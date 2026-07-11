شويرمان: «مؤسسة الرياضات الإلكترونية» تعزز حضور الألعاب عالمياً

قال فابيان شويرمان الرئيس التنفيذي للألعاب في «مؤسسة الرياضات الإلكترونية» إن نجاح قطاع الألعاب الإلكترونية لم يعد مرتبطاً بجودة اللعبة فقط، بل أصبح رهينة بمن يصنع مجتمعها... اللاعبون، والجماهير، والأندية.
وأكد شويرمان في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن أي لعبة لا يمكن أن تحقق انتشاراً مستداماً ما لم تمتلك أفضل اللاعبين، وقاعدة جماهيرية نشطة وتجربة اجتماعية تجعل الناس يعودون إليها باستمرار، مشيراً إلى أن انضمام اللاعبين إلى الأندية منح المنافسات بعداً جديداً يتجاوز حدود اللعبة نفسها.
️| فابيان شويرمان الرئيس التنفيذي للألعاب في مؤسسة الرياضات الإلكترونية في حديثه لـ«الشرق الأوسط»:-من أساس نجاح أي لعبة اللاعبين الأفضل والقاعدة الجماهيرية، وأن تكون لعبة اجتماعية ممتعة، و أيضاً انتماء وانضمام اللاعبين لأندية مختلفة تدعم نجاحهم بمختلف الألعاب الإلكترونية. pic.twitter.com/NsDjWIf2k3
— الشرق الأوسط - رياضة (@aawsat_spt) July 11, 2026
وأوضح أن اللاعب اليوم لا يدخل المنافسات باسمه فقط، بل يمثل النادي الذي ينتمي إليه وهو ما انعكس على الجماهير التي بدأت تبنّي ولائها للأندية عبر مختلف الألعاب الإلكترونية، وليس للعبة واحدة فحسب.
وأضاف أن هذا الارتباط صنع منافسة جماهيرية صحية بين الأندية، معتبراً أن اختلاف الانتماءات يزيد إثارة البطولات، ويمنحها أجواءً أكثر حماسية، ما دام التنافس قائماً على الاحترام والروح الرياضية بعيداً عن التعصب.
وفيما يتعلق باختيار الألعاب، شدد شويرمان على أن «مؤسسة الرياضات الإلكترونية» لا تمنح لعبة أفضلية على أخرى، بل تعمل على تطوير جميع العناوين ودعم نموها مؤكداً ثقته بأن عدداً من الألعاب سيحقق حضوراً أكبر على الساحة العالمية خلال السنوات المقبلة.