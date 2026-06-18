«دورة كوينز»: تومي بول يتأهل لدور الثمانية للمرة الثالثة في مسيرته

تأهّل الأميركي تومي بول لدور الثمانية في منافسات فردي الرجال بدورة كوينز المفتوحة للتنس «فئة 500 نقطة»، المُقامة على الملاعب العشبية، للمرة الثالثة في مسيرته.
احتاج بطل كوينز السابق إلى ساعة و41 دقيقة للفوز على الهولندي بوتيتش فان دي زاندشولب بنتيجة 7-6 (7-5) و6-3 في مباراةٍ أقيمت اليوم الخميس.
وسيلعب تومي بول في دور الثمانية ضد الإسباني أليخاندرو دافيدوفيتش فوكينا.
كان فوكينا قد تأهّل بالفوز على الفرنسي كورنتين موتيه بنتيجة 6-4 و6-3، في وقت سابق، يوم الخميس، بعد مباراةٍ استمرت ساعة و39 دقيقة.
ويبلغ مجموع الجوائز المالية لهذه الدورة مليونين و500 ألف يورو.