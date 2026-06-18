13 مليون شخص يتابعون فوزينيا حارس مرمى الرأس الأخضر بعد «قصته المُلهمة»

لا يزال حارس مرمى منتخب الرأس الأخضر فوزينيا في صدارة أشهر لاعبي «كأس العالم 2026» في منصات التواصل الاجتماعي، رغم أنه لم يكن معروفاً قبلها.

واحتاج فوزينيا لمباراة واحدة فقط ليصبح أحد أوسع الأسماء تداولاً على مستوى العالم، بعدما قفز عدد متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي من نحو 50 ألفاً قبل مواجهة إسبانيا إلى نحو 13.3 مليون متابع خلال يومين فقط من نهاية المباراة.

وسيتمكن حارس مرمى الرأس الأخضر، بطل التعادل مع إسبانيا (0-0) في مونديال 2026، في النهاية من مشاهدة والدته تدخل إلى الولايات المتحدة، بعد أن مُنعت من ذلك بسبب القيود المالية المتعلقة بالتأشيرة، وفق ما أعلن الأربعاء زعيم ديمقراطي في الكونغرس الأميركي.

وقال حكيم جيفريز، زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب، في بيان: «يشرفني أن أعلن أن والدة فوزينيا ستتمكن من الحصول على تأشيرة في الوقت المناسب لحضور مباراة الأحد ضد الأوروغواي».

والدة فوزينيا تترقب السفر للولايات المتحدة (رويترز)

وأضاف النائب عن نيويورك أنه تدخل لدى وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو لحل مشكلة التأشيرة.

وخلال المباراة ضد إسبانيا الاثنين، تصدى فوزينيا لكل الهجمات، ونجح في الحفاظ على شباكه نظيفة، مانحاً بلاده التي يبلغ عدد سكانها 500 ألف نسمة والمكوّنة من نحو عشر جزر تقع شمال غربي أفريقيا، أول نقطة في تاريخها.

واختير الحارس البالغ من العمر 40 عاماً أفضل لاعب في المباراة، وأثار إعجاباً كبيراً بأدائه، قبل أن يُنهي اللقاء باكياً بعد صافرة النهاية، محاطاً بزملائه.

وقال: «بكيت لأنني نشأت مع جديّ، وللأسف توفيا قبل بضع سنوات. لقد فعلا كل شيء من أجلي، ولم يكونا هنا (اليوم). كما أن والدتي لم تتمكن من الحضور بسبب التأشيرة»، موضحاً أنه لم ينجح «في جمع المبلغ الكافي في الوقت المناسب».

فوزينيا (رويترز)

وكانت الولايات المتحدة قد فرضت قيوداً صارمة جداً على التأشيرات بالتزامن مع المونديال، خصوصاً على الدول الأفريقية، في إطار سياسة الهجرة المتشددة للرئيس دونالد ترمب.

وطلبت واشنطن خصوصاً من مواطني 50 دولة نامية، من بينها الرأس الأخضر، إيداع كفالة تتراوح بين 5 و15 ألف دولار للحصول على تأشيرة، على أن تُسترد هذه الأموال عند عودتهم إلى بلدهم.

فوزينيا يرفع علام بلاده (إ.ب.أ)

وقد جرى تخفيف هذا النظام جزئياً قبل شهر من انطلاق كأس العالم بالنسبة لعدد من المشجعين.

وبحسب حكيم جيفريز «ترتب حالياً تفاصيل السفر لتجتمع الأم وابنها في ميامي»، حيث ستقام المباراة الثانية لفوزينيا و«القروش الزرقاء» الأحد ضد الأوروغواي، قبل مباراة أخيرة ضمن المجموعة الثامنة في 27 يونيو (حزيران) ضد السعودية.