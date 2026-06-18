كارتال يعود لتدريب فناربخشة في ولاية رابعة

أعلن نادي فناربخشة، الخميس، تعيين إسماعيل كارتال مدرباً جديداً للفريق، في رابع ولاية له مع النادي المنافس في الدوري التركي الممتاز لكرة القدم.

وقال نادي فناربخشة، في بيان عبر «منصة الإفصاح العام (كيه إيه بي)» التركية، إنه عين كارتال (65 عاماً) بعقد مدته عام واحد.

وكان كارتال، الذي قضى عقداً من الزمن في صفوف فناربخشة خلال مسيرته لاعباً، تولى تدريب النادي سابقاً في موسم 2014 - 2015، ثم بشكل مؤقت في موسم 2021 - 2022، قبل أن يعود لتولي المهمة لموسم كامل في 2023 - 2024. كما شغل منصب مساعد المدرب في فناربخشة في آخر مرتين فاز فيهما النادي بلقب الدوري.

وأنهى فناربخشة المواسم الـ5 السابقة في الدوري التركي الممتاز بالمركز الثاني، بينما أحرز غريمه غلاطة سراي اللقب 4 مرات متتالية.