مونديال 2026: ولاء الأميركي روبنسون فقط لمنتخب بلاده

يركز أنتوني «جيداي» روبنسون، الظهير الأيسر للمنتخب الأميركي الذي نشأ في ليفربول ويتحدث بلكنة بريطانية واضحة، على مساعدة منتخب بلاده للذهاب بعيدا في كأس العالم التي تستضيفها مع كندا والمكسيك.

منذ ظهوره الأول في 2018، أصبح روبنسون عنصراً أساسياً في تشكيلة الولايات المتحدة؛ إذ قدم أداءً دفاعياً صلباً في الفوز الافتتاحي على الباراغواي، لكنه قادر أيضاً على تسجيل أهداف مذهلة، مثل تسديدته الصاروخية في مرمى ألمانيا في مباراة ودية مؤخراً.

وقال روبنسون لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» قبل مباراة إنجلترا وكرواتيا، الأربعاء: «لن أقول إنني سأشجع إنجلترا!».

وأضاف: «أقصد أن اللاعبين الذين أعرفهم هناك، آمل أن يقدموا أداءً جيداً. لكن لا أفضّل فريقاً بعينه في البطولة سوى فريقنا».

هاجر والده مارلون إلى الولايات المتحدة وحصل على الجنسية الأميركية.

وفي طفولته، تفاعل مع ثقافة والده الجديدة من خلال مشاهدة الرسوم المتحركة الأميركية، واشتهر بين زملائه بلقب «جيداي» الذي استمده من فيلم «حرب النجوم».

ويعدّ روبنسون واحداً من لاعبين عدة في صفوف المنتخب الأميركي تربطهم صلات بإنجلترا. فالمهاجم فولارين بالوغون الذي سجل هدفين في شباك الباراغواي ليمنح الولايات المتحدة بداية مثالية، نشأ في لندن، في حين وُلد كل من جيو رينا وسيباستيان بيرهالتر في المملكة المتحدة.

وقد يلتقي المنتخب الأميركي مع إنجلترا في الأدوار الإقصائية، في ربع النهائي المحتمل إذا تصدر الأميركيون مجموعتهم واحتل الإنجليز المركز الثاني.

وقال روبنسون إنه سيرحب بإعادة مواجهة إنجلترا، بعد مباراة دور المجموعات في مونديال 2022 التي انتهت بالتعادل 0-0.

وأضاف: «إذا واجهنا إنجلترا، فقد لعبنا ضدهم من قبل، ستكون إعادة جميلة لمباراة صعبة للغاية، وآمل أن نفوز بها».

لكنه تابع: «من ناحية الفريق الذي نود تجنبه، أثق بقدرتنا على مواجهة أي فريق».

وأضاف: «لا يوجد فريق محدد نظرت إليه وقلت إنني سأقلق من مواجهته. هناك منتخبات قوية في جميع أنحاء البطولة».

وبالنسبة لروبنسون، فإن نظام كأس العالم الجديد الموسع والفاصل الزمني الأطول بين المباريات منحاه فرصة أفضل للتأقلم مع المنتخب والبلد.

وقال: «هذا جيد جداً بالنسبة لي شخصياً... لقد ابتعدت عن المنتخب لمدة عام ونصف العام بسبب الإصابات وأمور أخرى، وكان ذلك محبطاً».

وأضاف: «لذلك؛ العودة إلى أجواء الفريق والتعود على طريقة العمل، مع برنامج يبدو أشبه ببرنامج الأندية، يمنح شعوراً كبيراً بالاستمرارية. وأعتقد أن ذلك ظهر في أدائي... نحن نستمتع بالوقت الذي نقضيه معاً ونستفيد منه إلى أقصى حد».

وتلعب الولايات المتحدة ضد أستراليا الجمعة. وبعد الفوز الافتتاحي المثير، يتوقع حضور جماهيري صاخب في ملعب سياتل المعروف دائماً بأجوائه الحماسية.

وقال روبنسون: «كانت مباراة الباراغواي من أكثر المواجهات متعة بالنسبة لي منذ بدأت اللعب مع المنتخب الأميركي»، مضيفاً: «تحدثت مع (لاعب سياتل ساوندرز والمنتخب الأميركي كريستيان رولدان) وآخرين عن الثقافة الكروية الكبيرة في سياتل، وأنا متحمس جداً لاختبار ذلك بنفسي».