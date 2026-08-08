«يونيسف» تتخذ إجراءات ضد موظف بسبب «مزاعم تجسس» لصالح إسرائيل

أكد متحدث باسم الأمم المتحدة، يوم الجمعة، أن منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) تتخذ إجراءات ضد موظف بسبب مزاعم بالتجسس لصالح إسرائيل في وظيفته السابقة بالأمم المتحدة، وفق ما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

ويرأس الموظف، الذي يدعى ياهاف ليشنر، مكتب «يونيسف» في واشنطن العاصمة. وتردد أنه تم وضع ليشنر في إجازة إدارية.

وقال فرحان حق، نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة: «ما يمكنني قوله لكم هو أن يونيسف على علم بالادعاءات الخطيرة المتعلقة بأحد الموظفين وتتخذ الإجراء المناسب».

وأضاف: «إذا كانت هذه الادعاءات صحيحة، فإن مثل هذه التصرفات ستكون غير متسقة مع التزامات الموظفين بموجب ميثاق الأمم المتحدة ولوائح الموظفين ومعايير سلوك الخدمة المدنية الدولية، والتي تؤكد جميعها على أن مسؤوليات الموظفين هي مسؤوليات دولية، وليست وطنية، وتتطلب استقلال وحياد موظفي الأمم المتحدة».

ووفقاً لتحقيق أجراه موقع «دروب سايت» الإخباري بناء على رسائل بريد إلكتروني مسربة حصلت عليها مجموعة «هاندلا» للقرصنة، يزعم أن ليشنر قدم معلومات سرية من الأمم المتحدة إلى مسؤولين إسرائيليين عندما كان يخدم في صندوق الأمم المتحدة للسكان.

وتغطي رسائل البريد الإلكتروني التي تم تسريبها، والتي يستند إليها تحقيق «دروب سايت»، عامي 2014 و2015.