اتفاق تاريخي بين «موتو جي بي» والفرق الخمسة الكبرى

توصّلت إدارة بطولة العالم للدراجات النارية فئة موتو جي بي والمصنعون الخمسة إلى اتفاق «تاريخي» بشأن العقد التجاري الجديد الذي يمتد لخمسة أعوام حتى 2031، مقابل الحصول على إيرادات من حقوق البث التلفزيوني والرعاة والحلبات.

وبعد أكثر من عام من المفاوضات الصعبة، وافق المصنعون المشاركون في البطولة ومجموعة «موتو جي بي سبورتس إنترتينمنت» على الاتفاق العام الذي سيربط الطرفين خلال السنوات الخمس المقبلة.

ويربط هذا الاتفاق، المستوحى من اتفاقيات «كونكورد» الخاصة ببطولة الفورمولا 1، فرق أبريليا ودوكاتي وهوندا وكيه تي إم وياماها بالبطولة حتى 2031، كما سيسمح بإضفاء الطابع الرسمي على جميع انتقالات الدراجين بين الفرق اعتباراً من عام 2027.

واستمرت المفاوضات المتبادلة لفترة أطول مما كان يتوقعه أي من الطرفين في البداية، ويعود ذلك إلى حد كبير إلى الاستراتيجية التي اعتمدتها رابطة «مصنعي الدراجات النارية الرياضية» التي رأت في المرحلة الحالية فرصة للضغط بقوة بهدف الحصول على أفضل الشروط الممكنة.

وبطبيعة الحال، شارك في المفاوضات المالك الجديد للحقوق التجارية، مجموعة «ليبرتي ميديا» الأميركية.

وقال كارلوس إسبيليتا، المدير الرياضي لـ«موتو جي بي» خلال مؤتمر صحافي على هامش التجارب الحرة لجائزة التشيك الكبرى في برنو: «شكراً للمصنعين الخمسة على جعل هذا الأمر ممكناً».

وأضاف: «هذا اليوم يُشكل نقطة تحول لـ(موتو جي بي)»، فيما راهن كارميلو إسبيليتا، المدير العام لمجموعة «سبورتس إنترتَينمنت»، على «نمو عالمي» للبطولة.

من جهته، وصف مدير أبريليا ماسيمو ريفولا، رئيس رابطة «مصنعي الدراجات النارية الرياضية»، الحدث بأنه «يوم تاريخي».

وحسب موقع «موتورسبورت» المتخصص الذي كان أول من كشف قبل أيام عن هذا الاتفاق، سيحصل كل فريق على نحو 8 ملايين يورو سنوياً من عائدات التلفزيون والرعاة والحلبات.

ووفق الإجراءات المزمع تطبيقها في 2027، سيُسمح لكل فريق بدراجة واحدة فقط لكل سائق، وسيُطلب منه تطوير سياسته التسويقية والتواصلية، على غرار ما هو معمول به في الفورمولا 1.

وعلى الصعيد التقني، تم الإعلان سابقاً عن ثورة تشمل خفض سعة المحركات من ألف سنتم مكعب إلى 850 سنتم مكعب لأسباب تتعلق بالسلامة والبيئة، حسب «موتو جي بي».

وفيما يخص انتقالات الدراجين، من المتوقع الإعلان عن انضمام الإسباني بيدرو أكوستا (كيه تي إم) إلى دوكاتي، ليكون زميلاً لمواطنه بطل العالم 7 مرات مارك ماركيز.

أما الشقيق الأصغر لمارك ماركيز، أليكس (دوكاتي-غريزيني)، فسيتجه إلى كيه تي إم برفقة الإيطالي فابيو دي جان أنتونيو (دوكاتي-في آر 46)، في حين سيغادر الإيطالي فرانشيسكو «بيكو» بانيايا دوكاتي إلى أبريليا.

كما يُتوقع انتقال الفرنسي فابيو كوارتارارو الذي يعاني مع ياماها، إلى هوندا، وسينضم الإسباني خورخي مارتين (أبريليا) والياباني آي أوغورا (أبريليا-تراكهاوس) إلى ياماها.