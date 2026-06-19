المكسيك تعبر كوريا بهدف وحيد... وتتأهل

أصبح منتخب المكسيك أول فريق يتأهل لدور الـ32 في تاريخ بطولة كأس العالم لكرة القدم بعد فوزه الثمين1 - 0 على كوريا الجنوبية، مساء الخميس بالتوقيت المحلي، في الجولة الثانية بالمجموعة الأولى من مرحلة المجموعات لمونديال 2026، المقام حالياً في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

ويدين منتخب المكسيك بفضل كبير في تحقيق هذا الفوز للاعبه لويس رومو، الذي أحرز هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 50 من عمر المباراة، التي أقيمت بمدينة غوادا لاخارا المكسيكية.

وارتفع رصيد منتخب المكسيك إلى 6 نقاط، ليتأهل رسمياً لدور الـ32، ويضمن صدارته للمجموعة، دون النظر لنتيجة لقائه مع منتخب التشيك في الجولة الأخيرة، بينما بقي منتخب كوريا الجنوبية في المركز الثاني برصيد 3 نقاط.

وفي المقابل، يحتل منتخب التشيك المركز الثالث برصيد نقطة واحدة، متفوقاً بفارق هدف على منتخب جنوب أفريقيا متذيل الترتيب، المتساوي معه في الرصيد نفسه.

وظهر دور الـ32، كأول الأدوار الإقصائية في المونديال، للنور لأول مرة في تلك النسخة، بعد زيادة عدد المنتخبات المشاركة في كأس العالم إلى 48 منتخباً بدلاً من 32.

وكان دور الـ16 يمثل أول مراحل خروج المغلوب في كأس العالم منذ نسخة عام 1986 بالمكسيك، حينما كان يشارك 24 منتخباً في البطولة آنذاك.

يشار إلى أنه تم توزيع المنتخبات الـ48 المشاركة في المونديال على 12 مجموعة، بواقع 4 منتخبات في كل مجموعة، على أن يتأهل المتصدر والوصيف للأدوار الإقصائية، بالإضافة لأفضل 8 منتخبات حاصلة على المركز الثالث.