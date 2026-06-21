بيلسا: «استراحة الترطيب» لا تضيف شيئاً لكرة القدم... بل تسلبها الكثير

قال مارسيلو بيلسا، مدرب منتخب أوروغواي، إن استراحة الترطيب التي استحدثها الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) خلال مباريات كأس العالم لا تضيف شيئاً إلى كرة القدم، بل إنها تقوض جوهر ثقافتها.

واستحدث الفيفا فترات راحة لمدة 3 دقائق في منتصف كل شوط بسبب درجات الحرارة المرتفعة في المدن المضيفة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، لكن هذه الفترات أثارت آراء متباينة بين اللاعبين والمدربين.

ويقول المنتقدون إن هذه الاستراحات، التي تقسم المباراة فعلياً إلى 4 أرباع، تتيح ببساطة لمحطات البثّ الاستفادة من الفواصل الإعلانية التي تزيد مدتها عن دقيقتين.

وقال بيلسا للصحافيين: «اللعب 4 مرات بدلاً من مرتين يغير مفهوم ما تم بناؤه ثقافياً للنظر إلى كرة القدم. هذا التغيير الثقافي لا يضيف شيئاً، بل يسلب الكثير. سأقول إن كرة القدم كانت لها خصائص مميزة قبل هذا القرار، والآن أصبحت لها خصائص أخرى. الناس يقعون في حب هذه اللعبة بسبب سماتها المميزة. بالطبع، نثني على تقنيات مثل حكم الفيديو المساعد ونقدرها. فالتكنولوجيا توفر المزيد من الفرص. وهناك نية أخرى وراء هذه الفواصل، والاستنتاجات التي أقدمها هنا ليست من بنات أفكاري حقاً. بل إنني أردد ما أسمعه أيضاً».

وتلتقي أوروغواي مع الرأس الأخضر في الجولة الثانية من دور المجموعات، في ظل تنافس شديد على صدارة المجموعة الثامنة، إذ تتساوى الفرق الأربعة في النقاط برصيد نقطة واحدة لكل منها.

وتعادل منتخب الرأس الأخضر سلبياً مع إسبانيا، بطلة أوروبا، بفضل أداء دفاعي بارع، وقال بيلسا إن أوروغواي ستستخلص الدروس من الكتلة الدفاعية المنخفضة التي واجهتها في التعادل 1-1 مع السعودية.

وأوضح بيلسا: «سيطرنا على الكرة بشكل كبير، لكننا لم نخلق سوى فرص قليلة جداً في الشوط الأول»، مضيفاً أن الفريق يعرف بالفعل الصورة التي عليه اللعب بها.

وأضاف: «في الشوط الثاني، تعاملنا مع الكرة بسرعة وبنزعة هجومية وديناميكية بطبيعتها مع مستوى مرتفع من الحركة».