأربع الكبرى.

وقالت ماريا: «كنت سعيدة لأننا لعبنا على أرض عشبية. إنها منافسة صعبة للغاية وشخص لطيف خارج الملعب. أراها كل يوم وأطفالي يحبونها، لذا كان من الصعب حقاً أن نلتقي في الدور الأول».

وأضافت: «لم أبدأ جيداً، لكني عدت إلى أجواء المباراة، وأنا سعيدة جداً بذلك».

من جهتها، استهلَّت الأميركية ماديسون كيز سعيها نحو لقب ثالث في هذه الدورة، بفوزها في الدور الأول على الأسترالية تاليا غيبسون (6 - 4 و6 - 4).

وقالت اللاعبة الأميركية المصنفة 28 عالمياً التي أحرزت أول ألقابها في هذه الدورة قبل 12 عاماً، إنه «كان أول ألقابي على الإطلاق، لذلك يبقى هذا المكان مميزاً جداً بالنسبة لي».

وأضافت: «أن أتمكن من العودة بعد كل هذه السنوات والاستمرار في تقديم مستوى عال فهذا أمر مذهل».

وفي أبرز نتائج الرجال، حقق البريطاني جايلز هاسي مفاجأة بإقصائه الإيطالي ماتيو أرنالدي الذي وصل إلى نصف نهائي رولان غاروس، بالفوز عليه 6 - 4 و6 - 2.

واختبر أرنالدي خيبة أمل في باريس مؤخراً، بعدما اضطر للانسحاب من نصف نهائي «رولان غاروس» قبل مواجهته مع مواطنه فلافيو كوبولي، بسبب المرض.