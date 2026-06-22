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الرياضة رياضة عالمية

آيا ناكامورا ودي جي سنيك وثيودورا يحيون حفل افتتاح كأس العالم للرياضات الإلكترونية بباريس

النجوم آيا ناكامورا ودي جي سنيك وثيودورا (رويترز - تجميع الشرق الأوسط)
النجوم آيا ناكامورا ودي جي سنيك وثيودورا (رويترز - تجميع الشرق الأوسط)
  • باريس: «الشرق الأوسط»
TT
  • باريس: «الشرق الأوسط»
TT

آيا ناكامورا ودي جي سنيك وثيودورا يحيون حفل افتتاح كأس العالم للرياضات الإلكترونية بباريس

النجوم آيا ناكامورا ودي جي سنيك وثيودورا (رويترز - تجميع الشرق الأوسط)
النجوم آيا ناكامورا ودي جي سنيك وثيودورا (رويترز - تجميع الشرق الأوسط)

أعلنت مؤسسة الرياضات الإلكترونية عن أسماء الفنانين الرئيسيين الذين سيحيون حفل افتتاح بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2026، الذي سيقام يوم 8 يوليو (تموز) المقبل على مسرح «لا سين موزيكال» في العاصمة الفرنسية باريس، حيث يشهد الحفل المرتقب مشاركة كلٍّ من النجوم آيا ناكامورا ودي جي سنيك وثيودورا.

ويمثل الحفل انطلاقة النسخة الدولية الأولى من أكبر حدث عالمي للألعاب والرياضات الإلكترونية، والذي يحتفي بالثقافة الفرنسية المعاصرة التي أرست ملامحها منصات البث المباشر، وإبداعات صنّاع المحتوى، والمجتمعات الرقمية، والتجارب الحية. ومع تزايد التداخل والتكامل بين قطاعات الألعاب والموسيقى وصناعة المحتوى والبث والتجارب الحية ضمن ذات المساحات الثقافية؛ تفتتح بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2026 فعالياتها في باريس بعرضٍ يحاكي النبض الثقافي الحديث للعاصمة، ويعكس في الوقت ذاته التوجهات الرقمية للجمهور العالمي الذي يشكل الركيزة الأساسية للرياضات الإلكترونية.

من ناحيته، قال مايك مكابي، نائب الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي للعمليات في مؤسسة الرياضات الإلكترونية: «يمثل حفل الافتتاح فرصة مميزة تتيح لنا الترحيب بالجمهور العالمي في بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2026. وبالنظر إلى أن البطولة تقام للمرة الأولى في العاصمة الفرنسية، فقد حرصنا على الاحتفاء بالمدينة وثقافتها عبر استضافة فنانين أسهموا بفاعلية في رسم صورة مشرقة للمشهد الموسيقي والثقافي المعاصر في فرنسا. ومن هنا تأتي مشاركة آيا ناكامورا، ودي جي سنيك، وثيودورا، في حفل الافتتاح؛ إذ يتفرد كل من هؤلاء النجوم بطابع فني مميز، إلا أنهم يتشاركون قيم الإبداع والتأثير الثقافي، وهما العنصران اللذان يجعلان من العاصمة الفرنسية الوجهة المثالية لاستضافة الحدث».

وأصبحت آيا ناكامورا، الملقبة بـ«ملكة فرنسا»، واحدة من أكثر الفنانين الفرنسيين تأثيراً في جيلها؛ إذ نجحت في بناء قاعدة جماهيرية عالمية عبر مزيجها الفريد الذي يجمع بين موسيقى «آر آند بي»، و«أفرو بيتس»، و«زوك»، و«البوب» الفرنسي المعاصر. وانطلاقاً من النجاح الكبير لأغنيتها «دجادجا»، وصولاً إلى إطلالتها في حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية في باريس، جعلت من موسيقاها صوتاً معبراً عن فرنسا المتعددة الثقافات والمترابطة عالمياً، وأطلقت حواراً واسعاً حول الهوية المعاصرة للبلاد.

من جانبه، يجسد دي جي سنيك الامتداد الثقافي العالمي لفرنسا. ويعد النجم الذي ترعرع في ضواحي باريس واحداً من أنجح المنتجين الموسيقيين في العالم. وتغطي مسيرته المهنية الحافلة الموسيقى الإلكترونية، و«الهيب هوب»، و«البوب»، مستلهماً إبداعاته من طيف واسع من التأثيرات الموسيقية العالمية التي تمتد من «الهيب هوب» في أميركا الشمالية، والموسيقى اللاتينية، وموسيقى «البوب» الكورية «كي بوب»، وصولاً إلى الإيقاعات الشرق أوسطية والأفريقية، وثقافة الأندية الموسيقية المستقلة (أندرغراوند كلوب كالتشر). ومن باريس إلى كبرى مسارح المهرجانات الدولية، نجح في تكوين قاعدة جماهيرية عالمية تجسد ذات القوة الاستثنائية القادرة على الربط بين الشعوب، والتي تتميز بها الألعاب.

بدورها، برزت ثيودورا، المعروفة حالياً باسم ميس كيتوكو، كواحدة من أبرز المواهب الصاعدة في الجيل الجديد. ويعتمد أسلوبها على المزج بين «الراب» و«البوب»، كما تستوحي مفرداتها والعناصر الجمالية من الثقافة الرقمية؛ لتمثل جيلاً جديداً نشأ في البيئة الرقمية، ويتسم بالجرأة الثقافية والارتباط الوثيق بالمجتمعات التي تتشكل ضمن منصات البث المباشر وصناعة المحتوى.

ويأتي هذا الإعلان في أعقاب حفل الافتتاح التاريخي لنسخة العام الماضي في الرياض، والذي شهد نفاد التذاكر بالكامل، وأحياه النجم العالمي بوست مالون إلى جانب دينو عضو فرقة «سفنتين»، وداكورث، وتيلي سميث من فرقة «ذا وورد ألايف»، وأليسو، وتينا غو. وفي هذا العام، سيتولى الثلاثي آيا ناكامورا، ودي جي سنيك، وثيودورا، افتتاح النسخة الدولية الأولى لكأس العالم للرياضات الإلكترونية في باريس.

وتقام منافسات بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2026 في باريس خلال الفترة من 6 يوليو إلى 23 أغسطس (آب)، وهي أول نسخة دولية من البطولة. ومن المتوقع أن يشارك في الحدث أكثر من ألفَي لاعب ومائتَي نادٍ من أكثر من مائة دولة، حيث يتنافسون ضمن 25 بطولة تشمل 24 لعبة مختلفة، وذلك على مجموع قياسي من الجوائز المالية يتجاوز 75 مليون دولار أميركي.

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«مونديال 2026»: أليسون يغيب عن تمارين البرازيل قبل مواجهة اسكوتلندا

حارس مرمى البرازيل أليسون يغيب عن تمارين منتخب بلاده (أ.ب)
حارس مرمى البرازيل أليسون يغيب عن تمارين منتخب بلاده (أ.ب)
  • موريستاون: «الشرق الأوسط»
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  • موريستاون: «الشرق الأوسط»
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«مونديال 2026»: أليسون يغيب عن تمارين البرازيل قبل مواجهة اسكوتلندا

حارس مرمى البرازيل أليسون يغيب عن تمارين منتخب بلاده (أ.ب)
حارس مرمى البرازيل أليسون يغيب عن تمارين منتخب بلاده (أ.ب)

غاب حارس مرمى البرازيل أليسون عن تمارين منتخب بلاده الاثنين، قبل يومين من مواجهة اسكوتلندا ضمن منافسات المجموعة الثالثة لكرة القدم في مونديال 2026، مكتفياً بتمارين خاصة في صالة الألعاب الرياضية.

وشارك حارس مرمى ليفربول الإنجليزي في أول مباراتين لأبطال العالم 5 مرات أمام المغرب (1 - 1) وهايتي (3 - 0)، لذا فضّل الجهاز الفني بقيادة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، استبعاده من التمارين التي أقيمت بمجمع ريد بول نيويورك في موريستاون بنيوجيرسي.

وأكد مصدر في الاتحاد البرازيلي لكرة القدم للصحافيين، أن أليسون ليس مصاباً، وتُعدّ تمارينه في صالة الألعاب الرياضية «طبيعية»، وتهدف إلى الحفاظ على لياقته البدنية خلال البطولة.

وقاد أنشيلوتي التدريبات استعداداً لمباراة الأربعاء ضد اسكوتلندا في ميامي، حيث يأمل المنتخب البرازيلي في ضمان تأهله إلى دور الـ32.

وشارك في التمارين 22 لاعباً، من بينهم فينيسيوس جونيور ونيمار الذي قد يشارك للمرة الأولى في النسخة الحالية من كأس العالم وللمرة الرابعة في مسيرته، بعد غياب دام أكثر من شهر بسبب إصابة في عضلة ساقه اليمنى.

وفي غياب أليسون، عمل مدرب حراس المرمى كلاوديو تافاريل مع الحارسين الآخرين؛ إيدرسون وويفرتون. وغاب الجناح رافينيا أيضاً، بعد إصابته في فخذه اليمنى خلال الفوز على هايتي بفيلادلفيا. مهاجم برشلونة، الذي يُعدّ ركيزة أساسية في تشكيلة أنشيلوتي، غير متاح لمباراة اسكوتلندا، ومن غير الواضح متى سيعود إلى الملعب، ما يشرع الباب لمنافسة محتدمة بين لويز هنريكي، ورايان، وغابريال مارتينيلي، وإندريك.

وأجرى المنتخب البرازيلي مرانه مع انخفاض درجة الحرارة إلى 21 درجة مئوية، ما اضطر بعض أعضاء الجهاز الفني إلى ارتداء السترات للمرة الأولى منذ وصولهم إلى موريستاون في بداية يونيو (حزيران).

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كأس العالم كأس العالم البرازيل
الرياضة رياضة عالمية

ميسي ينفرد بعرش هدافي كأس العالم عبر التاريخ

ميسي يواصل كتابة التاريخ (رويترز)
ميسي يواصل كتابة التاريخ (رويترز)
  • دالاس: «الشرق الأوسط»
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  • دالاس: «الشرق الأوسط»
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ميسي ينفرد بعرش هدافي كأس العالم عبر التاريخ

ميسي يواصل كتابة التاريخ (رويترز)
ميسي يواصل كتابة التاريخ (رويترز)

واصل ليونيل ميسي كتابة التاريخ في كأس العالم، بعدما أصبح الهداف التاريخي للبطولة برصيد 17 هدفاً، خلال مواجهة الأرجنتين والنمسا في مونديال 2026.

وبعدما عادل رقم الألماني ميروسلاف كلوزه البالغ 16 هدفاً في الجولة الأولى بتسجيله ثلاثية أمام الجزائر، نجح قائد الأرجنتين في الانفراد بالصدارة التاريخية بتسجيله هدف التقدم في الدقيقة 39 أمام النمسا.

وجاء الهدف بعد دقائق من إهدار ميسي ركلة جزاء مبكرة، قبل أن يعوض ذلك بتسديدة أرضية بقدمه اليسرى هز بها الشباك وكتب اسمه منفرداً في صدارة هدافي كأس العالم عبر التاريخ.

ويخوض ميسي، الفائز بالكرة الذهبية ثماني مرات، مشاركته السادسة في كأس العالم، ويواصل إضافة الأرقام القياسية إلى مسيرته الأسطورية، قبل يومين فقط من بلوغه التاسعة والثلاثين من عمره.

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كأس العالم أميركا
الرياضة رياضة عالمية

شلوتربيك بعد الإصابة: المهم حالياً هو المنتخب الألماني

نيكو شلوتربيك أثناء تعرضه للإصابة (رويترز)
نيكو شلوتربيك أثناء تعرضه للإصابة (رويترز)
  • نورث كارولينا: «الشرق الأوسط»
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  • نورث كارولينا: «الشرق الأوسط»
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شلوتربيك بعد الإصابة: المهم حالياً هو المنتخب الألماني

نيكو شلوتربيك أثناء تعرضه للإصابة (رويترز)
نيكو شلوتربيك أثناء تعرضه للإصابة (رويترز)

أكد نيكو شلوتربيك أنه لا يزال بحاجة إلى بعض الوقت لاستيعاب الإصابة في الكاحل التي أنهت مشواره في كأس العالم 2026، لكنه شدد على أن الأولوية الآن يجب أن تكون لدعم المنتخب الألماني.

وكتب مدافع ألمانيا عبر حسابه على «إنستغرام»: «ما يهم الآن هو الفريق. اللاعبون يستحقون الدعم الكامل من جميع الألمان. فلنتكاتف ونُظهر أننا نقف خلف هذا المنتخب في الأوقات الجيدة والسيئة، ونسانده في رحلته نحو التتويج بكأس العالم».

وكان الاتحاد الألماني لكرة القدم قد أعلن تعرض شلوتربيك لتمزق في أربطة الكاحل خلال مواجهة كوت ديفوار في الجولة الثانية من دور المجموعات.

ومن المتوقع أن يغيب اللاعب البالغ من العمر 27 عاماً لنحو ثمانية أسابيع، ما يعني نهاية مشاركته في البطولة وغيابه أيضاً عن بداية فترة الإعداد للموسم الجديد مع بوروسيا دورتموند.

وقال شلوتربيك: «ما زلت بحاجة إلى بعض الوقت لاستيعاب كل ما حدث، ولذلك لن أتحدث حالياً بشكل مفصل عن الإصابة».

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