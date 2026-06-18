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الرياضة رياضة عالمية

13 مليون شخص يتابعون فوزينيا حارس مرمى الرأس الأخضر بعد «قصته المُلهمة»

سيشاهد والدته بعد السماح لها بدخول الولايات المتحدة بأمر وزير الخارجية الأميركي

والدة فوزينيا ستتمكن من الحصول على تأشيرة في الوقت المناسب لحضور مباراة الأوروغواي (رويترز)
والدة فوزينيا ستتمكن من الحصول على تأشيرة في الوقت المناسب لحضور مباراة الأوروغواي (رويترز)
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT

13 مليون شخص يتابعون فوزينيا حارس مرمى الرأس الأخضر بعد «قصته المُلهمة»

والدة فوزينيا ستتمكن من الحصول على تأشيرة في الوقت المناسب لحضور مباراة الأوروغواي (رويترز)
والدة فوزينيا ستتمكن من الحصول على تأشيرة في الوقت المناسب لحضور مباراة الأوروغواي (رويترز)

لا يزال حارس مرمى منتخب الرأس الأخضر فوزينيا في صدارة أشهر لاعبي «كأس العالم 2026» في منصات التواصل الاجتماعي، رغم أنه لم يكن معروفاً قبلها.

واحتاج فوزينيا لمباراة واحدة فقط ليصبح أحد أوسع الأسماء تداولاً على مستوى العالم، بعدما قفز عدد متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي من نحو 50 ألفاً قبل مواجهة إسبانيا إلى نحو 13.3 مليون متابع خلال يومين فقط من نهاية المباراة.

وسيتمكن حارس مرمى الرأس الأخضر، بطل التعادل مع إسبانيا (0-0) في مونديال 2026، في النهاية من مشاهدة والدته تدخل إلى الولايات المتحدة، بعد أن مُنعت من ذلك بسبب القيود المالية المتعلقة بالتأشيرة، وفق ما أعلن الأربعاء زعيم ديمقراطي في الكونغرس الأميركي.

وقال حكيم جيفريز، زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب، في بيان: «يشرفني أن أعلن أن والدة فوزينيا ستتمكن من الحصول على تأشيرة في الوقت المناسب لحضور مباراة الأحد ضد الأوروغواي».

والدة فوزينيا تترقب السفر للولايات المتحدة (رويترز)

وأضاف النائب عن نيويورك أنه تدخل لدى وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو لحل مشكلة التأشيرة.

وخلال المباراة ضد إسبانيا الاثنين، تصدى فوزينيا لكل الهجمات، ونجح في الحفاظ على شباكه نظيفة، مانحاً بلاده التي يبلغ عدد سكانها 500 ألف نسمة والمكوّنة من نحو عشر جزر تقع شمال غربي أفريقيا، أول نقطة في تاريخها.

واختير الحارس البالغ من العمر 40 عاماً أفضل لاعب في المباراة، وأثار إعجاباً كبيراً بأدائه، قبل أن يُنهي اللقاء باكياً بعد صافرة النهاية، محاطاً بزملائه.

وقال: «بكيت لأنني نشأت مع جديّ، وللأسف توفيا قبل بضع سنوات. لقد فعلا كل شيء من أجلي، ولم يكونا هنا (اليوم). كما أن والدتي لم تتمكن من الحضور بسبب التأشيرة»، موضحاً أنه لم ينجح «في جمع المبلغ الكافي في الوقت المناسب».

فوزينيا (رويترز)

وكانت الولايات المتحدة قد فرضت قيوداً صارمة جداً على التأشيرات بالتزامن مع المونديال، خصوصاً على الدول الأفريقية، في إطار سياسة الهجرة المتشددة للرئيس دونالد ترمب.

وطلبت واشنطن خصوصاً من مواطني 50 دولة نامية، من بينها الرأس الأخضر، إيداع كفالة تتراوح بين 5 و15 ألف دولار للحصول على تأشيرة، على أن تُسترد هذه الأموال عند عودتهم إلى بلدهم.

فوزينيا يرفع علام بلاده (إ.ب.أ)

وقد جرى تخفيف هذا النظام جزئياً قبل شهر من انطلاق كأس العالم بالنسبة لعدد من المشجعين.

وبحسب حكيم جيفريز «ترتب حالياً تفاصيل السفر لتجتمع الأم وابنها في ميامي»، حيث ستقام المباراة الثانية لفوزينيا و«القروش الزرقاء» الأحد ضد الأوروغواي، قبل مباراة أخيرة ضمن المجموعة الثامنة في 27 يونيو (حزيران) ضد السعودية.

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اختصاصي العلاج الطبيعي لمنتخب إيران: «ظروف غير عادلة» تعيقنا في المونديال

اختصاصي العلاج الطبيعي في منتخب إيران قال إن هناك أموراً كثيرة غير عادلة (رويترز)
اختصاصي العلاج الطبيعي في منتخب إيران قال إن هناك أموراً كثيرة غير عادلة (رويترز)
  • مكسيكو سيتي: «الشرق الأوسط»
TT
  • مكسيكو سيتي: «الشرق الأوسط»
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اختصاصي العلاج الطبيعي لمنتخب إيران: «ظروف غير عادلة» تعيقنا في المونديال

اختصاصي العلاج الطبيعي في منتخب إيران قال إن هناك أموراً كثيرة غير عادلة (رويترز)
اختصاصي العلاج الطبيعي في منتخب إيران قال إن هناك أموراً كثيرة غير عادلة (رويترز)

أكد اختصاصي العلاج الطبيعي للمنتخب الإيراني أن الفريق واجه الانتظار لساعات طويلة، ووقتاً محدوداً للتعافي البدني، وضغطاً نفسياً كبيراً خلال كأس العالم المقامة في أميركا الشمالية.

وبسبب الحرب بين إيران والولايات المتحدة، ظل مصير مشاركة المنتخب الإيراني في البطولة غامضاً لأشهر.

وسعى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) للسماح لهم بدخول الولايات المتحدة، لكنهم نقلوا معسكر تدريبهم من أريزونا إلى المكسيك، ويجبرون الآن من قبل الولايات المتحدة على العودة إلى تيخوانا في اليوم نفسه بعد كل مباراة.

وعمل باولو ألكسندر أراوخو مع أندية كرة قدم كبرى، لكنه يقول إنه لم يكن مستعداً لمهمة تدريب المنتخب الإيراني، حيث أجرى الفحوصات الطبية على متن رحلة العودة من مباراتهم الافتتاحية في لوس أنجليس يوم الاثنين ضد نيوزيلندا.

وقال لصحيفة «نيويورك تايمز» في وقت متأخر من مساء الأربعاء: «كانت هناك أمور كثيرة غير عادلة، كما تعلمون».

وأضاف: «عندما ينتظر اللاعبون في المطار ساعتين أو ثلاث، ثم يصلون ليجدوا أنفسهم محاطين برجال يحملون رشاشات، فإنهم غير معتادين على ذلك».

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الرياضة كرة القدم كأس العالم المكسيك
الرياضة رياضة عالمية

دورة هاله: زفيريف يهزم هانفمان ويتأهل لدور الـ8

ألكسندر زفيريف (د.ب.أ)
ألكسندر زفيريف (د.ب.أ)
  • برلين : «الشرق الأوسط»
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  • برلين : «الشرق الأوسط»
TT

دورة هاله: زفيريف يهزم هانفمان ويتأهل لدور الـ8

ألكسندر زفيريف (د.ب.أ)
ألكسندر زفيريف (د.ب.أ)

تغلب نجم التنس الألماني ألكسندر زفيريف اليوم على مواطنه يانيك هانفمان في دور الـ16 من دورة هاله، التي تقام على الملاعب العشبية، بنتيجة 6 - 3 و7 - 6 (7 - 4).

وقال زفيريف، الفائز مؤخراً ببطولة فرنسا المفتوحة: «لعبنا اليوم بمستوى عال، وسددنا الإرسال بشكل ممتاز». واستغل زفيريف أول فرصة سانحة له لحسم المباراة لصالحه، متغلباً على هانفمان في أقل من ساعة ونصف.

يانيك هانفمان (أ.ف.ب)

واتسمت المباراة بالفعل بقوة إرسالات كلا اللاعبين. وسدد زفيريف (29 عاماً)، الذي عانى سابقاً في سبيل تحقيق الفوز على التشيكي فيت كوربريفا، 9 إرسالات ساحقة ولم يواجه أي فرصة لكسر إرساله.

المباراة اتسمت بالفعل بقوة إرسالات كلا اللاعبين (أ.ف.ب)

في دورة هاله ذات الـ500 نقطة، لم يسبق لزفيريف المصنف الأول بين لاعبي ألمانيا حالياً في التنس، الفوز باللقب. ففي عام 2016، وهو في التاسعة عشرة من عمره فقط، خسر في النهائي أمام مواطنه فلوريان ماير.

وفي العام التالي، خسر أمام روجيه فيدرر، اللاعب السويسري صاحب أكبر عدد من الألقاب في البطولة الألمانية.

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مجموعة «باي كوليكتيف» تستحوذ على حصة أغلبية في فريق سندرلاند للسيدات

نادي سندرلاند سيحتفظ بحصة أقلية لضمان الحفاظ على هوية الفريق (مجموعة باي كوليكتيف)
نادي سندرلاند سيحتفظ بحصة أقلية لضمان الحفاظ على هوية الفريق (مجموعة باي كوليكتيف)
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT

مجموعة «باي كوليكتيف» تستحوذ على حصة أغلبية في فريق سندرلاند للسيدات

نادي سندرلاند سيحتفظ بحصة أقلية لضمان الحفاظ على هوية الفريق (مجموعة باي كوليكتيف)
نادي سندرلاند سيحتفظ بحصة أقلية لضمان الحفاظ على هوية الفريق (مجموعة باي كوليكتيف)

أعلن نادي سندرلاند أن مجموعة «باي كوليكتيف» الاستثمارية استحوذت على حصة أغلبية في فريق السيدات المنافس في دوري الدرجة الثانية الإنجليزي لكرة القدم.

وقال سندرلاند في بيان: «ستُركز المجموعة الاستثمارية وفريق سندرلاند للسيدات على تعزيز تطوير اللاعبات، وتحسين تجربة الجماهير في أيام المباريات، والاستثمار في البنية التحتية الأساسية، بالإضافة إلى زيادة الاستثمارات في أكاديمية الفريق».

وسيحتفظ نادي سندرلاند بحصة أقلية لضمان الحفاظ على هوية الفريق.

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