فان دير فارت يواصل تحليل مباريات كأس العالم رغم حديثه العنصري

يواصل نجم منتخب هولندا السابق، رافائيل فان دير فارت، تحليل مباريات كأس العالم عبر قناة «إن أو إس» الهولندية بعد اعتذاره عن تصريح عدّه العديد من المشاهدين عنصرياً.

وقال فان دير فارت، خلال تحليله مباراة هولندا واليابان التي انتهت بالتعادل 2-2 يوم الأحد: «لاعبو اليابان ملامحهم واحدة».

وساد الصمت قليلاً، قبل أن يستدرك النجم الهولندي: «هذه مزحة بالطبع. أخشى أن أقول أي شيء على الإطلاق».

لكن «وكالة الأنباء الهولندية» نقلت عن متحدث باسم القناة أن فان دير فارت سيكون موجوداً في الاستوديو التحليلي لمباراة هولندا والسويد، يوم السبت، في هيوستن.

وأشارت صحيفة «The Athletic» الرياضية الأربعاء إلى أن فان دير فارت، لم يقصد أي إساءة عنصرية بكلامه.

وقال لاعب هامبورغ وتوتنهام وريال مدريد السابق ضمن التقرير: «لم أقصد مطلقاً إهانة أوإيذاءً أو التمييز ضد أي شخص».

وأضاف: «أتفهم أن كلماتي جرحت بعض الناس، وأعتذر بشدة إذا كنت أزعجت أحداً، لم أقصد ذلك».

من جانبه، علّق متحدث باسم منظمة «كيك إت آوت» المناهضة للتمييز للصحيفة نفسها: «سماع لاعبين سابقين يُروّجون لانطباعات عنصرية عن منتخب اليابان يبقى أمراً مؤسفاً، وبعدها يحاولون تبرير ما يقولونه بأنه مزحة».