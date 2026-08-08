لنس الفرنسي يجدد عقد إسماعيلو جانيو حتى 2030

أعلن نادي لنس الفرنسي تجديد عقد مدافعه الشاب إسماعيلو جانيو حتى عام 2030، ليضمن استمراره مع الفريق لأربعة أعوام إضافية.
وكان عقد جانيو، البالغ من العمر 21 عاماً، يمتد لموسمين آخرين، قبل أن يقرر النادي الفرنسي تمديده لفترة أطول.
وأعلن لنس تجديد العقد قبل انطلاق مباراته الودية أمام سندرلاند، السبت، حيث دخل جانيو، الذي لم يكن ضمن قائمة المباراة، إلى أرض الملعب للكشف عن استمراره مع الفريق، وسط ترحيب وهتافات الجماهير.
والتقط المدافع الشاب صوراً مع لاعب وسط لنس السابق غايل كاكوتا، الذي نفذ ركلة البداية الاحتفالية للمباراة، إلى جانب مسؤولي النادي بنيامين بارو وجان لوي ليكا.