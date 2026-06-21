حسام حسن: أزمة «صلاح» مجرد شائعات... إنه القائد

نفى حسام حسن، مدرب منتخب مصر، وجود أي أزمة داخل معسكر «الفراعنة»، مؤكداً أن تركيز فريقه ينصبّ على تحقيق أول فوز في تاريخ البلاد بكأس العالم والتأهل إلى دور الـ32، عشية المواجهة المهمة أمام نيوزيلندا الأحد، في الجولة الثانية من دور المجموعات لمونديال 2026.

وقال حسن، في المؤتمر الصحافي الذي عقده في فانكوفر السبت: «جميع اللاعبين يحظون بالأهمية نفسها داخل المنتخب»، مشيداً بدور القائد محمد صلاح داخل الملعب وخارجه.

وأضاف: «صلاح يساعد زملاءه على الالتزام، وكل ما يقال عن وجود أزمة بيننا مجرد شائعات»، مؤكداً ثقته الكاملة بنجم ليفربول الإنجليزي، وأن معيار المشاركة يعتمد على الأداء الفني فقط.

كما أشاد بأداء صلاح خلال التعادل أمام بلجيكا 1-1 في الجولة الافتتاحية، مشيراً إلى أنه قام بتوظيفه في مركز «اخترته بنفسي» لخدمة الفريق، علماً بأنه استبدله في الدقيقة 76.

وفي ما يتعلق بالاستعدادات لمواجهة نيوزيلندا، أوضح حسن أن الجهاز الفني حرص على توفير أفضل ظروف الراحة للاعبين، مشيراً إلى وصول البعثة مبكراً إلى كندا لمنح اللاعبين وقتاً كافياً للتعافي والاستعداد.

وقال: «نحترم جميع المنتخبات التي نواجهها، لكننا نثق بأنفسنا وبقدرتنا على تحقيق شيء مميز في كأس العالم».

ونوّه: «نحترم منتخب نيوزيلندا كثيراً، ونعرف إمكانات لاعبيه المحترفين في أوروبا وأسلوب لعبهم القريب بعض الشيء من المنتخبات الأوروبية، وستكون مباراة قوية وصعبة».

وأوضح: «في بداية مهمتي مع المنتخب واجهنا نيوزيلندا، وتلك المباراة منحت الجهاز الفني تصوراً واضحاً عن إمكانات اللاعبين... درسنا المنافس جيداً من خلال متابعة عدد كبير من مبارياته الرسمية والودية».

وأردف الهداف التاريخي للمنتخب المصري: «المنتخب النيوزيلندي يتميز بأسلوب قريب من الكرة الأوروبية من حيث القوة البدنية والانضباط التكتيكي، ولديهم كريس وود الذي له كل الاحترام، ولكن لدينا محمد صلاح».

ورأى حسن أن التعادل أمام بلجيكا «لم يكن مفاجئاً للجهاز الفني»، موضحاً أن المنتخب يركز على دراسة كل منافس على حدة وتحليل نقاط قوته وضعفه، بعيداً عن الانشغال بالحسابات الأخرى في البطولة.

وأضاف أن المنتخب يطمح إلى إسعاد الجماهير المصرية، وإثبات قدرته على المنافسة في أعلى المستويات، مؤكداً أن الكرة الأفريقية أثبتت في البطولة قدرتها على مقارعة كبار المنتخبات العالمية.

وشدّد حسن على أن الهدف الرئيسي يتمثل في بلوغ دور الـ32، معرباً عن ثقته في قدرة منتخب مصر على تحقيق هذا الإنجاز التاريخي، إلى جانب تسجيل أول انتصار له في نهائيات كأس العالم.

وأشار مدرب «الفراعنة» إلى أنه عمل منذ توليه المسؤولية على تجديد دماء المنتخب وتطوير مستواه، وكان الحصاد الأبرز الوصول إلى نصف نهائي كأس أمم أفريقيا، معترفاً بأن المهمة لم تكن سهلة بسبب المنافسة القوية بين اللاعبين.