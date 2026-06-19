مدرب كوريا الجنوبية يحث لاعبيه على تجاوز الهزيمة أمام المكسيك

قال مدرب منتخب كوريا الجنوبية هونغ ميونغ بو إنه يتعين على لاعبيه تجاوز الهزيمة 1-صفر أمام المكسيك، بعد أن كان خطأ حارس المرمى عاملاً حاسماً في مباراتهم الثانية ضمن المجموعة الأولى في كأس العالم لكرة القدم.

وتلقت كوريا الجنوبية هدفاً في وقت مبكر من الشوط الثاني عندما فقد الحارس كيم سونغ جيو السيطرة على كرة عالية تحت الضغط، مما سمح للويس رومو بتسجيل الهدف.

وقال هونغ للصحافيين: «الهدف الذي استقبلناه مؤسف، لكن لا داعي لأن نحني رؤوسنا».

وأضاف: «النتيجة مخيبة للآمال، لكنني أعتقد أن اللاعبين نفذوا الخطط التي أعددناها لهذه المباراة بشكل جيد».

وأشار هونغ إلى أن كوريا الجنوبية كانت تتوقع أن تمارس المكسيك ضغطاً هجومياً قوياً منذ البداية، لذلك ركز فريقه على الصمود في المراحل الأولى من المباراة دون استقبال أي أهداف.

وأضاف: «كان من الضروري ألا نستقبل أي هدف حتى الدقيقة العشرين من الشوط الأول، وقد صمد اللاعبون جيداً».

وتابع قائلاً: «بعد ذلك، تحول إيقاع المباراة لصالحنا، وتمكنا من التفوق في كل من الضغط والتحكم في المباراة».

ورفض هونغ إلقاء اللوم مباشرة على كيم في دخول الهدف، قائلاً إنه لم يرجع بعد لمشاهدة الاصطدام الذي أدى إلى الخطأ.

وقال: «كان هناك تدافع بين اللاعبين في تلك اللحظة، وأعتقد أن خطأ حدث في تلك العملية».

ورغم الخسارة، لا تزال كوريا الجنوبية تملك فرصة للمنافسة على التأهل إلى دور 32، برصيد ثلاث نقاط من مباراتين. وتتصدر المكسيك المجموعة برصيد ست نقاط، بينما تمتلك كل من جمهورية التشيك وجنوب أفريقيا نقطة واحدة.

وتواجه كوريا الجنوبية في مباراتها الأخيرة بالمجموعة جنوب أفريقيا يوم الأربعاء في مونتيري.

وقال هونغ: «جنوب أفريقيا فريق يتمتع بسرعة جيدة. نحتاج إلى الاستعداد الخططي الجيد».