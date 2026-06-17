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الرياضة رياضة عالمية

كأس العالم تعود إلى المكسيك بعد 40 عاماً وسط شعور سكانها بالتهميش

إدواردو مارين الذي وُلد في 1986 وهو العام الذي استضافت فيه المكسيك كأس العالم لآخر مرة يقف لالتقاط صورة بجانب حافلة رسمها هو وأصدقاؤه (رويترز)
إدواردو مارين الذي وُلد في 1986 وهو العام الذي استضافت فيه المكسيك كأس العالم لآخر مرة يقف لالتقاط صورة بجانب حافلة رسمها هو وأصدقاؤه (رويترز)
  • مكسيكو سيتي : «الشرق الأوسط»
TT
  • مكسيكو سيتي : «الشرق الأوسط»
TT

كأس العالم تعود إلى المكسيك بعد 40 عاماً وسط شعور سكانها بالتهميش

إدواردو مارين الذي وُلد في 1986 وهو العام الذي استضافت فيه المكسيك كأس العالم لآخر مرة يقف لالتقاط صورة بجانب حافلة رسمها هو وأصدقاؤه (رويترز)
إدواردو مارين الذي وُلد في 1986 وهو العام الذي استضافت فيه المكسيك كأس العالم لآخر مرة يقف لالتقاط صورة بجانب حافلة رسمها هو وأصدقاؤه (رويترز)

يحب إدواردو مارين، المولود عام 1986، وهو العام نفسه الذي استضافت فيه المكسيك كأس العالم لآخر مرة، أن يمزح قائلاً إنه لا يقيس حياته بالسنوات، بل ببطولات كرة القدم.

وفي عام 1994، عندما كان طفلاً صغيراً، شاهد مع عائلته خروج المكسيك بركلات الترجيح أمام بلغاريا. وفي عام 2006، عندما كان في الجامعة، يتذكر مارين حسرة الهزيمة عندما سدد الأرجنتيني ماكسي رودريجيز كرة قوية مباشرة من خارج منطقة الجزاء في الوقت الإضافي، ليقصي واحداً من أفضل أجيال المكسيك في الذاكرة الحديثة.

وفي عام 2018، وهو في أوائل الثلاثينيات من عمره، قام مارين وثمانية من أصدقائه بطلاء حافلة بألوان المكسيك الخضراء والبيضاء والحمراء، وقادوها من ألمانيا إلى روسيا لدعم منتخب بلادهم. وظهرت الحافلة على القنوات التلفزيونية في جميع أنحاء العالم، وحققت لمجموعة الأصدقاء، لبرهة من الوقت، شهرة واسعة على الإنترنت.

والآن، جاءت كأس العالم إلى المكسيك، لكن مارين سيبقى في المنزل.

فهو لن يحضر مباراة واحدة، والحافلة يكسوها الغبار. وقال إن أسعار التذاكر ارتفعت بشكل يفوق القدرة المالية، كما أن الأجواء تبدو مختلفة عن الروح الشعبية التي تتسم بأن «كل شيء ممكن» والتي يتذكرها من شبابه.

وقال وهو يصف ما يراه تحولا نحو حدث أكثر نخبوية يشبه سباقات فورمولا 1: «لقد كانت البطولة في السابق من أجل عامة الناس».

وأضاف مارين أن التكلفة الإجمالية لرحلته إلى روسيا، بما في ذلك تذاكر ثلاث مباريات، بلغت نحو 5000 دولار. أما في هذه البطولة، فقد دفع بعض المشجعين هذا المبلغ مقابل تذكرة واحدة فقط لحضور مباراة المكسيك الافتتاحية أمام جنوب أفريقيا.

وينتشر شعور مارين هذا على نطاق واسع في جميع أنحاء المكسيك، فعلى الرغم من عودة كأس العالم إلى بلادهم لأول مرة منذ أربعة عقود، قال العديد من السكان في المكسيك إنهم يشعرون بالاستبعاد، بعدما عجزوا عن تحمل أسعار التذاكر في الملاعب، وأُجبروا على دفع اشتراكات تلفزيونية باهظة الثمن، فضلا عن القيود المفروضة بموجب قواعد الترخيص الصارمة التي قلصت عدد الحانات -خاصة في المناطق الأقل ثراء- التي تعرض المباريات.

كما أبدى مواطنون بعض الاستياء من محاولات تجميل المدن المضيفة من أجل المشجعين الزائرين. وفي مكسيكو سيتي، انتقد السكان رسم حيوان السمندل المحلي اللطيف على كل شيء، بدءاً من الجداريات وحتى عربات القطارات.

وحول مونتيري، أقامت السلطات جدراناً على طول الطرق المؤدية إلى الملعب والمطار، مما حجب الأحياء الفقيرة عن الأنظار. وقالت سان خوانيتا باريرا (71 عاماً)، وهي مقيمة منذ فترة طويلة في حي نويفو سان رافائيل: «إنهم لا يريدون أن يرانا أحد».

ولم ترد حكومة ولاية نويفو ليون على الفور على طلب للتعليق.

يصطف المشجعون لدخول مهرجان مشجعي «الفيفا» قبيل المباراة الافتتاحية لكأس العالم 2026 بين المكسيك وجنوب أفريقيا (رويترز)

ستستضيف المكسيك 13 مباراة فقط من أصل 104 مباريات في كأس العالم، بينما ذهبت حصة الأسد للولايات المتحدة. وبالنسبة للمشجعين القدامى مثل ريكاردو جارسيا تاجلي، وهو رسام رسوم متحركة يبلغ من العمر 42 عاماً من حي كوابا الذي تقطنه الطبقة العاملة في مكسيكو سيتي، يعد هذا الخلل مؤلماً.

وقال من منزله أثناء مشاهدته مباراة في دور المجموعات بين البرازيل والمغرب: «عندما خصصوا لنا 13 مباراة فقط، شعرت أن الأمر مهين. من بين الدول الثلاث -المكسيك والولايات المتحدة وكندا- المكسيك هي أمة كرة القدم الحقيقية».

كما ارتفعت تكلفة مشاهدة المباريات في المنزل بشكل كبير، فبخلاف البطولات السابقة التي كانت تتاح على نطاق واسع عبر التلفزيون المفتوح، يتطلب مشاهدة العديد من المباريات الآن اشتراكاً مدفوعاً.

أما في الملاعب، فإن الأمور تبدو أكثر بعدا عن المنال، ففي افتتاح كأس العالم في مكسيكو سيتي، قال مشجعون في ملعب «أزتيكا» إنهم دفعوا ما بين 3000 و5000 دولار مقابل التذكرة، وهو ما يعادل تقريباً راتب 10 أشهر لمتوسط الأجور في المكسيك. ودافع «الفيفا» عن أسعار التذاكر، قائلاً إنها تتماشى مع الأحداث الرياضية الكبرى الأخرى. وتقام مباراة المكسيك المقبلة في 18 يونيو (حزيران) أمام كوريا الجنوبية في وادي الحجارة.

وقالت الحكومة المكسيكية، عند سؤالها عن أسعار التذاكر المرتفعة، إنها وضعت شاشات عرض عامة ومجانية في جميع أنحاء البلاد.

وبالنسبة للشركات والمتاجر، تبدو العقبات شديدة الصعوبة أيضا.

وفي «صالون كازينو»، وهي حانة تقليدية تاريخية في حي دوكتوريس بمكسيكو سيتي، قال المدير لويس بيرنوت إن إعداد حانته للبطولة يعني خوض متاهة من القيود التي فرضها الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا).

ولطالما اعتمدت الحانة على الأحداث الرياضية لجذب الزبائن، ولكن هذا العام، قال بيرنوت إن فريقه اضطر إلى إعادة تصميم المواد الترويجية مراراً وتكراراً مع ظهور قواعد جديدة، بما في ذلك حظر استخدام مصطلحات مثل «كأس العالم» أو الصور المرتبطة بالبطولة.

وخارج الحانة، كتب على لافتة الآن: «كرة القدم تُعاش وتُشرب»، إلى جانب كرة قدم مغطاة بأعلام دولية، في استخدام حذر للمفردات والصور غير المحظورة من قبل أصحاب الحقوق. وقال بيرنوت عن «الفيفا»: «إنهم يريدون التربح من كل شيء».

وتتراوح الرسوم المفروضة على الحانات والمطاعم لبث كأس العالم بأكملها من حوالي 4000 بيزو مكسيكي (233 دولاراً) للحانات التي تضم أقل من خمس طاولات، إلى 22 ألف بيزو للحانات الأكبر التي تضم أكثر من 20 طاولة، وفقاً لمتحدث باسم شبكة تلفزيون «تيلفيسا».

وفي رد على أسئلة رويترز، قال المتحدث إن شبكة «تيليفيسا-يونيفيزيون» تبث 32 مباراة مجاناً، بما في ذلك جميع مباريات المكسيك والمباراة النهائية. وأضاف المتحدث أن «(الفيفا) رفع تكلفة حقوق البث بشكل كبير مقارنة ببطولات كأس العالم السابقة».

وحذرت رابطة المطاعم المكسيكية في إشعار عبر موقعها الإلكتروني من أنه يتعين على الأعضاء دفع ثمن ترخيص تجاري، وأن استخدام الاشتراكات الشخصية للعرض العام قد يؤدي إلى غرامات أو عقوبات.

يصطف المشجعون لدخول مهرجان مشجعي «الفيفا» قبيل المباراة الافتتاحية لكأس العالم 2026 بين المكسيك وجنوب أفريقيا (رويترز)

وفي مطعم «لاس ديليسياس دي لا أوبريرا»، وهو مطعم صغير في حي أوبريرا بمكسيكو سيتي، قال المدير خوليو ميندوزا إن دفع ثمن باقة تلفزيونية تجارية لم يكن خياراً مطروحاً على الإطلاق، وسيعرض المطعم فقط العدد القليل من المباريات المتاحة مجاناً.

وفي مساء يوم السبت، وبينما كانت هايتي تلعب مع اسكوتلندا، عرض التلفزيون مسلسلاً درامياً بدلاً من اللقاء. وكان ميندوزا يأمل أن تساهم كأس العالم في تنشيط حركة العمل، لا سيما من خلال جذب السياح، لكنه أصيب بخيبة أمل. وقال وهو يقدم أطباق «البوزولي»، وهو حساء مكسيكي: «الوضع ليس رائعاً».

وبالنسبة لمارين، الذي سافر حول العالم لمشاهدة المكسيك وهي تلعب، من الصعب قبول فكرة أنه لن يحضر أي مباريات في وطنه. لكنه قال إن الأمر لا يقتصر عليه فقط في الغياب عن هذا الحدث، بل فقدت البطولة بأكملها شيئاً ما.

وقال: «أشعر أن كأس العالم لم تعد كما كانت في السابق».

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الرياضة رياضة عالمية

خاكبو يحذر هولندا من زميله إيزاك قبل مواجهة السويد

كودي خاكبو (رويترز)
كودي خاكبو (رويترز)
  • ريفرسايد ميزوري: «الشرق الأوسط»
TT
  • ريفرسايد ميزوري: «الشرق الأوسط»
TT

خاكبو يحذر هولندا من زميله إيزاك قبل مواجهة السويد

كودي خاكبو (رويترز)
كودي خاكبو (رويترز)

قال المهاجم الهولندي كودي خاكبو الأربعاء إن فريقه يجب أن يتوخى الحذر من زميله في ليفربول ألكسندر إيزاك عندما يواجه السويد في مباراتهما المقبلة ضمن المجموعة السادسة في كأس العالم لكرة القدم، بعد استعادة المهاجم للياقته البدنية وفاعليته التهديفية.

وعانى إيزاك من موسم أول مضطرب في ليفربول بسبب الإصابات، إذ غاب عن معظم الموسم بعد انضمامه للنادي قادماً من نيوكاسل يونايتد، لكنه استعاد جاهزيته وافتتح أهدافه في كأس العالم خلال الفوز الساحق للسويد 5-1 على تونس.

وقال خاكبو للصحافيين: «كنا سعداء جداً بعودته، وفي النهاية كان جاهزاً بدنياً، وسجل بعض الأهداف ولعب بشكل جيد. بالتأكيد بدأ البطولة (كأس العالم) بشكل رائع للغاية بفضل أدائه. أعتقد أن الجميع يعرف مدى براعته لاعباً. لذلك علينا أن ننتبه له».

وأقرّ خاكبو بأن المنتخب الهولندي بحاجة إلى الفوز بعد تعادله 2-2 مع اليابان في مباراته الافتتاحية، لكنه رفض الحديث عن وجود ضغوط إضافية في الوقت الذي يستعد فيه فريقه لمواجهة منتخب السويد المفعم بالثقة، الذي أبهر مهاجميه إيساك وفيكتور يوكريش الجميع بأدائهما أمام تونس.

وقال المهاجم الهولندي (27 عاماً): «نحن نعلم أننا يجب أن نفوز بالمباريات لأننا نريد تجاوز مرحلة المجموعات. بالتأكيد النتيجة التي حققتها السويد كانت جيدة جداً لهم، لكن علينا أن ننظر للأمر بشكل منفصل ونركز على أنفسنا وعلى ما يمكننا تحسينه فقط».

وأضاف خاكبو أن هولندا ستستخلص الدروس من مباراتها الافتتاحية أمام دفاع ياباني منظم، ولا سيما التعامل مع المساحات الضيقة.

وتابع: «أعتقد أن الوضع قد يكون مماثلاً، لكن ربما يكون تكون طريقة لعب السويد مختلفة قليلاً. أعتقد أننا سنحلل ذلك غداً. بعد ذلك يتعين علينا وضع خطة لمواجهة ذلك أيضاً لنرى كيف يمكننا محاولة صنع كثير من الفرص».

وتلتقي هولندا مع السويد في هيوستن، يوم السبت المقبل، بينما تلعب تونس مع اليابان في مونتيري في وقت لاحق من نفس اليوم.

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الرياضة كرة القدم كأس العالم أميركا
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ويسا مهاجم الكونغو الديمقراطية: التعادل مع البرتغال لا يعني التأهل

يوان ويسا (رويترز)
يوان ويسا (رويترز)
  • هيوستن: «الشرق الأوسط»
TT
  • هيوستن: «الشرق الأوسط»
TT

ويسا مهاجم الكونغو الديمقراطية: التعادل مع البرتغال لا يعني التأهل

يوان ويسا (رويترز)
يوان ويسا (رويترز)

أشاد يوان ويسا مهاجم الكونغو الديمقراطية بأداء الفريق بعد التعادل 1 - 1 في الجولة الأولى بالمجموعة الحادية عشرة لمونديال 2026، مشدداً على أن هذه النتيجة لا تضمن تأهل بلاده للدور الثاني في البطولة التي تقام بالولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

صرح ويسا عبر قناة «بي إن سبورتس»: «المهمة لم تكن سهلة، لقد واجهنا أحد أفضل المنتخبات في العالم، ولكننا قدمنا أداء جيداً، وسنحتفل بهذه النقطة، وعلينا الاستمرار بهذا المستوى».

وأضاف لاعب نيوكاسل يونايتد الإنجليزي: «لقد تنافسنا بقوة وتحلينا بالشجاعة والعمل الجاد، ولكن علينا تحسين بعض الأمور لنقدم أداء أفضل».

وحذر اللاعب الذي سجل أول هدف في تاريخ بلاده ببطولة كأس العالم: «هذا التعادل لا يضمن التأهل للدور الثاني، بل تنتظرنا مباراتان، وعلينا أن نفوز في المباراة القادمة».

وسيلعب المنتخب الكونغولي ضد كولومبيا وأوزبكستان في الجولتين الثانية والثالثة يومي 24 و28 يونيو (حزيران).

وتعد هذه النسخة هي الأولى التي تقام بمشاركة 48 منتخباً، حيث يتأهل لدور الـ32 الأول والثاني من كل مجموعة، إضافة إلى أفضل 8 منتخبات تحتل المركز الثالث في المجموعات الـ12.

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الرياضة رياضة عالمية

بيلينغهام يصبح أصغر لاعب أوروبي يشارك في 4 بطولات كبرى

جود بيلينغهام (رويترز)
جود بيلينغهام (رويترز)
  • تكساس: «الشرق الأوسط»
TT
  • تكساس: «الشرق الأوسط»
TT

بيلينغهام يصبح أصغر لاعب أوروبي يشارك في 4 بطولات كبرى

جود بيلينغهام (رويترز)
جود بيلينغهام (رويترز)

يحقق الإنجليزي جود بيلينغهام لاعب ريال مدريد الإسباني، إنجازاً مميزاً لدى مشاركته المنتظرة، الأربعاء، في مباراة منتخب بلاده ضد كرواتيا في كأس العالم لكرة القدم.

ويتقابل المنتخبان لحساب المجموعة الثانية عشرة من بطولة كأس العالم 2026، المقامة بالولايات المتحدة والمكسيك وكندا، ضمن الجولة الأولى لدور المجموعات.

وأصبح بيلينغهام أصغر لاعب أوروبي في التاريخ يشارك في 4 بطولات كبرى، بعدما شارك في بطولات كأس الأمم الأوروبية، نسختي 2021 و2024، كما شارك في كأس العالم 2022، ليكون المونديال الحالي هو البطولة الرابعة الكبرى له وهو بعمر 22 عاماً و353 يوماً، بحسب ما ذكرته منصة «أوبتا» المختصة في الإحصائيات، عبر «إكس».

ويعد بيلينغهام أحد العناصر المهمة في تشكيل إنجلترا، حيث يعول عليه المدرب الألماني توماس توخيل، في سعيه لتحقيق أول بطولة كبرى للإنجليز منذ كأس العالم 1966.

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