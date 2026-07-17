توخيل: ملتزم 100 في المائة بقيادة إنجلترا في كأس أوروبا 2028

أكد توماس توخيل تمسكه الكامل بالاستمرار مدرباً لمنتخب إنجلترا حتى بطولة كأس أمم أوروبا 2028، رغم الانتقادات التي طالته عقب الخروج من نصف نهائي كأس العالم 2026 بالخسارة أمام الأرجنتين 2 - 1، مشدداً على أن الفريق لا يزال يمتلك هامشاً كبيراً للتطور والوصول إلى المستوى الذي يؤهله للفوز بالألقاب.
وقال توخيل، وفقاً لصحيفة «الغارديان» البريطانية، إنه ملتزم «بنسبة 100 في المائة» بقيادة المنتخب في المرحلة المقبلة، مضيفاً: «لا يزال أمامنا الكثير لتحسينه، وأنا سعيد جداً بالقيام بذلك. استمتعت بكل يوم في كأس العالم، وما زلت أشعر بأن لدى الفريق مستوى إضافياً يجب أن نصل إليه إذا أردنا الفوز بالبطولات الكبرى».
وتعرض المدرب الألماني لانتقادات واسعة بعد قراره التحول إلى الدفاع بـ5 لاعبين في الدقائق الأخيرة عقب تقدم إنجلترا بهدف، قبل أن تستقبل شباكه هدفين متأخرين منحا الأرجنتين بطاقة التأهل إلى النهائي لمواجهة إسبانيا.
ورفض توخيل تحميل الخطة مسؤولية الخسارة، معتبراً أن المشكلة بدأت قبل تغيير الرسم التكتيكي، عندما فقد لاعبوه القدرة على الاحتفاظ بالكرة وفرض شخصيتهم على المباراة بعد هدف أنتوني غوردون.
وأوضح: «أصبحنا سلبيين داخل الملعب، ولم نستطع استعادة الكرة أو كسر ضغط المنافس. لم يكن التراجع للخلف هو الخطة، لكنه حدث لأننا لم نعد قادرين على الفوز بالالتحامات أو إيقاف انطلاقات لاعبي الأرجنتين».
وأضاف أن امتلاك الكرة كان العامل الحاسم في تحول المباراة، قائلاً: «الاستحواذ يلعب دوراً أساسياً. ربما لا يملك منتخب إنجلترا ثقافة السيطرة على الكرة كما الحال لدى إسبانيا أو الأرجنتين أو البرازيل، لكنني أرى في التدريبات أننا نمتلك القدرة على ذلك، ويجب أن نظهره في المباريات».
وأشار توخيل إلى أن الإرهاق البدني كان عاملاً مؤثراً أيضاً، في ظل اللعب في درجات حرارة مرتفعة، وخوض مباراة المكسيك على المرتفعات، إضافة إلى النقص العددي الذي تعرض له الفريق في ربع النهائي، مؤكداً أن تلك الظروف استنزفت لاعبيه مع تقدم البطولة.
ورغم الخروج من نصف النهائي، لا يزال توخيل يحظى بدعم الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، الذي جدد عقده في فبراير (شباط) الماضي حتى نهاية بطولة أوروبا 2028.
ويرى مسؤولو الاتحاد أن بلوغ نصف النهائي يُعدّ نتيجة مقبولة بالنظر إلى صعوبة مشوار المنتخب، الذي واجه كرواتيا وغانا في دور المجموعات، ثم خاض سلسلة من المباريات القوية، إلى جانب ظروف السفر والإجهاد؛ إذ وصل الفريق إلى أتلانتا لخوض مباراة الأرجنتين بعد رحلته الجوية الثالثة عشرة منذ انطلاق البطولة.
وأكد الرئيس التنفيذي للاتحاد الإنجليزي، مارك بولينغهام، دعمه للجهاز الفني بعد المباراة، قائلاً: «من المؤلم أن نكون قريبين إلى هذا الحد. اللاعبون وتوخيل قدموا كل ما لديهم، ولا يمكن مطالبة المجموعة والجهازين الفني والإداري بأكثر مما قدموه طوال البطولة».