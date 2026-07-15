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الاتحاد الألماني لم يوقع على رسالة تأييد لإعادة انتخاب إنفانتينو لرئاسة «فيفا»

جياني إنفانتينو (د.ب.أ)
جياني إنفانتينو (د.ب.أ)
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الاتحاد الألماني لم يوقع على رسالة تأييد لإعادة انتخاب إنفانتينو لرئاسة «فيفا»

جياني إنفانتينو (د.ب.أ)
جياني إنفانتينو (د.ب.أ)

أكد الاتحاد الألماني لكرة القدم، اليوم الأربعاء، أنه لم يوقع على رسالة دعم لإعادة انتخاب السويسري جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي للعبة (فيفا).

وأكد الاتحاد الألماني، في بيان نشرته صحيفة «بيلد» الألمانية، أنه «ستتم مناقشة الخطوات اللاحقة بين قيادة الاتحاد».

وذكرت «بيلد» أن الأذربيجاني إيلخان محمدوف، مدير «فيفا»، قد سعى لحشد التأييد لإعادة انتخاب إنفانتينو بين الدول الأوروبية الـ16 المشاركة في كأس العالم، التي تختتم فعالياتها يوم الأحد المقبل.

ويسعى إنفانتينو للفوز بولاية ثالثة وأخيرة كاملة حتى عام 2031، وذلك في اجتماعات الجمعية العامة لـ«فيفا» بالمغرب في العام المقبل، حيث يشغل منصب رئيس «فيفا» منذ عام 2016.

ولم يصوت اتحاد الكرة الألماني لصالح إنفانتينو في الانتخابات الأخيرة عام 2023، حيث فاز بالتزكية، فيما تحسنت العلاقة بين الطرفين منذ ذلك الحين، لكن رئيس اتحاد الكرة الألماني، بيرند نويندورف، تم اتهامه من قبل وسائل الإعلام الألمانية بعدم توجيه انتقادات كافية لرئيس «فيفا».

وتعرض إنفانتينو لانتقادات حادة خلال كأس العالم، لا سيما على خلفية قضية المهاجم الأميركي فولارين بالوغون، الذي قرر «فيفا» تعليق عقوبة إيقافه بعد أن طلب الرئيس الأميركي دونالد ترمب من إنفانتينو إعادة النظر في الأمر، فيما نفى إنفانتينو أن يكون لطلب رئيس الولايات المتحدة أي تأثير.

وذكر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) أن «فيفا» تجاوز الخطوط الحمراء بقراره، فيما قدمت منظمة «فير سكوير» المعنية بالحقوق الرياضية شكوى إلى اللجنة الأولمبية الدولية ضد عضوها إنفانتينو، متهمة إياه بانتهاك ميثاق اللجنة وقواعدها الأخلاقية المتعلقة بالحياد السياسي في تعاملاته مع ترمب.

ولا يواجه إنفانتينو أي منافس حتى الآن في انتخابات التجديد، ويكفيه دعم اتحادات أميركا الجنوبية وأفريقيا وآسيا للفوز بولاية أخرى.

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نيوم يلاعب غرناطة والعربي القطري ولاس بالماس «ودياً»

لاعبو نيوم في لقطة مرحة بعد التدريبات الأخيرة (موقع النادي)
لاعبو نيوم في لقطة مرحة بعد التدريبات الأخيرة (موقع النادي)
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نيوم يلاعب غرناطة والعربي القطري ولاس بالماس «ودياً»

لاعبو نيوم في لقطة مرحة بعد التدريبات الأخيرة (موقع النادي)
لاعبو نيوم في لقطة مرحة بعد التدريبات الأخيرة (موقع النادي)

أعلن نادي نيوم برنامج مبارياته الودية خلال معسكره الإعدادي المقام في مدينة ماربيا الإسبانية، ضمن تحضيراته لانطلاق الموسم الرياضي الجديد، وذلك تحت إشراف الجهاز الفني بقيادة الفرنسي كريستوف غالتييه.

ويستهل نيوم مبارياته الودية بمواجهة بيتربورو يونايتد الإنجليزي في 17 يوليو (تموز) على ملعب بانوس فوتبول سنتر، قبل أن يلتقي غرناطة الإسباني في 22 يوليو على ملعب ماربيا فوتبول سنتر.

ويواصل الفريق استعداداته بمواجهة أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي في 24 يوليو على ملعب استيبونا فوتبول سنتر، ثم يواجه العربي القطري في 27 يوليو على الملعب ذاته.

ويختتم نيوم مبارياته الودية في المعسكر بمواجهة لاس بالماس الإسباني يوم 31 يوليو على ملعب بانوس فوتبول سنتر.

ويأتي هذا البرنامج ضمن خطة الإعداد التي تهدف إلى رفع الجاهزية الفنية والبدنية للاعبين، ومنح الجهاز الفني فرصة الوقوف على مستويات العناصر الجديدة وتطبيق الجوانب التكتيكية قبل انطلاق منافسات الموسم المقبل.

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«استثناء وزاري» يمهد الطريق أمام زيدان لتدريب فرنسا

مشجع يرتدي قميصاً فرنسياً يحمل اسم زيدان قبل مباراة الديوك الأخيرة أمام إسبانيا (رويترز)
مشجع يرتدي قميصاً فرنسياً يحمل اسم زيدان قبل مباراة الديوك الأخيرة أمام إسبانيا (رويترز)
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«استثناء وزاري» يمهد الطريق أمام زيدان لتدريب فرنسا

مشجع يرتدي قميصاً فرنسياً يحمل اسم زيدان قبل مباراة الديوك الأخيرة أمام إسبانيا (رويترز)
مشجع يرتدي قميصاً فرنسياً يحمل اسم زيدان قبل مباراة الديوك الأخيرة أمام إسبانيا (رويترز)

مع اقتراب نهاية حقبة ديدييه ديشان، الذي سيترك منصبه مدرباً لمنتخب فرنسا عقب نهاية المونديال، تتجه الأنظار إلى زين الدين زيدان بوصفه المرشح الأقرب لخلافته، لكن تعيينه قد يتطلب موافقة حكومية بسبب راتبه المتوقع.

وذكرت صحيفة «ليكيب» الفرنسية أن زيدان، البالغ من العمر 54 عاماً، يُعد الخيار شبه المؤكد للاتحاد الفرنسي لكرة القدم، إلا أن التعاقد معه قد يخضع لأحكام قانون الحوكمة الجديد في الرياضة الاحترافية، الذي فرض قيوداً على رواتب مسؤولي وموظفي الاتحادات الرياضية.

وبموجب القانون، لا يجوز للاتحاد الفرنسي منح أي موظف أو مسؤول راتباً يتجاوز 450 ألف يورو إجمالاً سنوياً إلا بعد الحصول على استثناء رسمي من وزيرة الرياضة الفرنسية.

وأشارت الصحيفة إلى أنه إذا لم يكن عقد زيدان قد وُقِّع بالفعل قبل دخول هذه القواعد حيز التنفيذ، فسيتعين على الاتحاد الفرنسي التقدم بطلب رسمي للحصول على موافقة الوزارة لمنحه راتباً أعلى من هذا السقف، وهو أمر يبدو مرجحاً في ظل المكانة التي يتمتع بها المدرب المتوج مع ريال مدريد بعدة ألقاب أوروبية.

وتوقعت ألا يشكل ذلك عقبة حقيقية أمام تعيين زيدان، مع ترجيحات بمنحه الاستثناء اللازم لإتمام التعاقد وبدء مهمته مع المنتخب الفرنسي.

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ثلاثة تغييرات في تشكيلة إنجلترا... ودي بول خارج قائمة الأرجنتين

لاعبو إنجلترا يتجولون في ملعب المباراة (أ.ب)
لاعبو إنجلترا يتجولون في ملعب المباراة (أ.ب)
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ثلاثة تغييرات في تشكيلة إنجلترا... ودي بول خارج قائمة الأرجنتين

لاعبو إنجلترا يتجولون في ملعب المباراة (أ.ب)
لاعبو إنجلترا يتجولون في ملعب المباراة (أ.ب)

أجرى المدرب الألماني لإنجلترا توماس توخل ثلاثة تغييرات، بينها اثنان في خط الدفاع، لمواجهة الأرجنتين حاملة اللقب التي ستبدأ من دون رودريغو دي بول الجالس على مقاعد البدلاء، الأربعاء، في أتلانتا خلال نصف نهائي المونديال.

وأجرى توخل تغييرين في مركزي الظهيرين وآخر على الجناح الأيمن مقارنة بالتشكيلة التي بدأت مواجهة النروج (2 - 1 بعد التمديد) في ربع النهائي.

واستفاد ريس جيمس وجيد سبينس من المداورة الدفاعية كي يشغلا مركزي الظهيرين الأيمن والأيسر توالياً، بدلاً من إزري كونسا ونيكو أورايلي.

كما حل مورغان روجرز الذي يلعب عادة في الوسط الهجومي، مكان نوني مادويكي على الجهة اليمنى.

وسبق للاعب أستون فيلا، البالغ 23 عاماً، أن لعب في هذا المركز أواخر مارس (آذار) خلال المباراة الودية أمام اليابان (0 - 1)، في ظل غياب بوكايو ساكا الذي يبدأ مباراة الأربعاء على مقاعد البدلاء.

ويبقى الهجوم على حاله مع أنتوني غوردون على الجناح الأيسر، وجود بيلينغهام في مركز صانع الألعاب والقائد هاري كين في المقدمة.

وفي الوسط، احتفظ ديكلان رايس الذي عانى من المرض الأسبوع الماضي، بمكانه إلى جانب إيليوت أندرسون.

أما من ناحية الأرجنتين، فجاءت مفاجأة المدرب ليونيل سكالوني بإشراك جوليانو سيميوني أساسياً على حساب رودريغو دي بول، إحدى الركائز المعتادة في المنتخب وزميل ليونيل ميسي في إنتر ميامي.

ويملك مهاجم أتلتيكو مدريد الذي يلعب في نادي العاصمة الإسبانية تحت إشراف والده المدرب دييغو سيميوني، خبرة محدودة في كأس العالم، إذ لم يشارك خلال البطولة الحالية سوى في المباراة الثالثة من دور المجموعات التي فازت فيها الأرجنتين على الأردن 3 - 1.

وتأمل الأرجنتين بلوغ النهائي للمرة الثانية توالياً من أجل مواجهة إسبانيا الأحد في إيست راذرفورد بضواحي نيويورك، في حين تحلم إنجلترا بالعودة إلى النهائي للمرة الأولى منذ 1966 حين تُوجت بلقبها الوحيد على حساب ألمانيا الغربية.

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