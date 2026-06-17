منتخب النمسا يحقق أول فوز له في كأس العالم منذ 36 عاماً

حقق منتخب النمسا فوزه الأول في نهائيات كأس العالم منذ 36 عاماً بعدما تغلب على الأردن بنتيجة 3-1 في المباراة التي جمعتهما بمدينة سان فرانسيسكو ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات، وذلك وفقاً لشبكة «بي بي سي» البريطانية.

ودخل المنتخب النمساوي المباراة باحثاً عن إنهاء انتظار طويل للانتصارات في البطولة العالمية، ونجح في التقدم عند الدقيقة 21 عبر تسديدة رائعة من رومانو شميد استقرت في الشباك الأردنية.

لكن المنتخب الأردني، الذي يخوض أول مشاركة في تاريخه بكأس العالم، عاد إلى أجواء اللقاء مع بداية الشوط الثاني، حين أدرك علي علوان التعادل في الدقيقة 50 بتسديدة مقوسة جميلة أعادت التوازن للمباراة.

واعتقد المهاجم المخضرم ماركو أرناوتوفيتش أنه أعاد التقدم للنمسا بعدما استغل كرة مرتدة من الحارس الأردني يزيد أبو ليلى إثر ركلة ركنية وأسكنها الشباك.

إلا أن تقنية حكم الفيديو المساعد تدخلت لمراجعة اللقطة، قبل أن يقرر الحكم إلغاء الهدف بعدما أظهرت الإعادة التلفزيونية ملامسة الكرة ليد المدافع شتيفان بوش خلال الهجمة.

ورغم خيبة الإلغاء، واصل المنتخب النمساوي ضغطه ونجح في استعادة التقدم عند الدقيقة 76 عندما حول المدافع الأردني يزن العرب الكرة بالخطأ داخل مرمى منتخب بلاده في أثناء محاولته إبعاد إحدى الركنيات.

وفي الوقت المحتسب بدلاً من الضائع، حصلت النمسا على ركلة جزاء بعد لمسة يد ضد سليم عبيد، لينجح أرناوتوفيتش في ترجمتها إلى الهدف الثالث عند الدقيقة 102 مؤكداً انتصار فريقه.

ويعد هذا الفوز تاريخياً بالنسبة للنمسا، إذ إنه الأول لها في نهائيات كأس العالم منذ تغلبها على الولايات المتحدة بنتيجة 2-1 يوم 19 يونيو (حزيران) 1990، كما أنه أول انتصار لها في البطولة منذ عودتها إلى النهائيات للمرة الأولى منذ نسخة 1998.

وسيواجه المنتخب النمساوي اختباراً صعباً في الجولة المقبلة أمام الأرجنتين، التي افتتحت مشوارها بالفوز على الجزائر بثلاثية نظيفة بفضل ثلاثية ليونيل ميسي.

وبات ميسي على بعد هدف واحد فقط من الانفراد بلقب الهداف التاريخي لكأس العالم، بعدما رفع رصيده إلى 16 هدفاً معادلاً الرقم القياسي المسجل باسم الألماني ميروسلاف كلوزه.

أما المنتخب الأردني، صاحب المركز السابع والستين عالمياً، فخرج رغم الخسارة بانطباعات إيجابية بعد الأداء الذي قدمه أمام منافس أوروبي قوي، وسيبحث عن نتيجة إيجابية أمام الجزائر في الجولة المقبلة للحفاظ على آماله في المنافسة قبل ختام دور المجموعات بمواجهة الأرجنتين.