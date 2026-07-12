دارك أنجل يقود نافي لأول لقب في مونديال الرياضات الإلكترونية العالمية

افتتحت العاصمة الفرنسية باريس سجل الأبطال في النسخة الدولية الأولى من كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2026، بعدما دوّن فريق نافي اسمه بصفته أول المتوجين في البطولة، إثر تتويج لاعبه المكسيكي لويس غوادالوبي كاستيلو غوميز، المعروف باسم دارك أنجل، بلقب منافسات فاتال فيوري: سيتي أوف ذا وولفز، فيما خطف الفريق الياباني أنليميت لقب نهائيات إيه إل جي إس - يير 6 سبلت 1 بلاي أوفز الخاصة بلعبة أبيكس ليجندز، بعد واحدة من أكثر الريمونتادات إثارة في البطولة.

وكتب دارك أنجل اسمه في تاريخ البطولة بعدما حصد أول ألقاب كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2026، إثر تفوقه في النهائي الكبير على الياباني كينتا إيتشيهارا، المعروف باسم مي 2 إتش إيه 4، ممثل فريق فيرتوس برو، بنتيجة (4 - 1).

ولم يكن طريق اللاعب المكسيكي نحو منصة التتويج سهلاً، إذ خاض سلسلة من المواجهات المثيرة أبرزها في ربع النهائي عندما قلب تأخره بنتيجة (3 - 0) أمام رينالد تاكوان، لاعب فريق إيليت إي سبورتس إلى فوز درامي بنتيجة (5 - 4) قبل أن يتجاوز الياباني ناويكي نموتو، الشهير بـنيمو، في نصف النهائي بنتيجة (4 - 3).

واستثمر دارك أنجل خروج أبرز المرشحين مبكراً بعدما انسحب بطل نسخة 2025 الياباني جي أو ون لأسباب صحية، كما ودّع وصيف النسخة الماضية الصيني شاو هاي، لاعب فريق فالكونز السعودي المنافسات من دور المجموعات، ليشق طريقه بثبات نحو اللقب معتمداً على شخصية تيري بوغارد محققاً أول لقب كبير في مسيرته الاحترافية، بعد أن اكتفى بالمركز الثالث في نسخة العام الماضي.

وقال البطل المكسيكي عقب تتويجه: «أنا سعيد وممتن جداً، وأشكر فريقي نافي وكل من دعمني في أميركا اللاتينية، تعلمت الكثير من كل مواجهة خضتها، سواء في الفوز أو الخسارة، وأدين بالفضل لكل من وقف معي خلال رحلتي».

وحصل دارك أنجل على جائزة مالية قدرها 250 ألف دولار من إجمالي جوائز البطولة البالغ مليون دولار، إلى جانب بطاقة التأهل المباشر إلى نهائيات إس إن كي وورلد تشامبيونشيب 2026، كما منح فريقه نافي ألف نقطة كاملة في سباق بطولة الأندية. وفي مواجهة المركز الثالث، تفوق نيمو على مواطنه لاجيا بنتيجة (5 - 2)، ليضيف 500 نقطة لفريق سايشونكان سول كوماموتو.

وفي منافسات أبيكس ليجندز، قدم الفريق الياباني أنليميت واحدة من أكثر القصص إثارة، بعدما بدا بعيداً عن المنافسة في أول ست جولات من النهائي، إذ لم يتقدم على المركز التاسع قبل أن يقلب الطاولة بثلاثة انتصارات متتالية في الجولات الأربع الأخيرة متجاوزاً فرقاً مرشحة بقوة مثل سينتينيلز وتيم فيجن.

وحُسم اللقب في الجولة العاشرة عبر مواجهة حاسمة أمام زيتا ديفيجن، حيث استغل اللاعب بيس أفضلية الموقع المرتفع ليحسم المواجهة الأخيرة ويقود فريقه إلى منصة التتويج لينال أيضاً جائزة أفضل لاعب في البطولة، بعد تسجيله 39 عملية إقصاء و35 مساعدة و50 ضربة قاضية طوال المنافسات.

وقال بيس بعد الفوز: «في البداية ظننت أن ما حدث مجرد حلم، لكن في النهاية أصبح حقيقة، أشكر عائلتي وأصدقائي وإدارة فريقي وكل من دعمنا». كما أكد زميلاه إكس تسوفي ويولاريمان أن الجماهير لعبت دوراً كبيراً في منحهم الدافع لتحقيق هذا الإنجاز.

ومع ختام أولى بطولات كأس العالم للرياضات الإلكترونية في باريس، يتقاسم فريقا نافي وأنليميت صدارة ترتيب بطولة الأندية برصيد ألف نقطة لكل منهما، فيما يحتل فيرتوس برو المركز الثالث برصيد 750 نقطة، بفضل وصافة لاعبه مي 2 إتش إيه 4.

وتتجه الأنظار اليوم الأحد إلى نهائي فالورانت، الذي يُسدل الستار على منافسات عطلة نهاية الأسبوع الأولى من البطولة، في انتظار استمرار سباق الألقاب والنقاط خلال الأسابيع المقبلة.