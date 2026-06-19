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الرياضة رياضة عالمية

مدرب كوريا الجنوبية يحث لاعبيه على تجاوز الهزيمة أمام المكسيك

مدرب منتخب كوريا الجنوبية هونغ ميونغ بو (أ.ب)
مدرب منتخب كوريا الجنوبية هونغ ميونغ بو (أ.ب)
  • غوادالاخارا: «الشرق الأوسط»
TT
  • غوادالاخارا: «الشرق الأوسط»
TT

مدرب كوريا الجنوبية يحث لاعبيه على تجاوز الهزيمة أمام المكسيك

مدرب منتخب كوريا الجنوبية هونغ ميونغ بو (أ.ب)
مدرب منتخب كوريا الجنوبية هونغ ميونغ بو (أ.ب)

قال مدرب منتخب كوريا الجنوبية هونغ ميونغ بو إنه يتعين على لاعبيه تجاوز الهزيمة 1-صفر أمام المكسيك، بعد أن كان خطأ حارس المرمى عاملاً حاسماً في مباراتهم الثانية ضمن المجموعة الأولى في كأس العالم لكرة القدم.

وتلقت كوريا الجنوبية هدفاً في وقت مبكر من الشوط الثاني عندما فقد الحارس كيم سونغ جيو السيطرة على كرة عالية تحت الضغط، مما سمح للويس رومو بتسجيل الهدف.

وقال هونغ للصحافيين: «الهدف الذي استقبلناه مؤسف، لكن لا داعي لأن نحني رؤوسنا».

وأضاف: «النتيجة مخيبة للآمال، لكنني أعتقد أن اللاعبين نفذوا الخطط التي أعددناها لهذه المباراة بشكل جيد».

وأشار هونغ إلى أن كوريا الجنوبية كانت تتوقع أن تمارس المكسيك ضغطاً هجومياً قوياً منذ البداية، لذلك ركز فريقه على الصمود في المراحل الأولى من المباراة دون استقبال أي أهداف.

وأضاف: «كان من الضروري ألا نستقبل أي هدف حتى الدقيقة العشرين من الشوط الأول، وقد صمد اللاعبون جيداً».

وتابع قائلاً: «بعد ذلك، تحول إيقاع المباراة لصالحنا، وتمكنا من التفوق في كل من الضغط والتحكم في المباراة».

ورفض هونغ إلقاء اللوم مباشرة على كيم في دخول الهدف، قائلاً إنه لم يرجع بعد لمشاهدة الاصطدام الذي أدى إلى الخطأ.

وقال: «كان هناك تدافع بين اللاعبين في تلك اللحظة، وأعتقد أن خطأ حدث في تلك العملية».

ورغم الخسارة، لا تزال كوريا الجنوبية تملك فرصة للمنافسة على التأهل إلى دور 32، برصيد ثلاث نقاط من مباراتين. وتتصدر المكسيك المجموعة برصيد ست نقاط، بينما تمتلك كل من جمهورية التشيك وجنوب أفريقيا نقطة واحدة.

وتواجه كوريا الجنوبية في مباراتها الأخيرة بالمجموعة جنوب أفريقيا يوم الأربعاء في مونتيري.

وقال هونغ: «جنوب أفريقيا فريق يتمتع بسرعة جيدة. نحتاج إلى الاستعداد الخططي الجيد».

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فيكتور جيوكيريس (يسار) وألكسندر إيزاك يقودان هجوم السويد بالمونديال (أ.ب)
فيكتور جيوكيريس (يسار) وألكسندر إيزاك يقودان هجوم السويد بالمونديال (أ.ب)
  • دالاس : «الشرق الأوسط»
TT
  • دالاس : «الشرق الأوسط»
TT

«مونديال 2026»: جيوكيريس وإيزاك يمنحان السويد قوة هجومية

فيكتور جيوكيريس (يسار) وألكسندر إيزاك يقودان هجوم السويد بالمونديال (أ.ب)
فيكتور جيوكيريس (يسار) وألكسندر إيزاك يقودان هجوم السويد بالمونديال (أ.ب)

ربما أصبح المنتخب السويدي لكرة القدم لا يمتلك زلاتان إبراهيموفيتش، لكن القوة الهجومية الجديدة المتمثلة في فيكتور جيوكيريس وألكسندر إيزاك نجحت، بالفعل، في التفوق على الأسطورة السويدية في «كأس العالم».

وسجل كل من جيوكيريس وإيزاك هدفاً، خلال الفوز الكاسح للسويد على تونس بنتيجة 5 / 1 في المباراة الافتتاحية، ويتطلعان لمواصلة التألق عندما يواجه المنتخب السويدي نظيره الهولندي، السبت.

وعلى عكس هذا، لم ينجح إبراهيموفيتش في تسجيل أي هدف، خلال مشاركتيه الاثنتين في «كأس العالم»، رغم كل ما امتلكه من مهارات وإمكانات استثنائية.

وقال غراهام بوتر، مدرب السويد، عن الثنائي: «إنهما لاعبان رائعان على المستوى الفردي، لكن معاً يمكنهما تشكيل تهديد حقيقي».

كان المنتخب الهولندي قد استهلّ مشواره بالتعادل 2/2 أمام اليابان، في حين اعترف القائد فيرجيل فان دايك بأن مواجهة السويد ستكون صعبة للغاية.

ويعرف فان دايك الثنائي جيداً، إذ يزامل إيزاك في ليفربول، بينما يلعب جيوكيريس مع آرسنال، الذي انتزع لقب الدوري الإنجليزي الممتاز من ليفربول وبلغ دوري أبطال أوروبا.

وقال فان دايك: «سألعب أمام مهاجم أعرفه جيداً، وآخر قدم موسماً رائعاً للغاية».

وكان ليفربول وآرسنال قد دفعا معاً نحو 210 ملايين يورو (241 مليون دولار) للتعاقد مع الثنائي، في حين يبدو أن إيزاك استعاد أفضل مستوياته في الوقت المناسب قبل «كأس العالم»، بعد موسم أول صعب في أنفيلد تخللته عدة إصابات.

وتبدو الشراكة بين اللاعبين مثالية بسبب اختلاف أسلوبيهما في اللعب.

ويعتمد جيوكيريس على القوة والإصرار، ويكون دائماً متاحاً لتسلُّم الكرة، كما يتمتع بحضور بدني قوي داخل الملعب. ويلعب إيزاك بأناقة أكبر، ويفضل التريث وانتظار اللحظة المناسبة قبل توجيه ضربته الحاسمة مستفيداً من مهاراته الفنية المميزة.

وقال بوتر: «أعتقد أن لديهما أسلوبين مختلفين، وهذا أمر جيد لنا. المهمة هي الاستفادة القصوى من قدراتهما ومميزاتهما بالطريقة التي تخدم الفريق بأفضل شكل ممكن».

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الرياضة كرة القدم كأس العالم آرسنال ليفربول أميركا
الرياضة رياضة عالمية

اتفاق تاريخي بين «موتو جي بي» والفرق الخمسة الكبرى

بطولة العالم للدراجات النارية فئة موتو جي بي (رويترز)
بطولة العالم للدراجات النارية فئة موتو جي بي (رويترز)
  • برنوتش: «الشرق الأوسط»
TT
  • برنوتش: «الشرق الأوسط»
TT

اتفاق تاريخي بين «موتو جي بي» والفرق الخمسة الكبرى

بطولة العالم للدراجات النارية فئة موتو جي بي (رويترز)
بطولة العالم للدراجات النارية فئة موتو جي بي (رويترز)

توصّلت إدارة بطولة العالم للدراجات النارية فئة موتو جي بي والمصنعون الخمسة إلى اتفاق «تاريخي» بشأن العقد التجاري الجديد الذي يمتد لخمسة أعوام حتى 2031، مقابل الحصول على إيرادات من حقوق البث التلفزيوني والرعاة والحلبات.

وبعد أكثر من عام من المفاوضات الصعبة، وافق المصنعون المشاركون في البطولة ومجموعة «موتو جي بي سبورتس إنترتينمنت» على الاتفاق العام الذي سيربط الطرفين خلال السنوات الخمس المقبلة.

ويربط هذا الاتفاق، المستوحى من اتفاقيات «كونكورد» الخاصة ببطولة الفورمولا 1، فرق أبريليا ودوكاتي وهوندا وكيه تي إم وياماها بالبطولة حتى 2031، كما سيسمح بإضفاء الطابع الرسمي على جميع انتقالات الدراجين بين الفرق اعتباراً من عام 2027.

واستمرت المفاوضات المتبادلة لفترة أطول مما كان يتوقعه أي من الطرفين في البداية، ويعود ذلك إلى حد كبير إلى الاستراتيجية التي اعتمدتها رابطة «مصنعي الدراجات النارية الرياضية» التي رأت في المرحلة الحالية فرصة للضغط بقوة بهدف الحصول على أفضل الشروط الممكنة.

وبطبيعة الحال، شارك في المفاوضات المالك الجديد للحقوق التجارية، مجموعة «ليبرتي ميديا» الأميركية.

وقال كارلوس إسبيليتا، المدير الرياضي لـ«موتو جي بي» خلال مؤتمر صحافي على هامش التجارب الحرة لجائزة التشيك الكبرى في برنو: «شكراً للمصنعين الخمسة على جعل هذا الأمر ممكناً».

وأضاف: «هذا اليوم يُشكل نقطة تحول لـ(موتو جي بي)»، فيما راهن كارميلو إسبيليتا، المدير العام لمجموعة «سبورتس إنترتَينمنت»، على «نمو عالمي» للبطولة.

من جهته، وصف مدير أبريليا ماسيمو ريفولا، رئيس رابطة «مصنعي الدراجات النارية الرياضية»، الحدث بأنه «يوم تاريخي».

وحسب موقع «موتورسبورت» المتخصص الذي كان أول من كشف قبل أيام عن هذا الاتفاق، سيحصل كل فريق على نحو 8 ملايين يورو سنوياً من عائدات التلفزيون والرعاة والحلبات.

ووفق الإجراءات المزمع تطبيقها في 2027، سيُسمح لكل فريق بدراجة واحدة فقط لكل سائق، وسيُطلب منه تطوير سياسته التسويقية والتواصلية، على غرار ما هو معمول به في الفورمولا 1.

وعلى الصعيد التقني، تم الإعلان سابقاً عن ثورة تشمل خفض سعة المحركات من ألف سنتم مكعب إلى 850 سنتم مكعب لأسباب تتعلق بالسلامة والبيئة، حسب «موتو جي بي».

وفيما يخص انتقالات الدراجين، من المتوقع الإعلان عن انضمام الإسباني بيدرو أكوستا (كيه تي إم) إلى دوكاتي، ليكون زميلاً لمواطنه بطل العالم 7 مرات مارك ماركيز.

أما الشقيق الأصغر لمارك ماركيز، أليكس (دوكاتي-غريزيني)، فسيتجه إلى كيه تي إم برفقة الإيطالي فابيو دي جان أنتونيو (دوكاتي-في آر 46)، في حين سيغادر الإيطالي فرانشيسكو «بيكو» بانيايا دوكاتي إلى أبريليا.

كما يُتوقع انتقال الفرنسي فابيو كوارتارارو الذي يعاني مع ياماها، إلى هوندا، وسينضم الإسباني خورخي مارتين (أبريليا) والياباني آي أوغورا (أبريليا-تراكهاوس) إلى ياماها.

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الرياضة سباق للدراجات التشيك
الرياضة رياضة عالمية

«دورة كوينز»: ناكاشيما يعبر للدور قبل النهائي

براندون ناكاشيما إلى نصف نهائي «كوينز» (رويترز)
براندون ناكاشيما إلى نصف نهائي «كوينز» (رويترز)
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT

«دورة كوينز»: ناكاشيما يعبر للدور قبل النهائي

براندون ناكاشيما إلى نصف نهائي «كوينز» (رويترز)
براندون ناكاشيما إلى نصف نهائي «كوينز» (رويترز)

حقق براندون ناكاشيما أكبر انتصار له هذا الموسم، بالفوز على أليكس دي مينور، المصنف الأول، 7 / 5 و6 / 3 في بطولة كوينز للتنس للرجال، ليصل للدور قبل النهائي للمرة الثالثة هذا الموسم.

وقال ناكاشيما في تصريحات أوردها الموقع الإلكتروني للرابطة العالمية للاعبي التنس المحترفين: «في أي وقت تفوز على من المصنفين الأوائل، يكون هذا إنجازاً ضخماً. أشعر أنني في حالة جيدة على العشب في جميع المباريات التي خضتها هنا. أنا سعيد بمستواي الجيد».

وحقق ناكاشيما (24 عاماً) ثلاثة انتصارات في مسيرته على اللاعبين المصنفين العشرة الأوائل، وتقدم في المواجهات المباشرة أمام دي مينور 2 / 1.

ولم يخسر ناكاشيما أي مجموعة حتى الآن في البطولة، وسيلتقي في الدور التالي مع فرانسيسكو سيروندولو أو آرثر فيري.

ويبحث ناكاشيما، المصنف الـ30 على العالم، عن التتويج بأول ألقابه هذا الموسم والثاني له في مسيرته بعدما فاز بلقب بطولة سان دييغو في 2022.

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