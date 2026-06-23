لورينزو مدرب كولومبيا يحذر من السلاح الأخطر للكونغو

قال الأرجنتيني نستور لورينزو، مدرب كولومبيا، إن فريقه يجب أن يحد من خطورة الهجمات المرتدة لنظيره منتخب الكونغو، وفي الوقت نفسه يحافظ على هويته عندما يلتقي المنتخبان ضمن منافسات المجموعة الحادية عشرة لكأس العالم في غوادالاخارا.

واستهل منتخب كولومبيا مشواره في كأس العالم لكرة القدم 2026، بالفوز 3 - 1 على أوزبكستان ويمكنه أن يضمن التأهل لدور الـ32 من البطولة من خلال الفوز في المباراة المقبلة، لكن لورينزو حذر من منتخب الكونغو الديمقراطية الذي تعادل 1 - 1 مع البرتغال في مباراته الأولى، من أنه قد يفرض تحدياً تكتيكياً بالنسبة له.

وقال لورينزو إن طريقة لعب الكونغو 5 - 3 - 2 بوجود مهاجمين متقدمين، تجعل التحول في الهجمات المرتدة مفتاح خطورة يجب التعامل معه.

وسجل لويس دياز هدفاً وصنع آخر في مرمى أوزبكستان، وأشاد لورينزو بتعدد مهارات مهاجم بايرن ميونيخ.

وأضاف لورينزو متحدثاً عن دياز في مؤتمر صحافي: «الشيء المهم ليس عدد هجماته، بل كيفية إنهاء الهجمات. لوتشو مهاجم متكامل».

وقال لورينزو إنه لا توجد لديه شكوك كبيرة بشأن الاختيارات بينما رفض الإفصاح عن تشكيلته.