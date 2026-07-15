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الصحافة البريطانية: الأرجنتين تهزم إنجلترا بـ«الحيل المظلمة»… «31 واقعة» أشعلت نصف النهائي

من الالتحامات إلى إضاعة الوقت… «الحرب النفسية» سلاح «التانغو» أمام «الأسود الثلاثة»

«التلغراف» البريطانية رصدت 31 واقعة خلال المباراة (أ.ف.ب)
«التلغراف» البريطانية رصدت 31 واقعة خلال المباراة (أ.ف.ب)
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الصحافة البريطانية: الأرجنتين تهزم إنجلترا بـ«الحيل المظلمة»… «31 واقعة» أشعلت نصف النهائي

«التلغراف» البريطانية رصدت 31 واقعة خلال المباراة (أ.ف.ب)
«التلغراف» البريطانية رصدت 31 واقعة خلال المباراة (أ.ف.ب)

لم يكن تأهل الأرجنتين إلى نهائي كأس العالم 2026 على حساب إنجلترا مجرد انتصار كروي، بل تحوَّل إلى مواجهة مشحونة شهدت سلسلةً طويلةً من الاحتكاكات والاستفزازات والالتحامات التي بدأت منذ الثواني الأولى، وانتهت بعد صافرة النهاية، في مباراة طغى عليها الصراع النفسي بقدر ما حضر فيها الصراع الفني.

صراع هوائي بين لاعبي المنتخبين (رويترز)

ووفقاً لصحيفة «التلغراف» البريطانية، فإنَّ المنتخب الأرجنتيني لجأ إلى ما وصفتها بـ«فنون اللعب المظلمة»، ورصدت 31 واقعة مختلفة خلال المباراة، تراوحت بين التدخلات العنيفة، والاستفزازات اللفظية، ومحاولات تعطيل اللعب، والضغط المستمر على الحكم، في مشاهد عدَّتها امتداداً للسمعة التي تلاحق الكرة الأرجنتينية في إدارة المباريات الكبرى.

وبدأت الأجواء الساخنة قبل مرور دقيقة واحدة، عندما تعرَّض إليوت أندرسون لتدخل قوي من أليكسيس ماك أليستر، قبل أن يشتبك جود بيلينغهام ولياندرو باريديس بعد دقائق قليلة إثر دفعة من الأخير، لتتدخل مجموعة من اللاعبين لاحتواء الموقف.

التحامات عنيفة شهدتها المباراة (أ.ب)

واعتمد المنتخب الأرجنتيني على إيقاف الهجمات الإنجليزية مبكراً عبر الالتحامات المتكرِّرة، إذ تعرَّض أندرسون لسلسلة من التدخلات المتأخرة من إنزو فرنانديز وجوليانو سيميوني، بينما تعرَّض مورغان روجرز للعرقلة بعيداً عن الكرة، في وقت واصل فيه اللاعبون الأرجنتينيون الضغط البدني على مفاتيح اللعب الإنجليزية.

كما شهد الشوط الأول محاولات متكرِّرة للتأثير على الحارس جوردان بيكفورد داخل منطقة الجزاء، إضافة إلى تدخلات على أنتوني غوردون وجود بيلينغهام، بينما دخل المدرب توماس توخيل في حالة غضب على خط التماس بعد تجاهل عدد من الأخطاء التي طالب بها لاعبوه.

ورأت الصحيفة أنَّ أحد أكثر المواقف إثارةً للجدل جاء عندما غطى هاري كين فمه في أثناء حديثه مع الحكم، لتسارع مجموعة من لاعبي الأرجنتين، يتقدمهم ماك أليستر وباريديس، للمطالبة بطرده، رغم أنَّ الواقعة لا تُشكِّل مخالفةً لقوانين اللعبة.

ولم تتوقف محاولات تعطيل اللعب عند حدود الملعب، إذ أشارت الصحيفة إلى أنَّ أحد أفراد دكة بدلاء الأرجنتين أعاد كرةً قديمةً إلى أرضية الملعب في أثناء محاولة إنجلترا تنفيذ رمية تماس سريعة؛ بهدف كسر إيقاع اللعب وإضاعة الوقت.

واستمرَّت المواجهة بالنسق نفسه في الشوط الثاني، إذ شهدت احتكاكات جديدة بين ليونيل ميسي وبيلينغهام، بينما حصل المدافع كريستيان روميرو على بطاقة صفراء بعد إسقاطه بيلينغهام، كما نجا جوليانو سيميوني من الإنذار رغم ضربه جيد سبينس بالمرفق، بحسب ما أوردته الصحيفة.

وبعد هدف إنزو فرنانديز، احتفل روميرو بطريقة استفزازية أمام بيكفورد، قبل أن يحتج لاعبو الأرجنتين جماعياً على الحكم بعد سقوط جون ستونز مصاباً في الرأس، بينما واصل إيميليانو مارتينيز إضاعة الوقت خلال الدقائق الأخيرة، عندما احتفظ بالكرة بعد إحدى الكرات العالية قبل أن يسقط أرضاً مبتسماً.

صراع لم يتوقف بين لاعبي الأرجنتين وإنجلترا (أ.ب)

ولم تهدأ الأجواء حتى بعد صافرة النهاية، إذ اندلعت مشادات بين لاعبي المنتخبين خلال الاحتفالات الأرجنتينية، حيث دفع دين هندرسون المهاجم لاوتارو مارتينيز، بينما دخل مورغان روجرز في احتكاكات مع عدد من اللاعبين، قبل أن يوجه بيلينغهام ضربةً خفيفةً إلى مؤخرة رأس أحد بدلاء الأرجنتين، في ختام مباراة ظلَّت مشحونةً من بدايتها حتى نهايتها.

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ميسي قاد الأرجنتين إلى النهائي الكبير بجدارة (د.ب.أ)
ميسي قاد الأرجنتين إلى النهائي الكبير بجدارة (د.ب.أ)
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ميسي رجل مباراة الأرجنتين وإنجلترا

ميسي قاد الأرجنتين إلى النهائي الكبير بجدارة (د.ب.أ)
ميسي قاد الأرجنتين إلى النهائي الكبير بجدارة (د.ب.أ)

واصل النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، تألقه في مشوار منتخب بلاده ببطولة كأس العالم 2026، تاركاً بصمةً بارزةً في الفوز على إنجلترا بنتيجة 2 - 1، مساء الأربعاء، ليتأهل راقصو «التانغو» لنهائي المونديال للمرة الثانية على التوالي.

وصنع ميسي هدفَي منتخب بلاده لزميليه إنزو فرنانديز ولاوتارو مارتينيز، ليمنح الأرجنتين فوزاً قاتلاً بعد تقدُّم المنتخب الإنجليزي بهدف أنتوني غوردون في الدقيقة 55.

وكشف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، عبر موقعه الرسمي، عن اختيار ميسي ليفوز بجائزة «رجل المباراة».

كما كشفت إحصائية أخرى عن أنَّ قائد منتخب الأرجنتين ونجم إنتر ميامي أصبح أكبر لاعب سناً يشارك في مباراة بالدور قبل النهائي لكأس العالم، بعمر 39 عاماً و21 يوماً.

وأضافت أيضاً أنَّ نجم برشلونة الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي سابقاً ارتفعت بصمته التهديفية إلى 33 هدفاً في كأس العالم، حيث يتصدَّر قائمة الهداف التاريخي بـ21 هدفاً، إضافة إلى 12 تمريرة حاسمة في 6 مشاركات مونديالية.

ويستعد ميسي لظهوره الثالث في نهائي كأس العالم، حيث خسر أمام ألمانيا بنتيجة صفر - 1 في مونديال 2014 بالبرازيل، وشارك في الفوز على فرنسا بركلات الترجيح بعد التعادل 3 - 3 في الوقتين الأصلي والإضافي بالنسخة الماضية عام 2022، في قطر.

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هاري كين: نشعر بخيبة أمل وحزن شديدين

هاري كين قائد إنجلترا بدا محبطاً من الخسارة (أ.ف.ب)
هاري كين قائد إنجلترا بدا محبطاً من الخسارة (أ.ف.ب)
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هاري كين: نشعر بخيبة أمل وحزن شديدين

هاري كين قائد إنجلترا بدا محبطاً من الخسارة (أ.ف.ب)
هاري كين قائد إنجلترا بدا محبطاً من الخسارة (أ.ف.ب)

شعر هاري كين لاعب منتخب إنجلترا بخيبة أمل شديدة بعد أن استقبل فريقه هدفَين متأخرَين ليخسر أمام الأرجنتين في قبل نهائي كأس العالم لكرة القدم، يوم الأربعاء. وقال قائد الفريق إنهم حاولوا الصمود بعد التَّقدُّم في النتيجة، لكن ذلك لم يكن كافياً.

وتقدَّمت إنجلترا بهدف أنتوني غوردون في الدقيقة 55، لكنها تعرَّضت لضغط هائل مع تقدُّم الأرجنتين. وسجَّل إنزو فرنانديز هدف التعادل، ثم أحرز لاوتارو مارتينيز هدف الفوز في الوقت بدل الضائع.

وأبلغ كين هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي): «لقد لعبنا مباراةً جيدةً في معظم فتراتها. بمجرد أن تقدمنا 1 - صفر، بدا أننا نحاول فقط الحفاظ على النتيجة».

وأضاف: «على هذا المستوى، هذا غير كافٍ، لذا أشعر بخيبة أمل شديدة، لأننا عملنا بجد لنكون هنا، وقد بذل اللاعبون كل ما في وسعهم من ركض وعرق ودم ودموع، أياً كان الأمر».

وأوضح: «بعد الهدف، سواء كان ذلك بسبب تقدمهم بمزيد من اللاعبين للأمام أو بسبب عدم قدرتنا على مجاراتهم في الرقابة الفردية، فقد كانت هجمة تلو الأخرى وكنا نحاول الصمود بينما كنا نضع الحواجز. لكن في النهاية، لم يكن ذلك كافياً».

ولم تصل إنجلترا إلى نهائي كأس العالم منذ فوزها باللقب عام 1966، واقترب فريق المدرب توماس توخيل كثيراً لكنه في النهاية شعر بالشعور القديم بالإحباط نفسه.

وقال كين: «اللاعبون مستعدون دائماً لأي لحظة في المباراة. عندما تقدَّمنا في النتيجة، كانت الرسالة هي أن نعاود المحاولة ونسجِّل هدفاً آخر... ثم من الواضح أنه بمجرد تسجيلهم الهدف، كان الهدف هو محاولة إيجاد شيء ما، لكننا لم نتمكَّن من استعادة الزخم في المباراة».

وأضاف: «لقد حظينا بلحظات رائعة كثيرة في هذه البطولة. مباريات رائعة كثيرة، ووصلنا إلى قبل النهائي مرة أخرى. نتحدَّث عن أننا على وشك تحقيق اللقب. نحن قريبون، كل ما نحتاج إليه هو إيجاد تلك القطعة المفقودة في المرحلة النهائية من البطولة... أشعر بحزن شديد على اللاعبين، وحزن شديد على الجميع، والفريق والطاقم، والجماهير».

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الرياضة رياضة عالمية

لموشي يخرج عن صمته: المسؤولون تدخلوا في تشكيلة تونس المونديالية

صبري لموشي خلال المونديال (أ.ب)
صبري لموشي خلال المونديال (أ.ب)
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لموشي يخرج عن صمته: المسؤولون تدخلوا في تشكيلة تونس المونديالية

صبري لموشي خلال المونديال (أ.ب)
صبري لموشي خلال المونديال (أ.ب)

كسر صبري لموشي، المدير الفني السابق لمنتخب تونس، حاجز الصمت بشأن إقالته سريعاً من تدريب «نسور قرطاج» بعد مباراة واحدة في كأس العالم 2026 انتهت بفوز عريض للسويد بنتيجة 5 - 1.

قال لموشي، في تصريحات نقلتها صحيفة «الصباح» التونسية، الأربعاء: «وافقت على تدريب منتخب تونس دون مناقشة العرض، لرغبتي في خدمة بلدي، ونقل خبراتي، وبذل أقصى جهد ممكن، ولكن أعترف بأنني لم أنجح في مهمتي».

وأضاف: «لا يمكن لأي مدرب أن ينجح في هذا الوقت القصير، وأطالب المسؤولين بمنح الوقت اللازم للمدرب الجديد لترجمة أفكاره وفلسفته، وتطبيق برنامج يعيد للمنتخب بريقه».

تابع: «الألم الأكبر بسبب عدم نجاحي في إسعاد الشعب التونسي، ولكن لم أجد الدعم الكافي من المسؤولين، رغم تأكيدهم على دعمي قبل مواجهة السويد، ثم تعرَّضتُ للإقالة بعد 48 ساعة».

وشدَّد: «المنتخب التونسي يضم بين صفوفه مجموعةً مميزةً من اللاعبين، ولكنهم بحاجة إلى الوقت، وأطالب الجماهير بالتحلي بقليل من الصبر لأنه من المستحيل أن تعد منتخباً تنافسياً في فترة قصيرة، كما أنه من غير المعقول أن نهاجم اللاعبين لمجرد ارتكابهم الأخطاء».

وكشف: «كنت أنوي استدعاء بعض عناصر الخبرة مثل فرجاني ساسي وعيسى العيدوني، ولكن المسؤولين طالبوني بالعدول عن هذا القرار، لأنَّ الجماهير لم تعد ترغب في رؤيتهم داخل صفوف المنتخب».

وأعرب صبري لموشي عن دهشته من الانتقادات التي طالته لعدم الاستعانة بحارس المرمى أيمن دحمان في كأس العالم رغم أنَّ اللاعب واجه هجوماً شديداً على مستواه في بطولتَي كأس العرب وكأس الأمم الأفريقية.

وختم لموشي تصريحاته: «أطالب المسؤولين أيضاً بعدم الاستجابة للضغوط الجماهيرية، واتخاذ قرارات شجاعة، ومنح المدرب الجديد الوقت الكافي».

وقاد لموشي المنتخب التونسي في المباراة الأولى لكأس العالم التي انتهت بخسارة «نسور قرطاج» بنتيجة 1 - 5 قبل الاستعانة بالفرنسي هيرفي رينارد الذي خسر الفريق تحت قيادته أمام اليابان بنتيجة صفر - 4، وأمام هولندا بنتيجة 1 - 3.

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