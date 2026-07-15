الاتحاد الألماني لم يوقع على رسالة تأييد لإعادة انتخاب إنفانتينو لرئاسة «فيفا»

أكد الاتحاد الألماني لكرة القدم، اليوم الأربعاء، أنه لم يوقع على رسالة دعم لإعادة انتخاب السويسري جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي للعبة (فيفا).

وأكد الاتحاد الألماني، في بيان نشرته صحيفة «بيلد» الألمانية، أنه «ستتم مناقشة الخطوات اللاحقة بين قيادة الاتحاد».

وذكرت «بيلد» أن الأذربيجاني إيلخان محمدوف، مدير «فيفا»، قد سعى لحشد التأييد لإعادة انتخاب إنفانتينو بين الدول الأوروبية الـ16 المشاركة في كأس العالم، التي تختتم فعالياتها يوم الأحد المقبل.

ويسعى إنفانتينو للفوز بولاية ثالثة وأخيرة كاملة حتى عام 2031، وذلك في اجتماعات الجمعية العامة لـ«فيفا» بالمغرب في العام المقبل، حيث يشغل منصب رئيس «فيفا» منذ عام 2016.

ولم يصوت اتحاد الكرة الألماني لصالح إنفانتينو في الانتخابات الأخيرة عام 2023، حيث فاز بالتزكية، فيما تحسنت العلاقة بين الطرفين منذ ذلك الحين، لكن رئيس اتحاد الكرة الألماني، بيرند نويندورف، تم اتهامه من قبل وسائل الإعلام الألمانية بعدم توجيه انتقادات كافية لرئيس «فيفا».

وتعرض إنفانتينو لانتقادات حادة خلال كأس العالم، لا سيما على خلفية قضية المهاجم الأميركي فولارين بالوغون، الذي قرر «فيفا» تعليق عقوبة إيقافه بعد أن طلب الرئيس الأميركي دونالد ترمب من إنفانتينو إعادة النظر في الأمر، فيما نفى إنفانتينو أن يكون لطلب رئيس الولايات المتحدة أي تأثير.

وذكر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) أن «فيفا» تجاوز الخطوط الحمراء بقراره، فيما قدمت منظمة «فير سكوير» المعنية بالحقوق الرياضية شكوى إلى اللجنة الأولمبية الدولية ضد عضوها إنفانتينو، متهمة إياه بانتهاك ميثاق اللجنة وقواعدها الأخلاقية المتعلقة بالحياد السياسي في تعاملاته مع ترمب.

ولا يواجه إنفانتينو أي منافس حتى الآن في انتخابات التجديد، ويكفيه دعم اتحادات أميركا الجنوبية وأفريقيا وآسيا للفوز بولاية أخرى.