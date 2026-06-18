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«مونديال 2026»: هل يكون فينيسيوس جونيور منقذ البرازيل؟

فينيسيوس جونيور (أ.ب)
فينيسيوس جونيور (أ.ب)
  • لوس أنجليس الولايات المتحدة: «الشرق الأوسط»
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  • لوس أنجليس الولايات المتحدة: «الشرق الأوسط»
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«مونديال 2026»: هل يكون فينيسيوس جونيور منقذ البرازيل؟

فينيسيوس جونيور (أ.ب)
فينيسيوس جونيور (أ.ب)

يواجه المنتخب البرازيلي شكوكاً جدية بشأن قدرته على الفوز بـ«النجمة السادسة» في النسخة الحالية من كأس العالم، لكن يمكن لمدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي الاعتماد على فينيسيوس جونيور الذي أنقذ الـ«سيليساو» بتسجيله هدف التعادل أمام المغرب في مباراته الافتتاحية.

بمواجهة هايتي في فيلادلفيا الجمعة، يتعيّن على مهاجم ريال مدريد الإسباني تقديم أداء مثالي ضد المنتخب الذي يُفترض أنه الأضعف في المجموعة الثالثة، لإسكات الانتقادات الموجهة إلى «راقصي السامبا» والحفاظ على الأمل بإنهاء منافسات المجموعة في الصدارة.

وأمام «أسود الأطلس»، أعاد فيني فريقه إلى أجواء المباراة بتسجيله هدف التعادل بعد نصف ساعة، رافعاً رصيده إلى 10 أهداف في 50 مباراة دولية. انطلق من الجهة اليسرى، ثم توغل إلى الداخل وأطلق تسديدة قوية بقدمه اليمنى، وهي علامته المميزة في ريال مدريد.

وبعدما حصل على جائزة «لاعب المباراة» لقيادته هجوم الـ«سيليساو» بمفرده ضد الأداء الرائع للمغاربة، أكد بعد المباراة أنه «لا يزال بإمكاني التحسن كثيراً».

وأوضح المهاجم البالغ 25 عاماً الذي لا يتردد في أداء واجباته الدفاعية: «لم أكن في أفضل حالاتي من الناحية الفنية. أعتقد أنني أستطيع تحسين ذلك، والمساعدة بشكل أكبر في القطاع الهجومي».

ورأى أنه «للفوز بكأس العالم، فإنه يتعين عليك أن تعاني، ويتعين عليك أن تستقبل أهدافاً، ويتعين عليك أن تقلب نتائج المباريات. وعلينا أن نكون مستعدين لذلك».

ويصل المهاجم البرازيلي إلى كأس العالم بعد موسم صعب مع ريال مدريد، حيث لم يحقق أي لقب في إسبانيا، وخرج من ربع نهائي «دوري أبطال أوروبا» على يد بايرن ميونيخ الألماني، على الرغم من أنه استعاد دوره لاعباً أساسياً في صفوف الفريق الملكي منذ وصول المدرب ألفارو أربيلوا في يناير (كانون الثاني) الماضي بدلاً من تشابي ألونسو.

وقد سجل معظم أهدافه الـ22 في النصف الثاني من الموسم.

كما بإمكانه الاعتماد على ثقة أنشيلوتي الذي أشرف عليه في ريال مدريد وفاز معه بلقبين في «دوري أبطال أوروبا» عامي 2022 و2024.

علّق فينيسيوس على العلاقة التي تربطه بأنشيلوتي قائلاً: «إنه شخص يعرفني أكثر من أي شخص آخر. يحرص دائماً على أن أنسجم مع فريقي بأسرع وقت ممكن، ويمنحني الأهمية التي احتاجها وأستحقها. وبتوفيق الإله، أستطيع أن أقدم له الكثير».

قال فينيسيوس في أواخر عام 2025 عن المدرب الإيطالي الذي أصبح أسطورة بعد فوزه بلقب في كل من الدوريات الخمسة الكبرى بأوروبا: «غرس أنشيلوتي الثقة في اللاعبين، وجعل الجميع يشعرون بالراحة حتى يتمكن كل لاعب من استغلال نقاط قوته على أكمل وجه في مركزه الأمثل».

وفي حين جرّب المدرب البالغ 67 عاماً كثيراً من الخيارات، مثل إشراكه الظهيرين روجر إيبانيز ودوغلاس سانتوس أساسيين أمام المغرب، إلا إنه يرى ابن مدينة ساو غونزالو، القريبة من ريو، لاعباً لا غنى عنه؛ نظراً إلى قدرته التهديفية العالية.

أوضح أنشيلوتي لقناة «بلاكار» البرازيلية: «يمكننا الاستفادة من لاعب قادر على تقديم الكثير جناحاً، وليس مهاجماً صريحاً داخل منطقة الجزاء؛ لأنني لست غبياً، وهو ليس مرجعاً أساسياً في منطقة الجزاء. لكن عندما يهاجم منطقة الجزاء وهو في وضعية تسمح له بالتحرك، فإنه يصبح خطيراً للغاية».

ويرى الأسطورة البرازيلي كافو أن فيني قادر على أن يكون «رجل النجمة السادسة».

وقال المدافع، الذي يتضمن سجله 142 مباراة دولية (وهو رقم قياسي برازيلي)، في أبريل (نيسان) الماضي خلال حفل توزيع جوائز «لوريوس»: «خلال هذه المباريات الـ8 (في حال الوصول إلى النهائي)، يمتلك فينيسيوس جونيور كل ما يحتاجه ليُظهر للعالم أجمع قيمته وما هو قادر على فعله على أرض الملعب».

جاء تصريح كافو بعدما تُوّج اللاعب الإسباني الموهوب من نادي برشلونة، لامين يامال، «أفضلَ رياضي شاب في العالم».

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اختصاصي العلاج الطبيعي لمنتخب إيران: «ظروف غير عادلة» تعيقنا في المونديال

اختصاصي العلاج الطبيعي في منتخب إيران قال إن هناك أموراً كثيرة غير عادلة (رويترز)
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  • مكسيكو سيتي: «الشرق الأوسط»
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  • مكسيكو سيتي: «الشرق الأوسط»
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اختصاصي العلاج الطبيعي لمنتخب إيران: «ظروف غير عادلة» تعيقنا في المونديال

اختصاصي العلاج الطبيعي في منتخب إيران قال إن هناك أموراً كثيرة غير عادلة (رويترز)
اختصاصي العلاج الطبيعي في منتخب إيران قال إن هناك أموراً كثيرة غير عادلة (رويترز)

أكد اختصاصي العلاج الطبيعي للمنتخب الإيراني أن الفريق واجه الانتظار لساعات طويلة، ووقتاً محدوداً للتعافي البدني، وضغطاً نفسياً كبيراً خلال كأس العالم المقامة في أميركا الشمالية.

وبسبب الحرب بين إيران والولايات المتحدة، ظل مصير مشاركة المنتخب الإيراني في البطولة غامضاً لأشهر.

وسعى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) للسماح لهم بدخول الولايات المتحدة، لكنهم نقلوا معسكر تدريبهم من أريزونا إلى المكسيك، ويجبرون الآن من قبل الولايات المتحدة على العودة إلى تيخوانا في اليوم نفسه بعد كل مباراة.

وعمل باولو ألكسندر أراوخو مع أندية كرة قدم كبرى، لكنه يقول إنه لم يكن مستعداً لمهمة تدريب المنتخب الإيراني، حيث أجرى الفحوصات الطبية على متن رحلة العودة من مباراتهم الافتتاحية في لوس أنجليس يوم الاثنين ضد نيوزيلندا.

وقال لصحيفة «نيويورك تايمز» في وقت متأخر من مساء الأربعاء: «كانت هناك أمور كثيرة غير عادلة، كما تعلمون».

وأضاف: «عندما ينتظر اللاعبون في المطار ساعتين أو ثلاث، ثم يصلون ليجدوا أنفسهم محاطين برجال يحملون رشاشات، فإنهم غير معتادين على ذلك».

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الرياضة كرة القدم كأس العالم المكسيك
الرياضة رياضة عالمية

دورة هاله: زفيريف يهزم هانفمان ويتأهل لدور الـ8

ألكسندر زفيريف (د.ب.أ)
ألكسندر زفيريف (د.ب.أ)
  • برلين : «الشرق الأوسط»
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  • برلين : «الشرق الأوسط»
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دورة هاله: زفيريف يهزم هانفمان ويتأهل لدور الـ8

ألكسندر زفيريف (د.ب.أ)
ألكسندر زفيريف (د.ب.أ)

تغلب نجم التنس الألماني ألكسندر زفيريف اليوم على مواطنه يانيك هانفمان في دور الـ16 من دورة هاله، التي تقام على الملاعب العشبية، بنتيجة 6 - 3 و7 - 6 (7 - 4).

وقال زفيريف، الفائز مؤخراً ببطولة فرنسا المفتوحة: «لعبنا اليوم بمستوى عال، وسددنا الإرسال بشكل ممتاز». واستغل زفيريف أول فرصة سانحة له لحسم المباراة لصالحه، متغلباً على هانفمان في أقل من ساعة ونصف.

يانيك هانفمان (أ.ف.ب)

واتسمت المباراة بالفعل بقوة إرسالات كلا اللاعبين. وسدد زفيريف (29 عاماً)، الذي عانى سابقاً في سبيل تحقيق الفوز على التشيكي فيت كوربريفا، 9 إرسالات ساحقة ولم يواجه أي فرصة لكسر إرساله.

المباراة اتسمت بالفعل بقوة إرسالات كلا اللاعبين (أ.ف.ب)

في دورة هاله ذات الـ500 نقطة، لم يسبق لزفيريف المصنف الأول بين لاعبي ألمانيا حالياً في التنس، الفوز باللقب. ففي عام 2016، وهو في التاسعة عشرة من عمره فقط، خسر في النهائي أمام مواطنه فلوريان ماير.

وفي العام التالي، خسر أمام روجيه فيدرر، اللاعب السويسري صاحب أكبر عدد من الألقاب في البطولة الألمانية.

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مجموعة «باي كوليكتيف» تستحوذ على حصة أغلبية في فريق سندرلاند للسيدات

نادي سندرلاند سيحتفظ بحصة أقلية لضمان الحفاظ على هوية الفريق (مجموعة باي كوليكتيف)
نادي سندرلاند سيحتفظ بحصة أقلية لضمان الحفاظ على هوية الفريق (مجموعة باي كوليكتيف)
  • لندن: «الشرق الأوسط»
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  • لندن: «الشرق الأوسط»
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مجموعة «باي كوليكتيف» تستحوذ على حصة أغلبية في فريق سندرلاند للسيدات

نادي سندرلاند سيحتفظ بحصة أقلية لضمان الحفاظ على هوية الفريق (مجموعة باي كوليكتيف)
نادي سندرلاند سيحتفظ بحصة أقلية لضمان الحفاظ على هوية الفريق (مجموعة باي كوليكتيف)

أعلن نادي سندرلاند أن مجموعة «باي كوليكتيف» الاستثمارية استحوذت على حصة أغلبية في فريق السيدات المنافس في دوري الدرجة الثانية الإنجليزي لكرة القدم.

وقال سندرلاند في بيان: «ستُركز المجموعة الاستثمارية وفريق سندرلاند للسيدات على تعزيز تطوير اللاعبات، وتحسين تجربة الجماهير في أيام المباريات، والاستثمار في البنية التحتية الأساسية، بالإضافة إلى زيادة الاستثمارات في أكاديمية الفريق».

وسيحتفظ نادي سندرلاند بحصة أقلية لضمان الحفاظ على هوية الفريق.

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