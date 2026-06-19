يوسف عبد الرزاق: الطرد أثر فينا... وفرصة قطر لا تزال قائمة

قدم لاعب المنتخب القطري يوسف عبد الرزاق التهنئة لمنتخب كندا بعد نهاية مباراة المنتخبين ببطولة كأس العالم، مشدداً على أن حظوظ بلاده لا تزال قائمة في التأهل للأدوار الإقصائية بالمسابقة.

وأشار عبد الرزاق إلى أن المباراة كانت صعبة، رافضاً في الوقت نفسه التعليق على القرارات التحكيمية، ومدى تأثيرها في أداء اللاعبين، متمنياً الشفاء العاجل للاعب كونيه الذي تعرض للإصابة، والعودة سريعاً إلى الملاعب.

وأكد يوسف عبد الرزاق أنه على الرغم من الهزيمة، فإن الفرصة لا تزال قائمة أمام المنتخب القطري، مشدداً على ضرورة الاستشفاء السريع، والتركيز على تقديم أداء أفضل في المباراة المقبلة أمام منتخب البوسنة والهرسك لمحاولة حصد النقاط الثلاث، والمنافسة على التأهل، وهو الهدف الرئيسي للفريق.

وشدد اللاعب القطري على أنه يجب نسيان هذه المباراة وتجاوزها بما أنها انتهت.

وعن نقطة التحول في اللقاء، أوضح عبد الرزاق أن طرد همام الأمين في الشوط الأول، جعل المباراة أكثر صعوبة، رداً على الاستفسار حول تراجع الأداء بعد تقديم أول 15 دقيقة بشكل جيد، وصناعة بعض الفرص.

واختتم عبد الرزاق حديثه بالإشارة إلى أنه لم يشاهد ما حدث بين مدربي المنتخبين أو ما جرى في الملعب بعد نهاية المباراة، مؤكداً أنه ليس لديه أي تعليق بهذا الخصوص.