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الرياضة رياضة سعودية

الحزم يتعاقد مع الرواندي موغيشا

الدولي الرواندي بونور موغيشا (نادي الحزم)
الدولي الرواندي بونور موغيشا (نادي الحزم)
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الحزم يتعاقد مع الرواندي موغيشا

الدولي الرواندي بونور موغيشا (نادي الحزم)
الدولي الرواندي بونور موغيشا (نادي الحزم)

أعلن نادي الحزم رسمياً عن تعاقده مع لاعب الوسط الدولي الرواندي بونور موغيشا (26 عاماً)، لتعزيز صفوف الفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة المقبلة؛ حيث يراهن الجهاز الفني على إمكانات اللاعب في مركز محور الارتكاز وقدراته البدنية العالية في افتكاك الكرات وبناء اللعب من الخلف.

ويمتلك موغيشا مسيّرة كروية حافلة بالتجارب المتنوعة، إذ بدأ مشواره الاحترافي في رواندا عبر أندية هيروز وموكورا فيكتوري، وصولاً إلى نادي الجيش الرواندي، قبل أن يخوض تجارب احترافية في الدوري الليبي مع الأهلي طرابلس، وفي الدوري التونسي رفقة ناديي مستقبل المرسى والملعب التونسي.

وتأتي صفقة انضمام اللاعب إلى الحزم قادماً من آخر محطاته الكروية مع نادي المصري البورسعيدي في الدوري المصري الممتاز، والتي قدّم خلالها مستويات لافتة على الصعيدين المحلي والقاري، إلى جانب حضوره المنتظم عنصراً أساسياً في صفوف المنتخبات الوطنية لبلاده.

وتُعد صفقة التعاقد مع الرواندي موغيشا هي الصفقة الأجنبية الثالثة التي يعلن عنها نادي الحزم، وذلك بعد إتمامه إجراءات التعاقد يوم السبت مع الغيني موري كوناتي والتونسي محمد بن حميدة، ضمن خطة إدارة النادي لدعم الفريق بالعناصر الأجنبية المميزة التي تتوافق مع النظرة الفنية للمدرب جلال قادري.

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