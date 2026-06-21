كين يحفز لاعبي إنجلترا في كأس العالم بـ«الموسيقى الريفية»

كشف دان بيرن، مدافع منتخب إنجلترا، أن هاري كين قائد الفريق يشعل حماس لاعبي المنتخب الإنجليزي أثناء المشاركة في كأس العالم من خلال قائمة أغاني الموسيقى الشعبية (موسيقى الريف).
تحدث كين عن إعجابه بأداء الجماهير لأغنية «وندروول» الشهيرة لفرقة أواسيس بعد الفوز 4 - 2 على كرواتيا في افتتاح مشوار الفريقين بمونديال 2026، لكن موسيقى الريف الصاخبة هي ما تحفز قائد منتخب إنجلترا بشكل أكبر.
أضاف بيرن، عبر وكالة الأنباء البريطانية، أن كين من أشد المعجبين بموسيقى الريف الحديثة، وأن قائمة أغانيه المختارة تضم مغني الريف مورجان والين، وديلان جوسيت، وزاك برايان، ولوك برايان، وفرقة ذا باند بيري، ووايت فلوريس، وكين براون، ولوك كومبس.
وحضر كين، وبيرن، وحارس المرمى جيسون ستيل، حفلاً للمغنية إيلا لانغلي في ضواحي كانساس سيتي، الجمعة.
وقال بيرن، مدافع نيوكاسل، إنه حضر الحفل مرتدياً زي رعاة البقر.
وبعد هذا الحفل، ركّز منتخب إنجلترا على استئناف تدريباته استعداداً لمواجهة غانا يوم الثلاثاء المقبل في بوسطن.