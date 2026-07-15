عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
11:48 دقيقه
الرياضة رياضة عالمية

تأكيد إقصاء بوردو من البطولات الوطنية الفرنسية

بوردو قد يلعب في الدرجة السادسة (أ.ف.ب)
بوردو قد يلعب في الدرجة السادسة (أ.ف.ب)
TT
TT

تأكيد إقصاء بوردو من البطولات الوطنية الفرنسية

بوردو قد يلعب في الدرجة السادسة (أ.ف.ب)
بوردو قد يلعب في الدرجة السادسة (أ.ف.ب)

أُقصي نادي بوردو الفرنسي العريق الذي لعب في الدرجة الرابعة خلال العامين الأخيرين، من البطولات الوطنية وسيلعب الموسم المقبل في الدرجة السادسة في أفضل الأحوال، وفق ما أعلنت هيئة الرقابة المالية في كرة القدم الفرنسية، الأربعاء.

في أواخر الشهر الماضي، أعلن بوردو هبوطه إلى الدرجة الخامسة بقرار من هيئة الرقابة المالية بسبب عجزه المالي، مؤكداً نيته استئناف القرار.

لكنه لم يوفق في الاستئناف الذي تقدم به، ما أدى إلى عدم الاكتفاء بإنزاله إلى الدرجة الخامسة بل بات الآن في الدرجة السادسة.

وفشل النادي المتوج بلقب الدوري الفرنسي 6 مرات آخرها عام 2009 لكنه هبط حتى الدرجة الرابعة، ومالكه الإسباني - اللوكسمبورغي جيرار لوبيس، في سد عجز مالي يبلغ 9 ملايين يورو (10.3 مليون دولار).

وأجرى النادي منذ أبريل (نيسان) محادثات مع شركة «سبارتا كابيتال» البريطانية بشأن الاستحواذ عليه، مع الأمل بأن يؤمن جراء ذلك 10 ملايين يورو للمساعدة في تمويل الموسم الجديد.

لكن مع حلول موعد البت بالاستئناف، لم يتمكن من تأمين مبلغ التسعة ملايين يورو اللازم لسد عجزه لموسم 2025 - 2026 وتمويل موسم 2026 - 2027.

وهبط بوردو من الدرجة الثانية إلى الرابعة في 2024 بعد إعلانه الإفلاس، ليتحول إلى نادٍ هاوٍ للمرة الأولى منذ نحو 90 عاماً.

ومرّ على النادي نجوم كبار مثل زين الدين زيدان وجان تيغانا وبيكسنتي ليزارازو.

مواضيع
الدوري الفرنسي الرياضة كرة القدم فرنسا

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

عبد الحميد يعود إلى لانس أواخر يوليو... ويستعد للمشاركة في «أبطال أوروبا»

رياضة عالمية سعود عبد الحميد (موقع نادي لانس)

عبد الحميد يعود إلى لانس أواخر يوليو... ويستعد للمشاركة في «أبطال أوروبا»

من المقرر أن يستعيد لانس الفرنسي لاعبه الدولي السعودي سعود عبد الحميد العائد من كأس العالم في نهاية يوليو الحالي، وكذلك الحارس روبان ريسّيه في منتصف أغسطس

«الشرق الأوسط» (أفيون (فرنسا))
رياضة سعودية العمري محتفلاً بكأس الدوري الموسم الماضي مع النصر (تصوير: نايف العتيبي)
رياضة سعودية

مصادر لـ«الشرق الأوسط»: موناكو استفسر من النصر عن «العمري»

تلقّت إدارة نادي النصر، استفساراً من موناكو الفرنسي بشأن إمكانية التعاقد مع المدافع الدولي عبد الإله العمري، سواء بنظام الإعارة مع أفضلية شراء العقد.

أحمد الجدي (الرياض )
رياضة عالمية الإنجليزي ميسون غرينوود إلى فنربخشه (رويترز)
رياضة عالمية

فنربخشه يتعاقد مع غرينوود قادماً من مرسيليا

أعلن نادي فنربخشه التركي، الثلاثاء، تعاقده مع المهاجم الإنجليزي ميسون غرينوود قادماً من أولمبيك مرسيليا الفرنسي.

«الشرق الأوسط» (اسطنبول)
رياضة عالمية خوليان ألفاريز (أ.ب)
رياضة عالمية

خوليان ألفاريز غير متحمس للانتقال إلى إنجلترا أو فرنسا

لا يبدو المهاجم الأرجنتيني خوليان ألفاريز حريصاً على الانتقال للدوري الإنجليزي أو الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

«الشرق الأوسط» (مدريد )
رياضة عالمية المهاجم البلجيكي ثورغان هازارد (رويترز)
رياضة عالمية

البلجيكي هازارد يعود إلى لانس

توصّل المهاجم البلجيكي ثورغان هازارد إلى اتفاق يقضي بعودته إلى صفوف لانس بعقد حتى 2028.

«الشرق الأوسط» (لانس)
الرياضة رياضة عالمية

نيوم يلاعب غرناطة والعربي القطري ولاس بالماس «ودياً»

لاعبو نيوم في لقطة مرحة بعد التدريبات الأخيرة (موقع النادي)
لاعبو نيوم في لقطة مرحة بعد التدريبات الأخيرة (موقع النادي)
TT
TT

نيوم يلاعب غرناطة والعربي القطري ولاس بالماس «ودياً»

لاعبو نيوم في لقطة مرحة بعد التدريبات الأخيرة (موقع النادي)
لاعبو نيوم في لقطة مرحة بعد التدريبات الأخيرة (موقع النادي)

أعلن نادي نيوم برنامج مبارياته الودية خلال معسكره الإعدادي المقام في مدينة ماربيا الإسبانية، ضمن تحضيراته لانطلاق الموسم الرياضي الجديد، وذلك تحت إشراف الجهاز الفني بقيادة الفرنسي كريستوف غالتييه.

ويستهل نيوم مبارياته الودية بمواجهة بيتربورو يونايتد الإنجليزي في 17 يوليو (تموز) على ملعب بانوس فوتبول سنتر، قبل أن يلتقي غرناطة الإسباني في 22 يوليو على ملعب ماربيا فوتبول سنتر.

ويواصل الفريق استعداداته بمواجهة أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي في 24 يوليو على ملعب استيبونا فوتبول سنتر، ثم يواجه العربي القطري في 27 يوليو على الملعب ذاته.

ويختتم نيوم مبارياته الودية في المعسكر بمواجهة لاس بالماس الإسباني يوم 31 يوليو على ملعب بانوس فوتبول سنتر.

ويأتي هذا البرنامج ضمن خطة الإعداد التي تهدف إلى رفع الجاهزية الفنية والبدنية للاعبين، ومنح الجهاز الفني فرصة الوقوف على مستويات العناصر الجديدة وتطبيق الجوانب التكتيكية قبل انطلاق منافسات الموسم المقبل.

مواضيع
الدوري السعودي السعودية
الرياضة رياضة عالمية

«استثناء وزاري» يمهد الطريق أمام زيدان لتدريب فرنسا

مشجع يرتدي قميصاً فرنسياً يحمل اسم زيدان قبل مباراة الديوك الأخيرة أمام إسبانيا (رويترز)
مشجع يرتدي قميصاً فرنسياً يحمل اسم زيدان قبل مباراة الديوك الأخيرة أمام إسبانيا (رويترز)
TT
TT

«استثناء وزاري» يمهد الطريق أمام زيدان لتدريب فرنسا

مشجع يرتدي قميصاً فرنسياً يحمل اسم زيدان قبل مباراة الديوك الأخيرة أمام إسبانيا (رويترز)
مشجع يرتدي قميصاً فرنسياً يحمل اسم زيدان قبل مباراة الديوك الأخيرة أمام إسبانيا (رويترز)

مع اقتراب نهاية حقبة ديدييه ديشان، الذي سيترك منصبه مدرباً لمنتخب فرنسا عقب نهاية المونديال، تتجه الأنظار إلى زين الدين زيدان بوصفه المرشح الأقرب لخلافته، لكن تعيينه قد يتطلب موافقة حكومية بسبب راتبه المتوقع.

وذكرت صحيفة «ليكيب» الفرنسية أن زيدان، البالغ من العمر 54 عاماً، يُعد الخيار شبه المؤكد للاتحاد الفرنسي لكرة القدم، إلا أن التعاقد معه قد يخضع لأحكام قانون الحوكمة الجديد في الرياضة الاحترافية، الذي فرض قيوداً على رواتب مسؤولي وموظفي الاتحادات الرياضية.

وبموجب القانون، لا يجوز للاتحاد الفرنسي منح أي موظف أو مسؤول راتباً يتجاوز 450 ألف يورو إجمالاً سنوياً إلا بعد الحصول على استثناء رسمي من وزيرة الرياضة الفرنسية.

وأشارت الصحيفة إلى أنه إذا لم يكن عقد زيدان قد وُقِّع بالفعل قبل دخول هذه القواعد حيز التنفيذ، فسيتعين على الاتحاد الفرنسي التقدم بطلب رسمي للحصول على موافقة الوزارة لمنحه راتباً أعلى من هذا السقف، وهو أمر يبدو مرجحاً في ظل المكانة التي يتمتع بها المدرب المتوج مع ريال مدريد بعدة ألقاب أوروبية.

وتوقعت ألا يشكل ذلك عقبة حقيقية أمام تعيين زيدان، مع ترجيحات بمنحه الاستثناء اللازم لإتمام التعاقد وبدء مهمته مع المنتخب الفرنسي.

مواضيع
كأس العالم فرنسا
الرياضة رياضة عالمية

ثلاثة تغييرات في تشكيلة إنجلترا... ودي بول خارج قائمة الأرجنتين

لاعبو إنجلترا يتجولون في ملعب المباراة (أ.ب)
لاعبو إنجلترا يتجولون في ملعب المباراة (أ.ب)
TT
TT

ثلاثة تغييرات في تشكيلة إنجلترا... ودي بول خارج قائمة الأرجنتين

لاعبو إنجلترا يتجولون في ملعب المباراة (أ.ب)
لاعبو إنجلترا يتجولون في ملعب المباراة (أ.ب)

أجرى المدرب الألماني لإنجلترا توماس توخل ثلاثة تغييرات، بينها اثنان في خط الدفاع، لمواجهة الأرجنتين حاملة اللقب التي ستبدأ من دون رودريغو دي بول الجالس على مقاعد البدلاء، الأربعاء، في أتلانتا خلال نصف نهائي المونديال.

وأجرى توخل تغييرين في مركزي الظهيرين وآخر على الجناح الأيمن مقارنة بالتشكيلة التي بدأت مواجهة النروج (2 - 1 بعد التمديد) في ربع النهائي.

واستفاد ريس جيمس وجيد سبينس من المداورة الدفاعية كي يشغلا مركزي الظهيرين الأيمن والأيسر توالياً، بدلاً من إزري كونسا ونيكو أورايلي.

كما حل مورغان روجرز الذي يلعب عادة في الوسط الهجومي، مكان نوني مادويكي على الجهة اليمنى.

وسبق للاعب أستون فيلا، البالغ 23 عاماً، أن لعب في هذا المركز أواخر مارس (آذار) خلال المباراة الودية أمام اليابان (0 - 1)، في ظل غياب بوكايو ساكا الذي يبدأ مباراة الأربعاء على مقاعد البدلاء.

ويبقى الهجوم على حاله مع أنتوني غوردون على الجناح الأيسر، وجود بيلينغهام في مركز صانع الألعاب والقائد هاري كين في المقدمة.

وفي الوسط، احتفظ ديكلان رايس الذي عانى من المرض الأسبوع الماضي، بمكانه إلى جانب إيليوت أندرسون.

أما من ناحية الأرجنتين، فجاءت مفاجأة المدرب ليونيل سكالوني بإشراك جوليانو سيميوني أساسياً على حساب رودريغو دي بول، إحدى الركائز المعتادة في المنتخب وزميل ليونيل ميسي في إنتر ميامي.

ويملك مهاجم أتلتيكو مدريد الذي يلعب في نادي العاصمة الإسبانية تحت إشراف والده المدرب دييغو سيميوني، خبرة محدودة في كأس العالم، إذ لم يشارك خلال البطولة الحالية سوى في المباراة الثالثة من دور المجموعات التي فازت فيها الأرجنتين على الأردن 3 - 1.

وتأمل الأرجنتين بلوغ النهائي للمرة الثانية توالياً من أجل مواجهة إسبانيا الأحد في إيست راذرفورد بضواحي نيويورك، في حين تحلم إنجلترا بالعودة إلى النهائي للمرة الأولى منذ 1966 حين تُوجت بلقبها الوحيد على حساب ألمانيا الغربية.

مواضيع
كأس العالم أميركا