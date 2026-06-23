مدرب البرتغال: رونالدو قدوة

قال روبرتو مارتينيز مدرب البرتغال، يوم الاثنين، إنَّ لاعبيه حافظوا على إيجابيتهم، وتجاهلوا الانتقادات التي أعقبت التعادل المخيِّب للآمال في المباراة الأولى للفريق بكأس العالم لكرة القدم 2026، وتخلصوا من الضغوط قبل مباراتهم أمام أوزبكستان.

واستحوذت البرتغال على الكرة بشكل كبير خلال التعادل 1 - 1 مع الكونغو الديمقراطية، لكنها ستحتاج إلى تقديم أداء هجومي أكثر قوة أمام أوزبكستان في المباراة المقرَّرة اليوم (الثلاثاء)، إذ أسفرت سيطرتها في المباراة الأولى عن 7 تسديدات، منها واحدة فقط على إطار المرمى، وهي ضربة رأس من جواو نيفيز سجَّل بها هدف الفريق في الدقيقة السادسة.

وقال مارتينيز إن لاعبيه بدأوا المباراة السابقة بشكل جيد، ولكن بعد أول 20 دقيقة، فقدوا الانضباط والتنظيم. وهو أمر توقَّع أن يتحسَّن أمام أوزبكستان.

وقال مارتينيز: «نحن أقوياء ونتحلى بالتركيز. ومجموعتنا أكثر تماسكاً من ذي قبل... والتوتر ليس جزءاً من فريقنا».

وأضاف: «من الطبيعي أن نتعرَّض للنقد بعد نتيجة سيئة. أحياناً يكون النقد غير عادل أو سلبيّاً، لكنه لا يؤثر على طريقة استعدادنا».

وقال مارتينيز، الذي رفض تسمية أي من اللاعبين الأساسيين، إن جميع لاعبي البرتغال باستثناء توماس أراوخو متاحون للمباراة، بما في ذلك روبن دياز الذي غاب عن المباراة الأولى.

ودافع المدرب عن كريستيانو رونالدو (41 عاماً) الذي يشارِك في كأس العالم للمرة السادسة، والذي أثار أداؤه أمام الكونغو مطالبات بإشراكه ضمن البدلاء، وهو ما رفضه مارتينيز.

وقال مارتينيز: «نحن فريقٌ يُريد الاستحواذ على الكرة. نريد الدفاع والرد بسرعة. نريد شنَّ هجمات مرتدة سريعة. أنت بحاجة إلى لاعب يُتيح المساحات بتحركه، وكريستيانو أحد أفضل اللاعبين في هذا الجانب».

وأضاف: «إنه لاعب يدافع ويلعب لمنتخب بلاده منذ فترة طويلة، ويريد مواصلة التطوُّر من أجل الفريق. هو حقاً قدوة للفريق».

وتتصدَّر كولومبيا، التي فازت 3 - 1 على أوزبكستان في مباراتها الأولى، المجموعة الـ11، وقال مارتينيز إنَّ فريقه يعلم أنَّ الفوز مهم من أجل التقدُّم نحو أدوار خروج المغلوب.

وأضاف: «خيبة الأمل شعور يراودنا جميعاً كفريق. لكنني أشعر بأننا نمتلك فريقاً جاهزاً لتقديم أداء مميز طوال 90 دقيقة».