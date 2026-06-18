ذكري لـ«الشرق الأوسط»: تركيزنا انتقل إلى إسبانيا بعد طي صفحة الأوروغواي

أكد جهاد ذكري، لاعب المنتخب السعودي لكرة القدم، أن لاعبي «الأخضر» يتعاملون مع كل مباراة على حدة، مشيراً إلى أن مواجهة الأوروغواي أصبحت من الماضي، فيما ينصب التركيز حالياً على الاستعداد لمواجهة إسبانيا.
وقال ذكري في حديث خاص لـ«الشرق الأوسط»: «ننظر إلى كل مباراة بشكل منفصل، فلكل مواجهة ظروفها ومتطلباتها الفنية. كانت لدينا مباراة أمام الأوروغواي، والآن تركيزنا بالكامل منصب على مواجهة إسبانيا، وهو ما يتطلب استعداداً مختلفاً وتكتيكاً خاصاً يتناسب مع المنافس».
️ | جهاد ذكري لاعب #المنتخب_السعودي في حديث لـ«الشرق الأوسط»:- ننظر لكل مباراة بشكل منفصل، بتكتيك خاص واستعداد مختلف.- اختلاف التوقيت صحيح سيكون فارق بشكل كبير ولكن منذ بداية التحضيرات لهذه المواجهة بدأنا تدريباتنا بنفس التوقيت. #كأس_العالم2026 pic.twitter.com/MJ8ioDzo1T
— الشرق الأوسط - رياضة (@aawsat_spt) June 18, 2026
وأضاف أن إدارة المنتخب وفرت جميع الإمكانات اللازمة، وعملت على تهيئة الأجواء بالشكل الأمثل من أجل مساعدة اللاعبين على تقديم أفضل المستويات خلال البطولة.
وعن اختلاف مواعيد المباريات التي يخوضها المنتخب السعودي في كأس العالم، أوضح ذكري أن تفاوت التوقيت يمثل تحدياً.