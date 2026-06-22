آيا ناكامورا ودي جي سنيك وثيودورا يحيون حفل افتتاح كأس العالم للرياضات الإلكترونية بباريس

أعلنت مؤسسة الرياضات الإلكترونية عن أسماء الفنانين الرئيسيين الذين سيحيون حفل افتتاح بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2026، الذي سيقام يوم 8 يوليو (تموز) المقبل على مسرح «لا سين موزيكال» في العاصمة الفرنسية باريس، حيث يشهد الحفل المرتقب مشاركة كلٍّ من النجوم آيا ناكامورا ودي جي سنيك وثيودورا.

ويمثل الحفل انطلاقة النسخة الدولية الأولى من أكبر حدث عالمي للألعاب والرياضات الإلكترونية، والذي يحتفي بالثقافة الفرنسية المعاصرة التي أرست ملامحها منصات البث المباشر، وإبداعات صنّاع المحتوى، والمجتمعات الرقمية، والتجارب الحية. ومع تزايد التداخل والتكامل بين قطاعات الألعاب والموسيقى وصناعة المحتوى والبث والتجارب الحية ضمن ذات المساحات الثقافية؛ تفتتح بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2026 فعالياتها في باريس بعرضٍ يحاكي النبض الثقافي الحديث للعاصمة، ويعكس في الوقت ذاته التوجهات الرقمية للجمهور العالمي الذي يشكل الركيزة الأساسية للرياضات الإلكترونية.

من ناحيته، قال مايك مكابي، نائب الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي للعمليات في مؤسسة الرياضات الإلكترونية: «يمثل حفل الافتتاح فرصة مميزة تتيح لنا الترحيب بالجمهور العالمي في بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2026. وبالنظر إلى أن البطولة تقام للمرة الأولى في العاصمة الفرنسية، فقد حرصنا على الاحتفاء بالمدينة وثقافتها عبر استضافة فنانين أسهموا بفاعلية في رسم صورة مشرقة للمشهد الموسيقي والثقافي المعاصر في فرنسا. ومن هنا تأتي مشاركة آيا ناكامورا، ودي جي سنيك، وثيودورا، في حفل الافتتاح؛ إذ يتفرد كل من هؤلاء النجوم بطابع فني مميز، إلا أنهم يتشاركون قيم الإبداع والتأثير الثقافي، وهما العنصران اللذان يجعلان من العاصمة الفرنسية الوجهة المثالية لاستضافة الحدث».

وأصبحت آيا ناكامورا، الملقبة بـ«ملكة فرنسا»، واحدة من أكثر الفنانين الفرنسيين تأثيراً في جيلها؛ إذ نجحت في بناء قاعدة جماهيرية عالمية عبر مزيجها الفريد الذي يجمع بين موسيقى «آر آند بي»، و«أفرو بيتس»، و«زوك»، و«البوب» الفرنسي المعاصر. وانطلاقاً من النجاح الكبير لأغنيتها «دجادجا»، وصولاً إلى إطلالتها في حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية في باريس، جعلت من موسيقاها صوتاً معبراً عن فرنسا المتعددة الثقافات والمترابطة عالمياً، وأطلقت حواراً واسعاً حول الهوية المعاصرة للبلاد.

من جانبه، يجسد دي جي سنيك الامتداد الثقافي العالمي لفرنسا. ويعد النجم الذي ترعرع في ضواحي باريس واحداً من أنجح المنتجين الموسيقيين في العالم. وتغطي مسيرته المهنية الحافلة الموسيقى الإلكترونية، و«الهيب هوب»، و«البوب»، مستلهماً إبداعاته من طيف واسع من التأثيرات الموسيقية العالمية التي تمتد من «الهيب هوب» في أميركا الشمالية، والموسيقى اللاتينية، وموسيقى «البوب» الكورية «كي بوب»، وصولاً إلى الإيقاعات الشرق أوسطية والأفريقية، وثقافة الأندية الموسيقية المستقلة (أندرغراوند كلوب كالتشر). ومن باريس إلى كبرى مسارح المهرجانات الدولية، نجح في تكوين قاعدة جماهيرية عالمية تجسد ذات القوة الاستثنائية القادرة على الربط بين الشعوب، والتي تتميز بها الألعاب.

بدورها، برزت ثيودورا، المعروفة حالياً باسم ميس كيتوكو، كواحدة من أبرز المواهب الصاعدة في الجيل الجديد. ويعتمد أسلوبها على المزج بين «الراب» و«البوب»، كما تستوحي مفرداتها والعناصر الجمالية من الثقافة الرقمية؛ لتمثل جيلاً جديداً نشأ في البيئة الرقمية، ويتسم بالجرأة الثقافية والارتباط الوثيق بالمجتمعات التي تتشكل ضمن منصات البث المباشر وصناعة المحتوى.

ويأتي هذا الإعلان في أعقاب حفل الافتتاح التاريخي لنسخة العام الماضي في الرياض، والذي شهد نفاد التذاكر بالكامل، وأحياه النجم العالمي بوست مالون إلى جانب دينو عضو فرقة «سفنتين»، وداكورث، وتيلي سميث من فرقة «ذا وورد ألايف»، وأليسو، وتينا غو. وفي هذا العام، سيتولى الثلاثي آيا ناكامورا، ودي جي سنيك، وثيودورا، افتتاح النسخة الدولية الأولى لكأس العالم للرياضات الإلكترونية في باريس.

وتقام منافسات بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2026 في باريس خلال الفترة من 6 يوليو إلى 23 أغسطس (آب)، وهي أول نسخة دولية من البطولة. ومن المتوقع أن يشارك في الحدث أكثر من ألفَي لاعب ومائتَي نادٍ من أكثر من مائة دولة، حيث يتنافسون ضمن 25 بطولة تشمل 24 لعبة مختلفة، وذلك على مجموع قياسي من الجوائز المالية يتجاوز 75 مليون دولار أميركي.