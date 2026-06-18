الإعلام الكندي يحذر من خطورة عفيف... وبراعة أبو ندى

تحظى المواجهة المرتقبة بين المنتخب القطري ونظيره الكندي، مساء الخميس على استاد «بي سي بليس» في فانكوفر، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية لكأس العالم 2026، باهتمام واسع من وسائل الإعلام الكندية.

وخصَّص الإعلام الكندي مساحات كبيرة لتحليل نقاط القوة في المنتخب القطري، والتحذير من خطورته بعد تعادله اللافت 1 - 1 أمام منتخب سويسرا في الجولة الافتتاحية بالمجموعة.

ورأت وسائل إعلام كندية أنَّ المنتخب القطري نجح في إعادة خلط أوراق المجموعة بعدما انتزع تعادلاً ثميناً من المنتخب السويسري، أحد أبرز المرشحين للتأهل، عادّةً أنَّ ذلك زاد من أهمية المواجهة بالنسبة للمنتخب الكندي الساعي لتحقيق فوزه الأول في تاريخ مشاركاته بكأس العالم.

وأجمعت التحليلات الإعلامية على أنَّ نجم المنتخب القطري أكرم عفيف يمثِّل أبرز عناصر الخطورة في صفوف «العنابي»، مشيرة إلى دوره المحوري في بناء الهجمات وصناعة الفرص وربط خطوط الفريق.

وأكدت شبكة «تي سي إن» الرياضية أنَّ المنتخب القطري يمتلك قدرات هجومية تستحق الاحترام، داعية الجهاز الفني الكندي إلى فرض رقابة دقيقة على تحركات عفيف، الذي وصفته بأنه أحد أبرز مفاتيح اللعب القادرة على تغيير مجريات المباريات في أي لحظة.

من جهتها، عدّت صحيفة «ذا غلوب» أنَّ المنتخب القطري أثبت أمام سويسرا قدرته على استغلال اللحظات الحاسمة، مشيدة بصلابة خطه الدفاعي، وتألق حارس المرمى محمود أبو ندى، الذي لعب دوراً مؤثراً في خروج فريقه بنقطة ثمينة.

أما صحيفة «ذا بروفينس» فرأت أن تعادل قطر مع سويسرا يمثِّل رسالة تحذير واضحة للمنتخب الكندي، مطالبة اللاعبين بعدم التعامل مع المباراة بثقة زائدة، أو الاعتماد على أفضلية الأرض والجمهور فقط، ومؤكدة أنَّ «العنابي» أثبت امتلاكه شخصيةً تنافسيةً عاليةً في البطولات الكبرى.

كما ركز محللون كنديون على خطورة الهجمات المرتدة القطرية، مشيرين إلى أنَّ سرعة التحوُّل من الدفاع إلى الهجوم كانت من أبرز نقاط قوة «العنابي» في مباراته الأولى، وهو ما يتطلب حذراً دفاعياً كبيراً من المنتخب الكندي.

وركَّزت وسائل الإعلام الكندية على أنَّ المنتخبين يدخلان المواجهة بشعار واحد يتمثل في البحث عن أول انتصار في تاريخهما بمنافسات كأس العالم، في ظلِّ عدم تحقيق أي منهما فوزاً في مشاركاته السابقة بالبطولة.

وأشارت التقارير إلى أنَّ نتيجة المباراة قد تمنح الفائز أفضليةً مهمةً في سباق التأهل إلى الدور الثاني، خصوصاً بعد انتهاء مباريات الجولة الأولى بتقارب كبير بين منتخبات المجموعة.

وفي المقابل، لا تزال الشكوك تحيط بمشاركة الظهير ألفونسو ديفيز، أحد أبرز نجوم المنتخب الكندي، بعد معاناته من إصابة في عضلة الفخذ خلال المباراة الأولى.