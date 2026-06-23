بيلينغهام يحتفل بإنجاز تاريخي في مباراة إنجلترا وغانا بالمونديال

احتفل النجم الإنجليزي جود بيلينغهام، لاعب وسط ريال مدريد الإسباني، بإنجاز تاريخي خلال مباراة منتخب بلاده أمام غانا، مساء الثلاثاء، في الجولة الثانية بدور المجموعات لبطولة كأس العالم 2026 لكرة القدم، التي تقام في الولايات المتحدة الأميركية وكندا والمكسيك.

بمشاركته في مواجهة غانا، أصبح بيلينغهام أصغر لاعب في تاريخ إنجلترا يخوض 50 مباراة دولية بقميص المنتخب الإنجليزي ببلوغه 22 عاماً و359 يوماً.

وفي المركز الثاني، يأتي واين روني، مهاجم مانشستر يونايتد وإيفرتون السابق، ببلوغه 23 عاماً و159 يوماً، يليه مايكل أوين مهاجم ليفربول وريال مدريد السابق (23 عاماً و179 يوماً).

ويشارك بيلينغهام لاعب ريال مدريد مع المنتخب الإنجليزي في كأس العالم للمرة الثانية بعد ظهوره في مونديال قطر 2022، حيث ودّع منتخب الأسود الثلاثة بالخسارة أمام فرنسا في دور الثمانية.

وسجّل بيلينغهام هدفاً في فوز إنجلترا على كرواتيا بنتيجة 4 - 2 في افتتاح منافسات المجموعة الثانية عشرة التي تضم منتخب بنما أيضاً.

ويعدّ بيلينغهام من الركائز الأساسية في صفوف منتخب إنجلترا خلال الأعوام الأخيرة، حيث ساهم في حصوله على فضية أمم أوروبا (يورو 2024) بألمانيا بعد الخسارة 1 - 2 أمام إسبانيا في المباراة النهائية.