تأكيد إقصاء بوردو من البطولات الوطنية الفرنسية

أُقصي نادي بوردو الفرنسي العريق الذي لعب في الدرجة الرابعة خلال العامين الأخيرين، من البطولات الوطنية وسيلعب الموسم المقبل في الدرجة السادسة في أفضل الأحوال، وفق ما أعلنت هيئة الرقابة المالية في كرة القدم الفرنسية، الأربعاء.

في أواخر الشهر الماضي، أعلن بوردو هبوطه إلى الدرجة الخامسة بقرار من هيئة الرقابة المالية بسبب عجزه المالي، مؤكداً نيته استئناف القرار.

لكنه لم يوفق في الاستئناف الذي تقدم به، ما أدى إلى عدم الاكتفاء بإنزاله إلى الدرجة الخامسة بل بات الآن في الدرجة السادسة.

وفشل النادي المتوج بلقب الدوري الفرنسي 6 مرات آخرها عام 2009 لكنه هبط حتى الدرجة الرابعة، ومالكه الإسباني - اللوكسمبورغي جيرار لوبيس، في سد عجز مالي يبلغ 9 ملايين يورو (10.3 مليون دولار).

وأجرى النادي منذ أبريل (نيسان) محادثات مع شركة «سبارتا كابيتال» البريطانية بشأن الاستحواذ عليه، مع الأمل بأن يؤمن جراء ذلك 10 ملايين يورو للمساعدة في تمويل الموسم الجديد.

لكن مع حلول موعد البت بالاستئناف، لم يتمكن من تأمين مبلغ التسعة ملايين يورو اللازم لسد عجزه لموسم 2025 - 2026 وتمويل موسم 2026 - 2027.

وهبط بوردو من الدرجة الثانية إلى الرابعة في 2024 بعد إعلانه الإفلاس، ليتحول إلى نادٍ هاوٍ للمرة الأولى منذ نحو 90 عاماً.

ومرّ على النادي نجوم كبار مثل زين الدين زيدان وجان تيغانا وبيكسنتي ليزارازو.