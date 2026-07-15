لاوتارو: أقسم أنني حلمت بتسجيل الهدف

أكد لاوتارو مارتينيز، نجم منتخب الأرجنتين، أنَّه ظلَّ يحلم بهدفه الذي أحرزه في منتخب إنجلترا، وقاد به بلاده للتأهل لنهائي كأس العالم.

وقال لاوتارو في تصريحات إعلامية، وهو يبكي عقب اللقاء: «في الواقع لا أعرف التعبير عمّا أشعر به. هذا صعب للغاية».

وأضاف اللاعب الأرجنتيني: «المرة الأولى التي اشترى لي والدي فيها حذاء لكرة القدم، حلمت أن أسجِّل هدفاً مثل هذا».

وأوضح: «أمي أيضاً، اليوم الذي غادرت فيه المنزل للعب مع فريق راسينغ بالأرجنتين، لم تتوقَّف عن ترتيب سريري على الإطلاق، وبالنسبة لي هذا أكثر من مجرد حلم، هذا هو نهائي كأس العالم».

وتابع: «لدي أبنائي الذين غيَّروا حياتي عندما وُلدوا. هذا الهدف أيضاً بمثابة تغيير في حياتي سوف أستمتع به. إنني أستمتع بمنزلي وأبنائي. إنني رجل يحاول الاستمتاع بحياته».

واختتم النجم الأرجنتيني حديثه قائلاً: «أقسم لك أنني حلمت بالهدف، وقلت لزملائي إنني سأسجِّل هذا الهدف الليلة. من الصعب جداً تصديق ذلك. وإنزو (فرنانديز) أيضاً سجَّل هدفاً مذهلاً. الآن يمكنني أن أقول إنَّ هذا الفريق يظهر قوته دائماً».