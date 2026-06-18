الحكم البرازيلي رافاييل كلاوس يدير مواجهة السعودية وإسبانيا

أسند «الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)» مهمة إدارة مباراة السعودية وإسبانيا، المقررة الأحد المقبل في أتلانتا بالولايات المتحدة، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثامنة بـ«كأس العالم 2026»، إلى الحكم البرازيلي رافاييل كلاوس.

وتكتسب المباراة أهمية كبيرة للمنتخبين بعد نتائجهما في الجولة الأولى، فقد تعادل المنتخب السعودي مع أوروغواي 1 - 1 في ميامي وقدم أداءً لافتاً، بينما اكتفت إسبانيا بتعادل سلبي مفاجئ أمام الرأس الأخضر في أتلانتا؛ مما جعل نقاط المباراة المقبلة ذات أهمية كبيرة في سباق التأهل إلى دور الـ32.

ويبلغ كلاوس من العمر 46 عاماً ويحمل الشارة الدولية منذ عام 2015، ويعدّ من أبرز حكام أميركا الجنوبية، كما سبق له الظهور في «كأس العالم 2022» بقطر ونسختين من بطولة «كوبا أميركا» عامي 2019 و2021.

وسيساعده مواطناه دانيلو مانيس ورودريغو فيغيريدو على الخطوط، فيما ستكون هذه أول مرة يدير فيها الحكم البرازيلي مباراة للمنتخب الإسباني.